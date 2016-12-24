Было опасение, что гонка могла не состояться: отсутствие снега и плюсовая температура грозились испортить праздник поклонникам лыжных соревнований. Но наконец-то зима полностью вступила в свои права, а морозы и снегопады дают гарантию - столица Мордовии присоединится к 36-й Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России - 2018». Грандиозный праздник спорта и отдыха состоится 10 февраля. Место старта масштабного спортивного состязания - Лыжно-биатлонный центр.

«Лыжня России», как правило, собирает целую армию лыжников - тех, кто всей душой любит лыжный спорт и предан ему: профессионалов, любителей разного возраста.

В этом году организаторы обещают увлечь не только любителей посоревноваться, но и болельщиков. Полевая кухня, горячий чай и концертная программа станут хорошим бонусом для всех участников спортивного праздника. Также будет организована транспортная доставка. Организаторы уверяют, что ни один участник не останется без фирменной экипировки «Лыжни России - 2018»: нагрудного номера и шапочки.

В 12 часов 10 февраля состоится официальная церемония открытия. Первыми на старт выйдут ведущие спортсмены - мужчины и женщины 1999 г. и старше, а также юноши и девушки 2000 г. рождения и младше. Им предстоит преодолеть дистанцию 5 км. Эстафету подхватят сборные команды предприятий, организаций, вузов, ссузов. В состав команды могут войти как мужчины, так и женщины. Главный критерий здесь - число участников не менее 15 человек. Самым спортивным представителям организаций предстоит пробежать 3 км. Состязания среди трудовых коллективов - новшество этого года, ранее на «Лыжне России» в отдельном забеге команды предприятий, учебных заведений не испытывали, чей спортивный дух сильнее и выносливее. В VIP-забеге примут участие руководители министерств, ведомств, администраций предприятий, вузов, видные общественные и политические деятели, ведущие спортсмены республики. Мэр Саранска Петр Тултаев также станет участником забега. К слову сказать, те, кто не имеет своего спортивного инвентаря, смогут взять его в прокат.

Чуть позже на старт выйдут любители лыжного спорта, выступающие в личном зачете: юноши и девушки 2001 года рождения и младше, мужчины и женщины 2000 года рождения и старше. Они посоревнуются на дистанции 3 км.

В 13.20 состоится награждение победителей и призеров в личном зачете, в 13.30 - награждение сборных команд по группам.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в состязаниях. Пол и возраст значения не имеют. Единственное ограничение - состояние здоровья. Участники до 17 лет обязаны предоставить специальной комиссии допуск врача, а тем, кто старше 18 лет, достаточно поставить подпись, тем самым подтвердив личную ответственность за сохранность своего здоровья. Прием предварительных заявок от команд предприятий, организаций, вузов и ссузов начался с 29 января. До 9 февраля необходимую информацию нужно отправить на электронную почту shvsm_rm1@mail.ru. С 6 по 9 февраля заявки на участие могут подать те, кому необходимо предоставить медицинский допуск. На все интересующие вопросы можно получить ответ в ГБУ РМ «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва». Телефон для справок (88342) 24-68-86.

Напомним, что «Лыжня России» - самая массовая лыжная гонка. Проводится она с 1982 года и является настоящим зимним праздником. Традиционно в состязаниях участвуют жители более 70 субъектов страны. Эта массовая гонка полюбилась жителям России, а ее значимость подчеркивает тот факт, что приветствие всем участникам соревнований направляет Президент Российской Федерации Владимир Путин.