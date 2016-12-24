Страсти на саранском льду

На прошлой неделе Саранск принимал первенство России по фигурному катанию среди юниоров. К нам приехали лучшие молодые фигуристы страны, некоторые уже имеют в активе победы на юниорских этапах и финалах Гран-при. С перспективными фигуристами в столицу Мордовии также прибыли знаменитые тренеры - Этери Тутберидзе, Алексей Урманов, Елена Водорезова, Ирина Жук, Евгений Рукавицын, Александр Свинин, Алексей Горошков… А за выступлениями юных талантов наблюдала выдающийся тренер Татьяна Анатольевна Тарасова.

На открытии соревнований в Саранске была озвучена отличная новость - столица Мордовии примет уже взрослый чемпионат России по фигурному катанию - 2019. Ну а пока спортсмены бились в Саранске за право поехать на чемпионат мира среди юниоров, который в марте этого года состоится в столице Болгарии Софии.

Зрители увидели четверные прыжки

За последние несколько лет россияне привыкли, что в женском одиночном катании представительницы нашей страны почти всегда на первых ролях. Туктамышева, Липницкая, Сотникова, Радионова, Медведева, Загитова приучили нас к победам почти так же, как синхронистки или представительницы художественной гимнастики. А вот мужчины отличались нестабильностью в своих выступлениях. Но, кажется, и эта безрадостная эпоха вот-вот канет в Лету - наши юниоры приятно удивили своим мастерством саранских болельщиков. Но волнения никто не отменял, а потому без ошибок обе программы - короткую и произвольную - не откатал никто. Лучшим по сумме двух выступлений стал ученик Этери Тутберидзе Алексей Ерохов. Роман Савосин и Артур Даниелян заняли, соответственно, второе и третье места.

- Это моя первая победа на первенстве страны, - сказал после соревнований Алексей Ерохов. - И я рад не столько самой победе, сколько тому, что сумел почти полностью реализовать то, над чем работали на тренировках. Я просто поставил перед собой цель отобраться на юниорский чемпионат мира первым номером - и задачу выполнил. Не все, конечно, получилось в прокатах. Но буду стараться. Теперь надо настраиваться на новый старт.

- Я уже был участником юниорского чемпионата мира, - рассказывает Роман Савосин. - И не стану скрывать, для меня было важно отобраться на мир. Но перед выходом на произвольную программу старался ни о чем таком не думать. Мне нужно было чисто прокатать программу, потому что я знал, если справлюсь, то за счет четверных прыжков, катания поднимусь выше 6-го места в короткой программе, а там как получится. Я сделал в программе два четверных тулупа, один из них в каскаде. Заявлено было три четверных прыжка, но мы решили ограничиться двумя, сделать ставку на надежность. На будущее, конечно, планируем делать три четверных.

Перед чемпионатом России в Петербурге мы с тренерами поменяли произвольную программу. Взяли другую музыку и переделали немного постановку. Первенство России - второй старт, где я катаю эту программу. По-моему, довольно неплохо. Вообще, этот сезон получается для меня непростым. Были и травмы, и моменты, когда тяжело было объяснить, почему я проваливался, к примеру, в короткой программе. Возможно, меня подводило то, что очень хотелось выступить хорошо, а это зачастую как раз и мешает. Но выводы сделаны. Я хочу сказать спасибо тренерам, всем, кто со мной работал, директору нашей школы Елене Анатольевне Чайковской.

Ученик Елены Водорезовой Артур Даниелян после короткой программы занимал первое место, но именно ему предстояло закрывать соревнования у юношей. Наверное, ему не хватило опыта, чтобы собрать все нервы в кулак и выступить без ошибок, а потому отстоять лидерство молодому спортсмену не удалось.

- Прокатом произвольной программы я не очень доволен, потому что допустил две грубые ошибки, - сказал после выступления Артур. - Но в целом, считаю, это был хороший дебют - я впервые выступал на первенстве России. И совсем не ожидал, что на соревнованиях попаду в призеры, отберусь на юниорский мир. Для меня самое главное было показать, что мы можем соревноваться на высоком уровне. Ведь вся команда в ЦСКА - тренеры, хореографы - вкладывала в меня свою душу.

Стоит отметить и других фигуристов, которые понравились публике, - это Даниил Самсонов, Егор Рухин, Макар Игнатов, Егор Мурашов. Фигуристы были разного возраста, особенно заметно это было на разминке, но, поверьте, самые юные спортсмены порой зажигали на льду так, что им кричали «браво».

Женская интрига

В женском одиночном катании в России такая конкуренция, что победить на первенстве нашей страны даже сложнее, чем на международных стартах. А потому цена ошибки увеличивается многократно. Одна из перспективных спортсменок Алена Косторная упала в короткой программе, и судьи сразу же воспользовались этим, выставив, на наш взгляд, чересчур низкие оценки. Конечно, во время выступления всегда кто-то из спортсменов падает, но у каждого падения есть причина. Вполне вероятно, что на молодую Алену Косторную повлияло поведение зрителей. Десятка два из них решили уйти с центральной трибуны прямо во время выступления спортсменки, при этом шли они, громко разговаривая и смеясь, - подумаешь, мол, девочка катается. Неужели нельзя было подождать пару минут, пока закончится выступление? Неужели не понятно, что во время соревнований нельзя отвлекать спортсменов? Кстати, наши болельщики, несмотря на все предупреждения, все равно фотографировали выступления фигуристов со вспышками. Воспитание - оно либо есть, либо нет…

Но вернемся к соревнованиям. Алена Косторная, которая после короткой программы оказалась третьей, почти безупречно откатала произвольную. Лидер после первого дня соревнований Александра Трусова, напротив, допустила ошибки в произвольной программе и получила третьи по весу баллы. Анастасия Губанова, которая была второй в короткой программе, в произвольной постаралась выдать все, что могла, но в итоге заняла 4-е место.

Таким образом, по сумме двух программ «золото» досталось Александре Трусовой, «серебро» - Алене Косторной, «бронза» - Станиславе Константиновой, которая совершила рывок на пьедестал с 12-го места!

После соревнований спортсменки прокомментировали свои прокаты.

- Приятно, что я стала первой на этих соревнованиях, правда, не очень довольна тем, что опять упала с четверного сальхова, - говорит Александра Трусова. - Не получается он пока, хотя на тренировках с ним проблем особых нет. Возможно, волнуюсь немного на старте. А в этот раз ошибка заключалась в том, что поторопилась. Еще лутц в программе сольный сделала. Но потом каскад добавила.

Впереди юниорский чемпионат мира. Это серьезный старт. Буду тренироваться, работать. Очень хочется, чтобы все получилось. Выступать в Саранске было не сложнее, чем на других соревнованиях. Но на международных мне нравится больше. Там зрителей больше и атмосфера немного другая. Но в любом случае надо выходить и кататься чисто.

Спортсменка рассказала, что в Саранск поддержать ее приехала мама.

- Мама поздравила меня с первым местом, сказала: «Ну что ж ты сальхов не сделала...». Папа, наверное, звонил, но я пока не добралась до своего телефона. Мама приехала не одна, с моей любимой собачкой Тиной. Если разрешат, то и в Болгарию Тину возьму. Она мне очень помогает во время соревнований. Отвлекает и успокаивает.

- Конечно, изначально я рассчитывала на то, что откатаю обе программы чисто, - рассказывает Алена Косторная. - Но в короткой что-то совсем пошло не так. Не знаю, может быть, это было волнение, а может, ощущение от соревнований, что это реально серьезный старт и мне очень нужно было попадать в тройку лидеров. Не скажу, что произвольную здесь катала с чистого листа. Потому что в голове все еще сидело нелепое падение в короткой программе, которое даже предположить было нельзя, так как не было ничего такого, что могло бы к этому подтолкнуть. Но хорошо, что в произвольной программе собралась, сделала то, что должна была сделать. Но все равно недочеты были.

- Была ли злость на себя?

- При любых обстоятельствах я стараюсь выходить спокойной. Потому что, когда начинаешь рвать на себе рубашку, приходишь в такое состояние - сейчас я пойду и сделаю. А это не всегда правильно, иногда приводит к ошибкам. Конечно, результатом я довольна. Но нет предела совершенству. Надеюсь, что в следующий раз буду стоять посередине с золотой медалью.

- Для меня был очень неожиданным такой исход соревнований, - говорит бронзовый призер соревнований в Саранске Станислава Константинова. - Когда выходила на произвольную, ни о чем не думала, для меня главное было собраться и не ударить в грязь лицом среди более младших спортсменок. Что произошло в короткой программе? Возможно, переволновалась. Очень готовилась. Все новогодние праздники мы были на сборах. Очень много работали, выложились. Хотелось доказать то, что способна показать два чистых проката. Надеюсь, в следующий раз смогу. В произвольной программе нужно убрать пару недочетов. Возможно, добавить в эмоциях. Быть более сконцентрированной. Но рада, что удалось собраться, что меня так хорошо оценили и я смогла подняться на пьедестал. Еще раз повторю, после короткой программы я не ожидала такого исхода. В тот момент я совсем не думала о результате, тем более о юниорском мире.

Победа фаворитов

26 января, в последний день первенства России, медали и путевки на юниорский чемпионат мира разыгрывали дуэты. Уверенное катание лидеров соревнований Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина, оригинальные поддержки и поразительная синхронность их движений не оставили соперникам никаких шансов. «Серебро» - у Софьи Шевченко и Игоря Еременко, «бронза» - у Арины Ушаковой и Максима Некрасова. Кстати, все три дуэта успешно стартовали на этапах юниорской серии Гран-при и участвовали в финале. Еще одни из фаворитов соревнований Софья Полищук/Александр Вахнов заняли в Саранске 4-е место. Шедшие вторыми после короткого танца Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров в итоге финишировали пятыми. Вот такая конкуренция в танцах! Но зрителям запомнились не только они. Например, самарская пара Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев катались от души и выполнили, наверное, главную задачу - запомниться зрителям и судьям. В произвольной программе Максим садился на шпагат, а Ангелина поднимала своего партнера. Их выступление - шоу-программа, но выполненная, к сожалению, с ошибками.

Ева Куць и Дмитрий Михайлов откатали также вдохновенно, зал следил за их выступлением, затаив дыхание, но падение не позволило им высоко подняться. Тем менее тренер Александр Свинин после выступления им аплодировал. Но дадим слово победителям и призерам.

- Победа на первенстве России - еще один шаг в нашей спортивной карьере. Шаг важный для нас. Поскольку для нас это последнее первенство страны перед выходом в мастера, - поделилась впечатлениями победительница Анастасия Скопцова.

- В этом сезоне летом мы очень много работали, - добавляет Кирилл Алешин. - У нас не все шло гладко. На контрольных прокатах из-за моей операции наши программы были еще в сыром виде. Нам пришлось приложить много сил, чтобы хорошо стартовать на юниорских Гран-при и выйти в финал. На первом этапе в Минске мы показали не лучшее катание. Но на втором Гран-при в Гданьске была уже совсем другая картина, потому что за эту неделю между Минском и Гданьском мы собрались, набрали форму, и после Гданьска было уже легче. Однако победа на первенстве страны не означает, что мы расслабимся теперь. Наоборот, будем работать и работать, чтобы к чемпионату мира подойти в хорошей форме.

- Последний номер не самый легкий, но нужно уметь стартовать с любых номеров, - сказала после выступлений Софья Шевченко. - Это опыт. И опыт очень хороший. Я знала, что можно перегореть. Старалась абстрагироваться от всего. Пока настраивалась на произвольный танец, в раздевалку приходило много девочек, кто-то радостный, кто-то грустный. Я была в наушниках, слушала музыку программы и старалась ни на что не обращать внимания, сконцентрировать свои мысли на предстоящем прокате, на том, что мне нужно сейчас выполнить свою задачу. Получилось или нет? Были недочеты на первом твиззле, но потом мы собрались и неплохо докатали программу. Нам засчитали твиззлы четверного уровня, но все равно эта ошибка не в плюс. Мы знаем, что можем делать этот элемент гораздо лучше. Будем над этим работать больше. Этот сезон для нас с Игорем очень важен. Мы выступили на финале Гран-при. Сейчас отобрались на юниорский мир. До старта предстоит много работы, но надеюсь, что все сложится хорошо.

- С каждым сезоном мы приобретаем опыт, и сейчас даже если что-то идет не так, умеем находить выход в сложных ситуациях, - продолжил партнер Софьи Игорь Еременко. - Может, не самым лучшим образом, но находим. И главное не паникуем, не теряемся, а продолжаем делать свою работу. Например, Соню пошатнуло, но мы не остановились, а доехали программу на эмоциях.

Арина Ушакова и Максим Некрасов услышали «браво» от самой Татьяны Тарасовой, их душевная произвольная программа никого не оставила равнодушным. После соревнований спортсмены прокомментировали свое выступление:

- Прокат получился очень хороший. Мы сделали все, что планировали. На тренировках очень часто мы катаемся первыми, поэтому нам было привычно. Выходили на лед с холодной головой. Лично я старалась себя настроить так же, как на Гран-при в Италии. Потому что там мы очень классно откатали. И я старалась в такое же состояние войти, - сказала Арина.

- После короткого танца мы гнали от себя мысли о том, что все потеряно. Знали, что мы можем. У первых пар была очень небольшая разница в баллах, так что после хорошего проката произвольного танца все было возможно, - заявил Максим.

Страсти в парном катании

Рубка за медали - иначе не назовешь то, что происходило и в парном катании. Здесь до самого последнего выступления было непонятно, кто войдет в тройку лучших. Так, призеры юниорского чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский допустили много ошибок в произвольной программе и в итоге оказались на 4-м месте. Дарья Кварталова и Алексей Святченко, которые были в тройке после короткой программы, также не смогли выдать чистый прокат и вовсе финишировали пятыми. Зато Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, занимавшие после первого дня соревнований 11-е место, добрались до пьедестала. Причем Полина и Дмитрий выступали третьими в первой группе, но их потрясающее катание под музыку «Цирк дю солей» настолько поразило саранскую публику, что им кинули сразу несколько плюшевых игрушек (заметим, что у нас вообще редко на лед кидают игрушки). Ну а судьи и вовсе дали им 121,74 балла! У победителей за произвольную - 124,21. Эх, откатай они еще так же вдохновенно короткую программу!.. Но сослагательного наклонения в спорте нет.

Победу же одержали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Их «Чикаго» произвело настолько хорошее впечатление, что Татьяна Анатольевна Тарасова кричала «браво» и самим спортсменам, и тренеру спортивной пары Сергею Доброскокову.

- Пока мы еще не осознали, что выиграли первенство России, - говорит Денис Ходыкин. - Но рады, конечно. Очень. На каждом старте важно знать, что нужно делать, проверить это на разминке, и в прокате понимать, где придержать себя, где отпустить. Разминка сегодня прошла хорошо. На тренировке повалялись немного и отчасти разгрузились морально. Там были на нервах и поняли, что так нельзя. На прокат выходили спокойными, но собранными.

- Перед выходом на произвольную программу мы не накручивали себя, - подтверждает Дарья Павлюченко. - Настраивали прокататься так, чтобы получить удовольствие и доставить радость зрителям. Это не просто дежурные слова. Так было на самом деле.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли в Саранске второе место, обойдя бронзовых призеров всего лишь на несколько десятых балла.

- Мы сделали сегодня не свой максимум, - заявила Анастасия Мишина. - Могли бы кататься лучше. Были хорошо готовы, но что-то пошло не так, каскад не получился. Этот сезон у нас шел по нарастающей. Не прямо, чтобы ах, но постепенно небольшими шагами мы двигались вперед и добрались до пьедестала. Конечно, благодаря нашим тренерам, нашей Академии фигурного катания в Петербурге, отдельное спасибо нашему директору Татьяне Анатольевне Меньшиковой, мы справились со всеми сложностями. После того как распалась наша пара с Владиславом Мирзоевым, у меня не было мысли заканчивать. Я знала, что найду партнера. Ставила перед собой достаточно высокую планку в новой паре, и сегодняшний успех для меня и для нас очень важен, потому что мы отобрались на чемпионат мира, где сможем набраться уверенности и опыта.

- Мы преодолели планку для самих себя. Не особо ожидали, что сможем достичь такого результата, но верили. Надеемся, что на чемпионате мира давления будет меньше, чем на этом старте. Здесь шла очень острая борьба. А мы с Настей новая пара. Мы катаемся первый сезон. Нам предстоит еще многого добиться. Компоненты надо отрабатывать, руки, хореографию, скорость добавлять. Но будем стараться, - добавил Александр Галлямов.

Пожалуй, больше всех радовались медали Полина Костюкович и Дмитрий Ялин. Получив за произвольную высокие баллы, они очень долго оставались в лидерах. В перерыве соревнований, во время заливки льда, молодые люди кому-то звонили и с воодушевлением рассказывали о своем удачном выступлении. Они даже не шли - практически летели по фойе Ледового дворца. Так что и фигурное катание окрыляет…

- После короткой я разрыдалась, было очень обидно, потому что понимала: мы приехали сюда не за 11-м местом, а за попаданием в тройку, так как готовились очень серьезно и очень много. Но почему-то не справились с короткой программой, не ожидали этого от себя, - рассказывает Полина Костюкович. - После неудачного старта я много с кем поговорила, очень много знакомых меня поддержали, в том числе мама, друзья. И я поняла, что в произвольной программе, где сложные элементы, все нужно делать. Ну и собралась и прокатала. И даже заулыбалась в конце. Эмоций была куча. Элементов было много, они были сложные, физически собраться было тяжело, но я смогла!

- Очень неожиданные результаты первенства, - комментирует Дмитрий Ялин. - Я уже уходил с трибун, когда выступала последняя пара. Думал, ребята попадут в призеры. Но, когда услышал их оценки, меня чуть удар не хватил. Не ожидал, что Саша Бойкова и Дима Козловский не попадут на пьедестал. В сезоне у них были, конечно, сбои, но так, как они выступили на чемпионате России… Думал, что и здесь у них все получится. Но я очень рад, что мы прокатали произвольную программу хорошо. Много работали, и было обидно занимать после короткой программы предпоследнее место. Можно сказать, руки опускались. Когда вышел на лед в короткой, очень хотел победить, и это помешало. Но теперь это будет уроком. Буду стараться, чтобы мои ноги меня же слушались.

Людмила АНЮТИНА