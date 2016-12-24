ЛДПР: Защитим русских!

Хватит размывать русскую идентичность!

ЛДПР выступает против размывания русской идентичности. В основе национальной политики России, по словам лидера ЛДПР, должно быть признание и законодательное закрепление существования русской нации как исторического и культурного субъекта, веками строившего государственность на территории России и создававшего собственную культуру. Следует законодательно признать статус русского народа как государствообразующей нации.

За свою тысячелетнюю историю Россия неоднократно переживала периоды распада. Хотя каждый раз государство восстанавливалось в своих естественно-исторических границах, ценой этому было отставание в развитии на десятки и сотни лет. Такая участь постигла Киевскую Русь, империю Романовых, наконец, Советский Союз. Лидер ЛДПР предупреждает, что подобная судьба может постичь и Российскую Федерацию, если не произойдут важные преобразования в государственном устройстве России. Главное преобразование, на котором настаивает ЛДПР, - переход от национально-территориального деления к губернскому.

Хватит прогибаться!

Права русских, права граждан России необходимо защищать во всем мире. Характерным является пример ситуации с русскими туристами, застрявшими в Мексике. Лидер ЛДПР уверен, что подобная ситуация абсолютно недопустима: «Что бы ни было причиной - долги авиакомпании или ждали каких-то высылаемых мигрантов - не должны страдать простые люди, а наш МИД не должен позволять так обращаться с нашими гражданами. Ведь не просто 1-2 человека застряли, а 500 граждан России! Они честно заплатили за билеты, а в итоге просидели 8 часов в самолете, как в консервной банке, а потом еще почти сутки в аэропорту. Нужно было сразу посла Мексики на ковер в МИД вызывать! Какое они имеют право наших граждан так мучить? Пусть людей отправят на родину и потом разбираются с долгами и мигрантами, а не за счет здоровья сотен наших туристов свои вопросы решают».

Права граждан России ущемляются на международном уровне и другим образом: Россия постоянно прощает долги другим странам во имя «дружбы народов». Фракция ЛДПР не будет поддерживать ратификацию очередного списания долгов - на этот раз Киргизии. В Правительстве РФ уверяют, что это всего лишь «техническая процедура». Владимир Жириновский возражает: «И правда, подумаешь, сотни миллионов наша казна недополучит, а чиновникам всё это просто росчерк пера. Власти страны уже 100 лет только и делают, что списывают долги. России только никто почему-то ничего не прощает. Даже во Франции нашлись какие-то чудаки, которые хотят взыскать долги еще царской России».

Действительно, чем Киргизия заслужила такой щедрый подарок? В этой стране уничтожается русский язык. Было, к примеру, село Рыбачье, основанное русскими. Теперь его переименовали в Балыкчи. И даже здесь, в России, Киргизия пытается заставить русских называть страну «Кыргызстан». В то время как по-русски страна называется именно Киргизия - и только так.

Разумеется, в вопросе возврата долга можно проявить определенную гибкость. Лидер ЛДПР предлагает: «Не могут деньгами вернуть - пусть натурой возвращают. У них есть прекрасное озеро Иссык-Куль - это великолепный курорт. Так пусть в счет долга дадут нам его в аренду. Мы туда наших пенсионеров направлять будем на отдых».

Владимир Жириновский уверен, что с иностранными долгами России следует поступать так же, как поступают США: «Они в долг дают только с определенными условиями. Бери деньги, но продукцию покупай в США. В результате эти деньги не просто отдают - их получают американская промышленность, американские рабочие в виде зарплаты. А эти страны-должники оказываются навечно прикованы к Америке. Что мешает нам делать так же? Почему Китай никому за так ничего не дает? Наш царь никому не давал в долг. А большевики еще 100 лет назад навязали нам в корне ошибочную модель внешней политики, за которую мы только и делаем, что расплачиваемся».

Действительно, напоминает лидер ЛДПР, ведь это именно большевики придумали «дружбу народов» между государствами и ввели практику прощать долги «братским странам». Смысл этой практики - попытка получить дружбу за деньги. Реальный результат, отмечает Владимир Жириновский, оказывается обратным: «Пример - Украина. Ее слепили, дали огромные новые территории, дали заводы, население, огромные кредиты, газ со скидкой продавали десятилетиями. И что в итоге получили? Лютую ненависть! Они нас страной-агрессором называют в официальных документах! Грузия к России прибежала сама, просила спасения от Персии, а в 2008 г. войну против нас начала! Нам чиновники скажут, если не дадим денег - там ухудшится положение. Так оно и так там ухудшится! Я еще 5 лет назад говорил, что на Украине все закончится силовым сценарием. Мне говорили: нет, да вы что, они нам братья. И кто прав?!».

Как видите, прав оказался лидер ЛДПР. Хватит затыкать рот народу!

Уже не впервые ЛДПР вносит на рассмотрение Госдумы закон об отмене 282-й статьи УК РФ. Эту статью Владимир Жириновский считает исключительно опасной, потому что под нее можно подвести практически любого человека за любое высказывание о начальстве, чиновниках, полиции, соседе, каком-то происшествии, да о чем угодно, было бы желание.

«Я уверен, - отмечает лидер ЛДПР, что эту статью УК смело можно назвать антинародной. Если кто-то думает, что его это не касается - он заблуждается. Например, покритиковали управляющую компанию за то, что она у вас плохо дом обслуживает, а вам скажут, что вы вызываете социальную ненависть к работникам ЖКХ. И придется бегать по судам, оправдываться».

Сейчас, как известно, людям не редко дают реальные тюремные сроки за посты в блогах. Иногда региональные власти так спасают свои постыдные тайны от тех, кто пишет про очередное «шубохранилище» какого-нибудь местного «царька». Депутаты ЛДПР неоднократно вносили в Думу предложение отменить 282-ю статью УК. Думское большинство сопротивляется. Но такой статье, уверен Владимир Жириновский, не место в законодательстве: «Да, возбуждать ненависть к социальным группам неприлично. Однако уголовная cтатья против «возбуждения ненависти» сама возбуждает ненависть, ведет к обострению ненависти всех ко всем, накаляет социальную обстановку. Эта политическая статья нанесла вреда больше, чем политические статьи в уголовном кодексе СССР».

Только ЛДПР выступает за отмену 282-й статьи и в целом за полную свободу слова в России.

Хватит терпеть!

Владимир Жириновский указывает, что русские - самый пострадавший в XX и XXI веках народ: геноцид русских в годы Первой мировой войны, большевистский переворот и Гражданская война, убившая 12 миллионов русских, голод и репрессии, сгубившие цвет русского общества, затем Великая Отечественная война, в которой погибли 29 миллионов советских граждан, большинство из них русские. В конце 1980-х и в 1990-е годы, когда СССР затрещал по швам, русские оказались самым большим разделенным народом: 40 миллионов русских остались без Родины. Многие подверглись унижениям и репрессиям в южных республиках и были вынуждены бежать, а в Прибалтике сотни тысяч русских и сегодня считаются «не-гражданами». Даже в России, отмечает Жириновский, те русские, кто решил вернуться на свою историческую Родину, вынуждены проходить все круги ада и годами унижаться, чтобы получить российский паспорт: «Пора прекратить это! Время построить наш общий Русский мир!».