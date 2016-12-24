В ДТП под Саранском погиб сотрудник полиции

В Саранск прибывает икона святой блаженной Матроны Московской!
Мощи блаженной старицы покоятся в Покровском ставропигиальном женском монастыре, что в Москве на Таганке. Нескончаемым потоком тянется в...
Следственный комитет Мордовии начал доследственную проверку по факту ДТП, в котором погиб сотрудник полиции. Авария произошла сегодня утром на трассе Рузаевка-Саранск.
Как стало известно «ВС», 37-летний старшина полиции Александр Тихонов возвращался в Саранск с дежурства. Мужчина служил в ОВД по Рузаевскому району. Недалеко от села Зыково он не справился с управлением и вылетел в кювет. Автомобиль врезался в деревья. Шансов выжить у водителя не было. У Александра Тихонова остались жена и двое детей.
Мощи блаженной старицы покоятся в Покровском ставропигиальном женском монастыре, что в Москве на Таганке. Нескончаемым потоком тянется в...
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