Двое жителей Мордовии пытались откупиться от начальника полиции за убитого бобра

Репортер

Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело в отношении двух жителей Саранска. Они подозреваются в покушении на дачу взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В декабре 2017 года подозреваемые, находясь в административном здании ММО МВД России «Темниковский», передали заместителю начальника межмуниципального отдела взятку в размере 11 тысяч рублей. Преступление подозреваемыми не было доведено до конца, так как сотрудник полиции от денег отказался, а противоправные действия визитеров были пресечены оперативными сотрудниками республиканских УФСБ и МВД.  В ходе расследования было установлено, что деньги передавались за непривлечение подозреваемых к уголовной ответственности за незаконную охоту – в этот день в автомашине, на которой передвигались мужчины, сотрудниками полиции в ходе проведения профилактических мероприятий была обнаружена тушка бобра, занесенного в Красную книгу Мордовии.   

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