Житель Саранска получил восемь лет за убийство пятилетней давности

В Мордовии вынесен приговор 45-летнему жителю Саранска. Он обвинялся в убийстве, совершенном в Инсарском районе республики в 2013 году. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Как было установлено в ходе судебного процесса, в ночь на 1 февраля 2013 года в селе Новлей Инсарского района между обвиняемым и 33-летним мужчиной, у которого он временно проживал, произошла ссора. В ходе выяснения отношений осужденный несколько раз ударил потерпевшего поленом по голове, а затем закопал его тело в подполе. После этого мужчина уехал в Саранск, где и жил все это время.

Меж тем, родственники убитого обратились с заявлением о его безвестном исчезновении в правоохранительные органы. Однако проводимые поисковые мероприятия результата не принесли. Лишь в августе 2017 года от одного из братьев убитого поступило сообщение о том, что при проведении ремонтных работ в доме своего пропавшего брата, в погребе он обнаружил часть тела человека, закопанную в земле. При осмотре извлеченных скелетированных останков тела мужчины были обнаружены повреждения в области головы, что свидетельствовало о насильственном характере смерти. В рамках расследования путем проведения генотипоскопической экспертизы было установлено, что останки принадлежат пропавшему без вести мужчине.

Приговором суда 45-летнему жителю Саранска назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.