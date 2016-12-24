Житель Мордовии найден мертвым в собственном гараже

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Следственный комитет Мордовии начал доследственную проверку по факту смерти 38-летнего жителя Саранска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как поясняют в СКР, 19 января 2018 года мужчина ушел из дома, а через несколько дней его тело было обнаружено родственниками в закрытом изнутри гараже. Предварительно установлено, что мужчина распивал в гараже спиртное. При осмотре места происшествия и тела погибшего объективных данных, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Согласно проведенному исследованию, смерть потерпевшего наступила от общего переохлаждения организма.
Сейчас проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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