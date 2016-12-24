В школах Саранска усилят меры безопасности

8714 рублей на первенца
Такая сумма в качестве ежемесячной выплаты будет перечисляться в Мордовии родителям при рождении (усыновлении) первого ребенка в 2018 году
Такая сумма в качестве ежемесячной выплаты будет перечисляться в Мордовии родителям при рождении (усыновлении) первого ребенка в 2018 году
В Саранске выбрали лучшие сувениры
Из-за потерянного билета пенсионерку ссадили с поезда в Рузаевке. Родственники искали ее по всему городу больше суток
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Международный фестиваль русских драматических театров «Соотечественники», традиционно проходящий в Саранске, познакомит мордовского...
Бывшего главного судебного пристава Мордовии 53-летнего Сергея Перова обвиняют в служебном подлоге ради получения льготных путевок
В число доверенных лиц кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина вошли несколько представителей Мордовии
Новое судебное решение в деле о расстреле сельской свадьбы