В школах Саранска усилят меры безопасности

Репортер

 

На прошлой неделе россиян потрясли события в школах Перми и Улан-Удэ. В первом случае подростки пришли в школу с ножами и ранили 15 человек, учитель начальных классов и вовсе попала в реанимацию. В Улан-Удэ учащийся использовал топор и зажигательную смесь - коктейль Молотова, в результате ранены 7 человек, шесть из которых - школьники. 
Тема безопасности в учебных заведениях стала одной из главных на рабочем совещании в горадминистрации. Мэр Саранска поручил ужесточить пропускной режим в общеобразовательных учреждениях города.
- Необходимо проработать вопрос об установке арочных металлодетекторов во всех школах Саранска, - распорядился Петр Тултаев. - Необходимо ужесточить пропускной режим, без согласования с администрацией образовательного заведения родителей в школы Саранска не пускать. Детей можно встретить и у входа. Не надо пускать и людей, просто «пришедших к другу».
- Во всех саранских школах работают психологи, - доложила начальник Управления образования Департамента по социальной политике Администрации города Оксана Шуляпова. - В некоторых учебных заведениях  (школы №№ 4, 19, 24, 40) работают по два психолога, один специально для младших школьников. Кроме того, во всех общеобразовательных заведениях и детских садах города в дополнение к психологам организованы службы медиации. Это общественный орган, который призван разрешать возникающие конфликты между учениками и педагогами, учениками и родителями, педагогами и родителями, между учащимися. В него входят авторитетные родители, опытные педагоги, психологи. Они рассматривают возникающие конфликты с точки зрения третьей стороны. 
С трудными школьниками занимаются в том числе комиссии по делам несовершеннолетних. На 19 января 2018 года из 30 тысяч учащихся городского округа Саранск на учете в КДН состоят 349 школьников. Со всеми трудными подростками проводится работа. В школах Саранска активно развит институт наставничества, такие обучающиеся привлекаются к труду. Но бывают не только трудные дети, но и семьи, находящиеся в социально опасном положении. Таких семей в столице Мордовии 226.
- За семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, нужно следить и оказывать им всестороннюю помощь и поддержку. Нельзя их оставлять одних, - подчеркнул мэр Саранска Петр Тултаев. - А с детьми необходимо работать. После различных происшествий крайний всегда найдется. Но не надо доводить до крайности, надо искать взаимопонимание с каждым ребенком!

 

 

                       

 

 

 

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