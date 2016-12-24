Рассмотрены вопросы обеспечения транспортной безопасности в период проведения ЧМ по футболу

Проблемы обеспечения транспортной безопасности в регионах Приволжья рассматривались 19 января на совещании, которое провели в Самаре полномочный представитель Президента в ПФО Михаил Бабич и министр транспорта страны Максим Соколов.

Как отмечалось, в округе в силу его географического положения, экономической развитости и привлекательности регионов сконцентрированы все виды перевозок с внушительным пассажиропотоком и грузооборотом. В частности, здесь находится 18 аэропортов, 68 железнодорожных вокзалов и 561 пассажирская станция, 25 речных вокзалов, более 150 пристаней и причалов. Уже нынешним летом в четырех городах (Нижний Новгород, Самара, Саранск и Казань) пройдут матчи футбольного первенства планеты. По оценкам экспертов в этом грандиозном празднике примут участие свыше двух миллионов зрителей и туристов, а также спортсмены, члены официальных делегаций, представители средств массовой информации более чем из тридцати стран мира. В этой связи крайне важно обеспечить бесперебойное функционирование объектов транспортной инфраструктуры, уделив особое внимание вопросам безопасности. «Времени остается все меньше, контрольные сроки по многим подготовительным мероприятиям истекают 1 апреля, - предупредил полпред. - Комплекс вопросов регулярно обсуждается на заседаниях региональных антитеррористических комиссий, на муниципальном уровне. Минимум два раза в год проводятся заседания окружной коллегии по безопасности. Конечно, требуется концентрация материальных, технических и людских ресурсов. Причем решать поставленные задачи надо не в контексте чемпионата мира. Мундиаль - всего лишь хороший повод».

Министр транспорта РФ в свою очередь добавил, что подготовительные мероприятия должны проходить в аэропортах, на дорогах, в метрополитенах, на объектах железнодорожного, и в особенности автомобильного транспорта. «Поскольку многие болельщики и гости будут прибывать автобусами, к ЧМ необходимо подготовить и автовокзалы. От этой работы зависит не только комфорт, но и безопасность всех тех, кто пользуется транспортом», - заявил он.

Также на совещании выступили руководители регионов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу. В их числе Глава Мордовии Владимир Волков. Он подчеркнул, что в конце декабря аэропорт Саранска принял первый тестовый рейс. А уже с 14 февраля полеты будут осуществляться на регулярной основе. Сейчас важнейшей задачей является обустройство пункта пропуска через государственную границу. Его планируется ввести в эксплуатацию до 31 марта.

Практически завершена модернизация вокзальных комплексов в Саранске и Рузаевке. Там уже функционируют системы видеонаблюдения. Детально прорабатываются вопросы их интегрирования в систему «Безопасный город». Кроме того, на станции Саранск сдан в эксплуатацию досмотровый павильон, оснащенный необходимой техникой, приборами видеофиксации и радиационного контроля. В дальнейшем комплексы фото- и видеоконтроля появятся на всех значимых железнодорожных переездах и новых пешеходных переходах.

Аналогичные работы проводятся ныне и на автовокзалах двух крупнейших городов республики - устанавливаются камеры видеонаблюдения, досмотровое оборудование, организована система управления доступом при выходе на перрон.

Особое внимание в последние годы уделялось вопросам обновления общественного транспорта Саранска, автопарка полиции, МЧС, скорой помощи. К примеру, закуплено более 80 автобусов и троллейбусов. Они оснащены приборами «ГЛОНАСС», видеорегистраторами, камерами наблюдения.

«Мы стремимся сделать пребывание гостей в Мордовии максимально комфортным и безопасным, - заметил Владимир Волков. - Новые дороги, вокзалы, аэропорт, уникальные системы безопасности, то есть всё наследие чемпионата, будут еще долго служить людям, и прежде всего жителям нашей республики».