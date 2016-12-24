Суд продлил домашний арест директору «Ватт» Ирине Медведевой

Ленинский районный суд Саранска продлил срок содержания под домашним арестом генеральному директору и учредителю компании «Электросбытовая компания «Ватт-Электросбыт» 56-летней Ирине Медведевой. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следователи МВД считают, что на протяжении полутора лет энергосбытовая компания предоставляла в Министерство энергетики и тарифной политики РМ недостоверные данные о хозяйственной деятельности. Это повлияло на утверждение завышенных тарифов на электроэнергию, и население было вынуждено переплачивать. Ущерб по делу составил более 1 миллиона рублей.

Сама Медведева в судебном заседании не присутствовала из-за болезни. Она представила письменное заявление, в котором возражала против продления домашнего ареста. Защитники обвиняемой позицию подзащитной поддержали, просили отказать в удовлетворении ходатайства следователя, ссылаясь на неэффективность органов предварительного следствия и отсутствие на данный момент оснований для продления срока содержания под домашним арестом.

Суд изучил представленные материалы, выслушал участников процесса и пришел к выводу, что домашний арест Медведевой следует продлить, поскольку она обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. В настоящее время по делу допрошены не все свидетели и потерпевшие, также продолжается работа по установлению всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, и возможных соучастников в совершении преступления.

Медведева имела доступ ко всем документам компании и возможность руководить подчиненными. В случае изменения ей меры пресечения на более мягкую имеются основания полагать, что она может уничтожить предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, суд посчитал, что она может оказать воздействие на свидетелей, а также иным образом воспрепятствовать производству по уголовному уделу. Срок содержания под домашним арестом Ирине Медведевой продлен по 23 апреля 2018 года.