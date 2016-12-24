Суд продлил домашний арест директору «Ватт» Ирине Медведевой

Каких изменений ждать пенсионерам в 2018 году?
Накануне новогодних праздников в региональном отделении Пенсионного фонда прошла пресс-конференция. Управляющий ОПФР по РМ Владимир Василькин...
Накануне новогодних праздников в региональном отделении Пенсионного фонда прошла пресс-конференция. Управляющий ОПФР по РМ Владимир Василькин...
Уроженец Мордовии уволен с поста руководителя «Госфильмофонда»
Все больше семейных пар вынуждены проходить процедуру экстракорпорального оплодотворения, чтобы наконец-то стать родителями. Как правило, они...
9 января в Ленинском суде Саранска стартовал громкий процесс в отношении двух руководителей известной в республике фирмы «Русский...
Из-за потерянного билета пенсионерку ссадили с поезда в Рузаевке. Родственники искали ее по всему городу больше суток
Новое судебное решение в деле о расстреле сельской свадьбы
В преддверии Нового года «Вечерний Саранск» по традиции решил вспомнить самые примечательные события года минувшего
Программа «Формирование комфортной городской среды» позволила благоустроить в Cаранске в прошлом году 63 дворовые территории и проспект...
Такая сумма в качестве ежемесячной выплаты будет перечисляться в Мордовии родителям при рождении (усыновлении) первого ребенка в 2018 году
Мощи блаженной старицы покоятся в Покровском ставропигиальном женском монастыре, что в Москве на Таганке. Нескончаемым потоком тянется в...