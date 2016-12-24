«Таким ублюдкам место в самых отдалённых местах!»

«ЧП произошло в начале девятого вечера, - рассказывает маркетолог кинотеатра «Мадагаскар» Олеся Карнишева. - В холле недалеко от касс благотворительный фонд разместил прозрачный пластиковый ящик для пожертвований маленькой девочке Евдокии! Неравнодушные люди в стремлении помочь 3-летней девочке оставляли деньги в ящике. Через прозрачные стенки ящика было видно, что там находятся купюры различного достоинства - 50, 100, 500 рублей. Эти деньги и привлекли внимание подростков 12-13 лет, которые сидели на лавочке рядом с ящиком для пожертвований. В какой-то момент они стали пытаться достать деньги. Их потуги заметил охранник и отогнал школьников.

Ребята пересели от ящика подальше, а охранник тем временем пошел проверять обстановку в другой части заведения. Как позже мы увидели на записи с камер видеонаблюдения, подростки снова подсели к ящику с деньгами и стали поджигать его снизу. Возможно, они хотели расплавить пластик и таким образом добраться до денег. Однако вскоре купюры в ящике вспыхнули, а поджигатели быстро ретировались. Наши сотрудники оперативно заметили пламя и потушили его. Надо сказать, что деньги в ящике сгорели не все, половина купюр остались невредимыми. Оставшиеся деньги забрали работники благотворительного фонда. Все сотрудники кинотеатра «Мадагаскар» потрясены этим бесчеловечным поступком.

Убедительно просим всех посмотреть на фото этих «героев». Если вы кого-то из них узнали, напишите в группу кинотеатра, либо позвоните по номеру 89510545835, либо обращайтесь в полицию».

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, сотрудники кинотеатра уже обратились в полицию с заявлением о поджоге. Правоохранители усматривают в инциденте с поджогом признаки статьи «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога». Санкции статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы. Сейчас ведутся активные поиски подозреваемых. Шансы вычислить юных пироманов достаточно велики, поскольку они засветились не на одной камере видеонаблюдения в торговом центре.

Представители кинотеатра выложили видеозапись с поджигателями в группе «Доска Позора» в социальной сети «ВКонтакте». На записи видно, что среди подростков была девочка. Правда, в поджоге или попытке украсть деньги она замечена не была.

Пользователи социальных сетей активно высказывали свое мнение по поводу этой истории, многие не сдерживали эмоции и даже предлагали устроить самосуд. Вот некоторые комментарии жителей Саранска:

- Этих ублюдков нужно найти... Ничего хорошего из них уже не вырастет!

- Хорошо вовремя заметили, так и до пожара недалеко, все в пластике. А детишек маленьких сколько бывает в Сити-Парке. Надрать бы им задницы прилюдно!

- Конченые! Ничего святого! Всё им вернётся... Я уверен!

- Деградация налицо, поколение «Торговый центр». Необходимо законодательно запретить посещение ТЦ несовершеннолетним без сопровождения взрослых.

- Все должно быть в правовом поле. Родителям штраф, деток на учет и прочие «бонусы». Ну и думаю, не повредит проверить их у соответствующих медицинских специалистов, потому что не каждый скучающий подросток до этого додумается!

- Кто-то вырастил настоящее быдло.

- В любом случае Саранск маленький город. И всё знают друг друга. Будем надеяться на знакомых, которые узнали этих «недоделанных уродов».

- Смотрю и ужасаюсь, какое поколение растет. И ведь есть у них все (одеты хорошо, стрижка модная). Для них это забава, цирк. Надеюсь, их обязательно найдут и покажут это родителям. А ещё лучше привлечь ПДН.

- МАЛОЛЕТНИЕ ОТБРОСЫ ОБЩЕСТВА. Да, именно так - все большими буквами.

- Какой учёт, какой штраф, я думаю, им плевать на это, пальцы переломать, тогда, может, будет результат, таким ублюдкам место в самых отдалённых местах.

- Ну да, сломать им руки в трех местах, только толку, наверно, не будет. Мозгов у них от этого не прибавится.

- Стыд и позор таким моральным уродам! Наказать их надо - на исправительные работы на год. А вырученные деньги на лечение девочке. И развесить их фото во всех ТЦ, чтоб их не пропускали больше в такие места.