Крипты намайнить…

Новый год не принес долгожданного успокоения поклонникам криптовалют и прочим падким до легкого обогащения обывателям. Недавно криптовалютный рынок пережил один из самых серьезных обвалов в своей истории. Всего за сутки его общая капитализация сократилась с 700 до 577 миллиардов долларов. Биткоин, к примеру, разом потерял более четверти своей стоимости. Вслед за ним подешевели и «коллеги» - Ethereum, Ripple, BitconCаsh… И хотя впоследствии ситуация несколько стабилизировалась, осадок, что называется, остался. Сегодня «ВС» решил оценить перспективы цифровых денег, а попутно - выяснить степень вовлеченности местных жителей в криптовалютную сферу.

Код вместо монет

Сами криптографические валюты как средство для совершения конфиденциальных платежей, в сущности, были известны еще в 90-х годах прошлого столетия. Хотя сам этот термин появился только в 2011 г. - через пару лет после создания платежной системы «Биткоин», разработчиком (или разработчиками) которой стал неизвестный хакер, скрывающийся под псевдонимом Сатоси Накамото. Он же опубликовал и общие принципы функционирования сети, главным из которых было отсутствие контроля над оборотом электронных «монет». Подлинность их гарантировалась только сложной системой вычисления, оплаты да неусыпным вниманием со стороны всего сообщества пользователей.

Все программное обеспечение, исходные коды находились в открытом доступе. Виртуальную наличность разрешалось майнить (то есть добывать путем генерации новых вычислений), обменивать, продавать или покупать. Курс при этом зависит исключительно от баланса спроса и предложения. Такие понятия, как «обеспеченность», «целесообразность», «недооценка», употребимы лишь в переносном смысле.

Нетрудно догадаться, что подобный механизм превращает криптовалюты в своеобразный инструмент общественного доверия, по типу всем известных финансовых пирамид. Цифровые «деньги», по сути, делаются из воздуха и анонимно. Их может выпускать любой желающий, причем в каких угодно объемах (конечно, при наличии больших вычислительных мощностей). Понятно, что о юридической ответственности в этом случае нет и речи.

Есть, однако, и плюсы. Никто и никогда не сумеет заморозить чужой счет и уж подавно опустошить (если, конечно, не пренебрегать элементарными правилами безопасности). Сделки осуществляются публично. С той лишь разницей, что гарантом их совершения являются не банк или государство, а общедоступные адресные номера участников и списки транзакций. Подделать шифры к ним не удастся ни одному сверхмощному компьютеру, ни даже целым «плантациям» вычислительных устройств, бьющихся над решением общей задачи.

Что же касается необеспеченности криптографических валют золотом и прочими реальными ценностями, сей факт сторонники майнинга предпочитают просто игнорировать. Ведь американский доллар, допустим, тоже давным-давно «оторвался от реальности». И, тем не менее, до сих пор считается вполне надежной платежной единицей. Так чем же хуже биткоины?!

Пока одни радостно приветствуют идеи денежной революции, другие относятся к ним крайне настороженно. А третьи и вовсе полагают, что эта затея может погубить сложившуюся мировую экономическую систему со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями. Об ожесточенности этих дискуссий можно судить хотя бы по случившемуся недавно криптообвалу, спровоцированному - притом сознательно! - властями Южной Кореи и Китая, заявившими о намерениях ограничить, а то и полностью запретить оборот новомодных денег.

Клевое место

Интернет сегодня буквально пестрит сообщениями о том, как опростоволосился тот или иной владелец виртуальных валют. Вот сооснователь платформы «Ethereum», 23-летний канадец российского происхождения Виталий Бутерин в ходе своего выступления на Санкт-Петербургском экономическом форуме сообщил, что несколько лет назад купил за 8 «битков» рубашку. «А ведь сегодня мог бы приобрести целую фабрику!» - добавил он под смех собравшихся в зале чиновников.

Есть и более впечатляющие примеры. Британец Джеймс Холлуэлс по сей день тщетно пытается разыскать выброшенный им на свалку ноутбук с 7,5 тыс. биткоинов на жестком диске. Верхом расточительности, однако, можно считать историю американца Ласло Ханеча, который заказал в 2010 году две пиццы, отдав за них более 10 тысяч биткоинов.

Примечательно, что среди «заводчиков» криптовалют нередко можно встретить немало известных фамилий. К ним, допустим, можно отнести «отца» «Yahoo!» Джерри Янга, главу «Virgin Group» Ричарда Брэнсона, а из наших - владельца башни «Федерация» Романа Троценко, крупнейшего застройщика Подмосковья Александра Ручьева, основателя компании «Технониколь» Игоря Рыбакова, создателя сети «ВКонтакте» и мессенджера «Telegram» Павла Дурова.

По слухам, интерес к таким активам проявляют также Олег Дерипаска, Алишер Усманов, Михаил Гуцериев, Юрий Мильнер и Михаил Прохоров. Даже глава Сбербанка Герман Греф признавался, что имеет опыт купли-продажи биткоинов. Правда, не с целью личного обогащения, а только для изучения технологии блокчейна и цепочек информационных блоков.

Шкура неубитого медведя

А вот о мордовских криптоманах известно, прямо скажем, немного. Не в последнюю очередь потому, что они предпочитают не светиться. Это и понятно, учитывая, что правовой основы для манипуляций с криптовалютами у нас в стране пока не создано. В самую обширную группу любителей интернет-заработков входят так называемые надомники, а по-другому – «копеечники». Все потому, что промышляют они в лучшем случае разгадыванием каких-то глупейших загадок, в худшем - рассылкой спама. Избавиться от надоедливых предложений бывает весьма затруднительно. Адреса отправителей шифруются любым доступным способом - от установки специальных программ до использования анонимных распределительных сетей.

В большинстве случаев, правда, овчинка явно не стоит выделки - мороки много, заработок мизерный. Только какое есть до того дело школьникам или великовозрастным болванам, коль скоро в мечтах им уже сам Билл Гейтс прислуживает?! Доподлинно нам известно примерно о дюжине жителей Саранска, подрабатывающих «кликами-капчами» во всемирной сети. Хотя на самом деле таковых, надо думать, гораздо больше.

К категории халявщиков также можно отнести эдаких псевдогуру, частенько обитающих в социальных сетях. Эти, как правило, не скрываются, без устали продвигая туманные идеи быстрого обогащения. Главный посыл - работа «на земле», то бишь в реальном секторе экономики, - вчерашний день, удел лузеров и прочих неудачников. Для обогащения не требуется ни таланта, ни сверхспособностей. Заплати 50 долларов инвестиционного взноса, и уже через месяц на счете окажется 62. Еще лучше - взять сразу целый портфель за 2500-5000 и более баксов. Тогда выплаты достигнут и 300, и 400 процентов годовых. Нет денег? Тоже не беда. Приводи друзей и зарабатывай вместе с ними.

Свои советы и время подобные «знатоки» ценят дорого (один из них запросил за интервью с ним 0,1 биткоина, по нынешнему курсу - больше 60 тысяч рублей!). А еще местные члены инвестиционных сообществ любят пересказывать чужие истории успеха. Наверное, ввиду отсутствия собственных достижений. В достаточно популярной тематической группе нам удалось обнаружить лишь один отзыв о беззаботной жизни простого саранского компаньона некой компании. Да и то с язвительным комментарием: «Спасибо, что живой! За такие барыши и наркодилеров не жалеют». В дополнение заметим, не так уж много в Мордовии насчитывается спорткаров «Ауди ТТ», чтобы можно было принять селфи на ее фоне за чистую монету...

Цифровое золото

Есть в республике и поклонники социального трейдинга. Преимущественно из числа тех, кто ранее уже имел опыт заработка на рынках валют или ценных бумаг. Именно «коллективный ум» помогает им минимизировать риски, заключать сделки (в ручном или автоматическом режиме) на основе уже готовых решений.

Другое дело, что у площадок, предлагающих такие инструменты, существуют собственные интересы. В определенный момент они могут подсунуть заведомо неверные рекомендации и, как говорится, сорвать куш. Хватает и тех, кому рецепты выписывают специальные компьютерные программы.

Обычно виртуальные коммерсанты неохотно рассказывают о своих увлечениях. Зачем им лишние вопросы о правовой основе получения дохода, порядке налогообложения… И все-таки нам, пусть и не без труда, удалось разыскать человека, скромно признавшегося в наличии некоторого интереса к копи-трейдингу. В ходе переписки он также сообщил о наличии в Мордовии «небольшого количества торговцев производными инструментами крипты». А кроме того, выразил надежду, что сей бизнес будет легализован, поскольку соответствующие образовательные и партнерские программы существуют в целом ряде вполне респектабельных организаций, включая банки, инвестиционные холдинги и брокерские конторы.

Удел нелегалов

Сложнее с подлинными «криптозаводчиками», о наличии которых можно судить в основном по обрывочным сведениям и косвенным признакам. Известно, в частности, что нашу республику они считают далеко не самым благоприятным регионом для добычи цифровых валют. Тарифы здесь далеко не самые низкие, да и крупных энергозатратных предприятий непрерывного цикла практически нет. Воровать же ресурсы по мелочи - себе дороже. Слишком велик риск нарваться на неприятности.

Пару лет назад некий предприниматель вроде бы пытался организовать майнинг в подвале производственного корпуса, находящегося в северной промзоне Саранска. Расчет, очевидно, строился на том, что после продолжительного простоя руководство компании смирится с повышенным расходом воды и электроэнергии. Но не срослось. К означенной дате цех так и не заработал.

Много раньше в республике проживал паренек, «чеканивший крипту» прямо на дому. В ту пору, однако, это было делом обыденным. Ведь те же биткоины рассматривались скорее как игрушечное средство платежа, в смысле пригодное лишь для геймеров. Можно предположить, что все заработанные нашим земляком монетки в результате пошли на украшение какой-нибудь виртуальной плантации.

Ареал обитания нынешних саранских майнеров ограничен преимущественно гаражными массивами на городских окраинах. Так, в бетонном боксе на Юго-Западе еще с осени функционирует «гаражная ферма» по добыче криптовалюты. И дабы понять это, совсем не нужно обладать проницательностью Шерлока Холмса, достаточно воспользоваться столь уважаемым им дедуктивным методом. Ну отчего, спрашивается, снег на крыше бокса подтаивает даже в морозы? Откуда появляются сосульки на козырьке, наледь перед воротами? Наконец, почему из гаража доносится легкий гул? Не исключено, конечно, что хозяева втихаря устроили баньку в подвале. Но это, наверное, не та тайна, которую следует тщательно хранить. Причина в другом. В гаражном кооперативе есть только общий учет энергоресурсов - майни сколько душе угодно. Но едва ли собственники других боксов должны оплачивать чьи-то эксперименты или забавы…

Валюта будущего или недоразумение?

По заверениям экспертов, криптографические валюты могут стать в краткосрочный перспективе одним из наиболее привлекательных инструментов для инвестирования. Согласно большинству прогнозов, после обвала цифровые валюты все равно будут отрастать в цене. И приход новых игроков, стремящихся заработать, будет способствовать этому.

В то же время новости из Юго-Восточной Азии способны в любой момент вновь обрушить рынок. Власти Китая - страны, где расположена большая часть крупнейших в мире криптовалютных «заводов», - заявив о готовности заблокировать все торговые платформы, включая онлайн-биржи и мобильные приложения, недвусмысленно дали понять, что будут выстраивать максимально жесткую централизованную систему контроля за криптовалютами.

Российское руководство - чего уж скрывать - тоже совсем не в восторге от идеи децентрализации финансов. Мало того что мыльный пузырь, раздуваемый «неограниченным кругом анонимных субъектов» рано или поздно лопнет, так еще и ответственных не сыскать. При этом у представителей властных структур нет единого мнения относительно перспектив цифровых денег. С одной стороны, глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупреждает об опасности «криптомании», с другой - первый вице-премьер Игорь Шувалов называет ICO, то есть предварительную распродажу криптовалюты, «потрясающей возможностью для предпринимателей». Вдобавок в стране совершенно легально действует Ассоциация блокчейна и криптовалют, объединяющая владельцев, пользователей и участников рынка. А Минфин России сообщает о необходимости платить налог на доходы от сделок, несмотря на неопределенность их статуса. Закон же о регулировании оборота виртуальных дензнаков и деятельности их добытчиков примут в лучшем случае только осенью…

Следующий момент, о котором тоже не стоит забывать, - позиция автора теоретических основ биткоина и исходного текста программы, действующего под псевдонимом Сатоси Накамото. В руках его сейчас сосредоточено не менее миллиона «монеток» - предостаточное количество, чтобы не просто пошатнуть систему, но и в любой момент взорвать предусмотрительно заложенную в ее основание бомбу.

Риск, иными словами, запредельный. С равным успехом четверть века назад можно было вложиться в «МММ» и за считаные месяцы увеличить свой капитал в 75 с лишним раз. Вот только где они, эти счастливчики?

Андрей КРИВОВ



