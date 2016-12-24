Аферисты в сети развели горожанку на 7 тысяч рублей

Социальные сети - удобный инструмент коммуникации: можно списаться с родственниками и друзьями, которые находятся на дальнем расстоянии, поделиться фотографиями из личной жизни, посмотреть новости зарегистрированных пользователей, послушать музыку и многое другое, но вместе с этим можно стать жертвой мошенников, потеряв не только свой аккаунт, но и деньги.

Одним из самых распространенных видов мошенничества в этой сфере является взлом аккаунта и развод друзей на деньги. Очередной подобный факт был зарегистрирован в Саранске 17 января. С заявлением в дежурную часть ОП № 4 УМВД России по Саранску обратилась 24-летняя жительница Светотехстроя. Девушка рассказала, что активно пользуется социальной сетью «ВКонтакте». В сети она получила сообщение со страницы подруги с просьбой оказать ей финансовую помощь. Девушка согласилась выручить знакомую и спросила, какую сумму и куда перечислить. На что ей был направлен номер банковской карты. Заявительница перевела 7 тысяч рублей. Спустя время она позвонила подруге, чтобы уточнить, дошли ли деньги. Однако та заявила, что её аккаунт взломали и деньги просила не она.

В подобных ситуациях правоохранители рекомендуют не поддаваться первоначальному порыву и постараться связаться с человеком по телефону или задать ему в сети проверочный вопрос, ответ на который могут знать только он и вы. Если видите, что человек не может ответить или уходит от ответа, скорее всего, это мошенник. Обязательно постарайтесь по телефону связаться с тем человеком, чью страничку, возможно, взломали, и проясните ситуацию. Это даст возможность поменять пароль в аккаунте, перехватить управление и остановить другие махинации.