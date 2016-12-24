Стрелка Бесхмельнова приговорили к 12 годам неволи

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор 56-летнему Владимиру Бесхмельнову. Бывший работник МВД по РМ в марте прошлого года открыл огонь из карабина по своим знакомым в кабинете предприятия «Ремстрой», в результате чего смертельное ранение получил 62-летний эксперт предприятия «Промдиагностика» Виктор Жуткин. Если бы не энергичные действия присутствовавших, список жертв, вероятно, пополнился бы и другими именами. В суде Бесхмельнов отвечал по таким статьям, как «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Незаконные приобретение, хранение и ношение боеприпасов».

Охотник с 30-летним стажем

Финальное заседание по делу началось с часовым опозданием, судя по всему, возникли какие-то сложности в доставке подсудимого. На приговор в суд пришли около полутора десятков человек его родных, знакомых и друзей.

Владимир Бесхмельнов родился в селе Енгалычево Дубенского района, женат, имеет четырех взрослых дочерей. До ЧП с расстрелом работал водителем Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по РМ и при этом являлся вольнонаемным сотрудником. В этой должности он трудился с мая 2016 года. А перед этим на протяжении полутора лет возил генерального директора ПАО «Ремстрой» Александра Щемерова. Но в какой-то момент руководитель уволил водителя без объяснения причины. С 1983-го по 1995 год Бесхмельнов работал в системе МВД, занимал должность инспектора ДПС МВД по РМ. Потом уволился из органов по собственному желанию.

Владимир Бесхмельнов являлся охотником с 30-летним стажем. Имел официальное разрешение на хранение оружия. Дома у него имелись два охотничьих ружья: карабин «ОП-СКС» (охотничье-промысловый самозарядный карабин Симонова) калибра 7,62 мм и гладкоствольное ружье калибра 12 мм. Карабин с магазином на 10 патронов он купил у знакомого около 10 лет назад. Это оружие полуавтоматическое, для того чтобы сделать выстрелы, нужно просто нажимать на курок, каждый раз передергивать затвор не нужно.

Позже при обыске оперативники нашли у Бесхмельнова не только зарегистрированное охотничье оружие и боеприпасы, но и запрещенные для хранения 78 автоматных патронов образца 1943 года - половина из них с трассирующей пулей. Эти боеприпасы подходят к нарезному боевому огнестрельному оружию и пригодны для стрельбы.

Расстрел в «Ремстрое»

7 марта прошлого года Владимир Бесхмельнов с приятелем выпили водки и отправились к знакомым на предприятие «Ремстрой», административное здание которого размещается по ул. Строительной. В тот вечер там собралась компания старых знакомых во главе с директором предприятия Александром Щемеровым. Мужчины играли в карты. Во время игры никто из компании алкоголя не употреблял, по одной из версий, застолье планировалось позже в бане.

Пришедшему Бесхмельнову мужчины оказались не рады, а бывший начальник даже отказался пожать ему руку. Мужчины стали выпроваживать нежданного визитера домой. По уверениям Бесхмельнова, его фактически вытолкали взашей. Многих в компании Владимир знал не один год, с кем-то даже дружил, а тут такое отношение. Оскорбленный в лучших чувствах Бесхмельнов отправился домой, взял охотничий карабин, сел в свою машину и поехал обратно на предприятие.

В здании Владимир подошел к кабинету, где сидела компания, направил карабин на приоткрытую дверь и выстрелил. Пуля насквозь прошила живот Виктора Жуткина - одного из друзей стрелка. Затем Бесхмельнов вошел в кабинет, но один из присутствующих - бывший сотрудник правоохранительных органов - применил прием рукопашного боя и выбил оружие из рук обидчивого товарища. Однако выстрел все же прозвучал, правда, вторая пуля ушла в потолок. Мужчины совместными усилиями повалили Бесхмельнова на пол. Раненому Виктору Жуткину друзья вызвали «скорую помощь». Пока все занимались оказанием первой помощи, Бесхмельнову удалось скрыться. Он вышел из здания и уехал на своей машине. Но не домой, а к знакомому в Лямбирский район. На следующий день - 8 марта - полицейским удалось вычислить, где находится стрелок. Он был задержан в тот момент, когда выходил из дома приятеля.

Что касается получившего ранение Виктора Жуткина, спустя десять дней после расстрела он скончался.

«Что ты к нам лезешь?»

«Спиртным не злоупотребляю, выпиваю только по праздникам, - рассказал на следствии Владимир Бесхмельнов. - В обед 7 марта я находился на работе в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по РМ. Мы поздравили женщин с наступающим 8 Марта. Я выпил две рюмки вина.

В тот день я встретился с Владимиром Деминым. Мы с ним из одной деревни и знакомы почти 20 лет. Поддерживаем дружеские отношения, периодически ходим на охоту. Я купил бутылку водки «Мордовская», и мы выпили по 3 рюмки. После этого он стал уговаривать меня поехать с ним на базу «Ремстроя» к нашему общему знакомому директору Александру Щемерову поиграть в карты. Поначалу я отказывался, нужно было ехать домой, поскольку на следующий день у жены был день рождения. Однако после уговоров я согласился, мы вызвали такси и от дома Демина поехали к Щемерову на базу. В тот момент я был уже пьян.

Охранник предприятия спокойно пропустил нас внутрь, мы вошли в административное здание, поднялись на второй этаж и зашли в кабинет, который раньше принадлежал заместителю директора по строительству. В кабинете находились сам Щемеров, а также знакомые мне Юрий Косолапов, Виктор Жуткин, Виктор Беляков и Николай Иванов. Компания играла в карты, спиртного на столе не было. Косолапова я знаю около трех лет, однако близко с ним не знаком. Слышал, что ранее он был судим. С Жуткиным мы знакомы около 30 лет, у меня с ним всегда складывались хорошие взаимоотношения, конфликтов никогда не возникало. Могу охарактеризовать его только с положительной стороны.

В тот момент я поздоровался со всеми присутствующими и протянул руку Щемерову. Однако он не стал со мной здороваться. «Что ты к нам лезешь и мешаешь играть в карты? - спросил Косолапов. А затем он поинтересовался у Демина. - Зачем ты привел сюда этого мента?». Мне это очень не понравилось, и у нас с Косолаповым произошла словесная перепалка».

«Накинулись и выбили карабин у меня из рук»

По словам Бесхмельнова, во время конфликта мужчины стали выгонять его из кабинета. «Кто-то схватил меня за ворот куртки и стал выталкивать, еще меня толкнули, и я упал на пол. Меня ударили ногой в бок, - говорит Владимир Бесхмельнов. - Возможно, меня били руками и ногами по туловищу и голове. Однако, кто и как бил, я не помню, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. После того как у меня получилось покинуть кабинет, я пошел домой. Уходя, я не говорил, что возьму карабин и разберусь с ними…».

Бесхмельнов приехал домой, расположился по-домашнему и стал смотреть телевизор. Однако обида не давала покоя, спустя полчаса он оделся, взял из дома карабин с патронами и снова отправился на базу «Ремстроя». «Я не собирался никого убивать, хотел лишь попугать. Супруга уговаривала меня никуда не ходить, но я ее не послушал. Я сел в свой автомобиль «Фольксваген Пассат» и отправился на улицу Строительную».

На часах было около 8 вечера, когда Бесхмельнов во второй раз зашел в административное здание «Ремстроя».

«Я подошел к кабинету, дверь была немного приоткрыта, и заглянул туда. Все, кто меня обидел, находились на месте. В тот момент я решил их припугнуть, - вспоминает Владимир Бесхмельнов. - Я отошел от двери примерно на метр и, держа карабин на уровне пояса, ни в кого конкретно не прицеливаясь, выстрелил в направлении двери. Пробила пуля дверь или попала в кого-то из тех, кто находился в кабинете, я не знаю. Помню, что после выстрела открылась дверь… Когда я зашел в кабинет, на меня накинулись и во время борьбы выбили карабин из рук. Прозвучал еще один выстрел. Кто именно нажал на спусковой крючок и куда попала пуля, мне неизвестно. Могу точно сказать, во второй раз стрелял не я. Компания стала меня избивать, а когда они закончили, я спокойно покинул здание. Я испугался. Чего именно, пояснить не могу. Бросил свою машину и на такси уехал к другу, который живет в селе Берсеневские Выселки. Мы с ним немного пообщались, я рассказал про конфликт и выстрел из карабина на базе «Ремстроя». После того как я вышел из дома друга, был задержан сотрудниками полиции».

«Никто Бесхмельнова в тот момент не бил, мы даже из-за стола не вставали»

«На протяжении более пятнадцати лет я знаком с Александром Щемеровым, - рассказал правоохранителям Юрий Косолапов. - Хорошо знал я и Владимира Бесхмельнова. Раньше он работал у Щемерова водителем. Владимира я могу охарактеризовать с положительной стороны, однако время от времени он говорил такие вещи, про которые лучше молчать. То есть он говорит, не думая о словах и выражениях. Между нами никогда серьезных конфликтных ситуаций не возникало. Мы с Щемеровым и другими общими друзьями не раз собирались на базе «Ремстроя», чтобы пообщаться в спокойной обстановке. В тот день мы тоже собрались на базе. В компании также находились Виктор Жуткин, Виктор Беляков и Николай Иванов, если не ошибаюсь, он является тренером футбольной команды. В тот день мы договорились попариться в бане, что на территории базы.

В 18 часов 20 минут в кабинет пришел Демин, следом за ним зашел Бесхмельнов, он был сильно пьян. Владимир стал со всеми здороваться, однако Щемеров руки ему не протянул и сказал, чтобы тот уходил, поскольку сильно пьян. Все стали отправлять Бесхмельнова домой. В ответ он стал высказывать претензии, что мы все зазнались и не хотим с ним общаться и видеться. Мы объяснили, что у нас своя компания, свои интересы, и попросили не мешать нам. Бесхмельнов сказал, что если мы его выгоняем, то он пойдет домой, возьмет карабин, вернется и всех нас расстреляет. Всерьез его слова я не воспринял, поскольку он был сильно пьян. На этом Владимир ушел. Никто его в тот момент не бил, мы даже из-за стола не вставали. Мы продолжили беседовать, пили только чай.

Около 20 часов мы услышали за дверью сильный хлопок, похожий на звук выстрела из ружья. Жуткин сидел ближе всех к двери, после выстрела он схватился руками за живот, стал стонать и упал со стула. Сразу после этого открылась дверь в кабинет, и я увидел в дверном проеме Бесхмельнова, у которого в руках был карабин, он направил его на нас. Демин побежал в сторону Владимира, схватился за ствол карабина и направил его вверх - произошел выстрел в потолок. Бесхмельнова удалось обезоружить, все вместе мы повалили его на пол. Он стал сопротивляться, кто-то ударил его в грудь ногой и рукой по лицу. После этого он прекратил сопротивление.

Я подбежал к Жуткину, он лежал на полу, у него я увидел рану на животе. Он стал звать на помощь и просил, чтобы ему вызвали «скорую». В тот момент Бесхмельнов убежал. Все тогда находились в шоковом состоянии. После этого мы вызвали «скорую» и полицию. Приехавшая бригада «скорой» оказала Жуткину первую медицинскую помощь и госпитализировала его в Республиканскую клиническую больницу № 3».

«Я не думал никого убивать»

В суде Бесхмельнов признал свою вину частично: «Я не думал никого убивать, просто хотел припугнуть. Я их знаю больше тридцати лет, они мои лучшие друзья». Защитник уверял, что Бесхмельнов - прекрасный охотник, если бы хотел кого-то убить, он бы это сделал. «Ему никто не мешал, когда он подошел к двери. Он мог выбрать цель и совершить то, что задумал, - утверждал адвокат. - С Жуткиным они друзья с 30-летним стажем, вместе отдыхали, ездили на юг семьями. Они были очень хорошими друзьями. То, что произошло, считаю трагической случайностью. Выстрел был неприцельным - неизбирательным».

Защитник просил суд переквалифицировать действия Бесхмельнова с убийства и покушения на убийство двух и более лиц на причинение смерти по неосторожности, а по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов оправдать в связи с отсутствием состава преступления. Государственный обвинитель настаивал на том, чтобы суд признал подсудимого виновным по всем эпизодам предъявленного обвинения и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор

Приговором суда Владимир Бесхмельнов был признан виновным и приговорен к лишению свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Наказание в виде ограничения свободы суд определил исполнять самостоятельно после отбытия осужденным основного наказания. В счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшей стороны с осужденного взыскан 1 миллион рублей.

Алексей НИКОЛАЕВ