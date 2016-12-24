Забор Калашникова - снести!

Жители Мордовии до сих пор помнят резонансное происшествие, которое случилось в рузаевском селе Татарский Шебдас летом прошлого года. Во время празднования свадьбы невесту и гостей подстрелил из ружья 42-летний директор охотничьего магазина «Охот-Актив» Павел Калашников. Невеста, мать жениха и двое участников торжества с дробовыми ранениями угодили в больницу. Новость о расстреле свадьбы в Мордовии облетела все федеральные информагентства. По одной из версий, конфликт между гостями свадьбы и дачником из Саранска Павлом Калашниковым произошел из-за того, что местные стали купаться на участке пруда, огороженном его забором. На днях Рузаевский суд вынес решение по этому «заборному вопросу».

«Раньше пруд был очень маленьким»

Сразу после ЧП журналисты «ВС» побеседовали со всеми участниками конфликта. «На этот пруд ходят купаться все местные жители, - рассказал тогда жених Алексей Ведяшкин. - Здесь и дети купаются. Кстати, когда Калашников начал стрелять, здесь также находились местные ребята. Мы просили их скорее отсюда уходить, когда началась стрельба. Вот этот подмосток считается общим, а вон тот, что рядом, уже как бы Павла Калашникова, - парень показывает на деревянные настилы рядом с берегом. - При этом доступ к нему он перекрыл большим забором. На подмосток со стороны участка Калашникова можно забраться только с воды. Как раз весь сыр-бор и разгорелся из-за того, что жена Калашникова подняла крик, якобы мы прыгали в воду с ее мостика».

В беседе с супругой Павла Калашникова Еленой корр. «ВС» обратил ее внимание на тот факт, что забор на их участке поставлен с нарушением закона, поскольку ограничивает свободный доступ к водоему. «Что касается законности нашего забора у водоема, могу сказать следующее, - заявила супруга. - Раньше пруд был очень маленьким. Там, где сейчас начинается вода, у бабушки стоял сарай. Забор изначально уходил еще дальше. Потом водоем запрудили, вода поднялась, сарай и нашу землю затопило. Года два назад кто-то из местных пожаловался, что мы перекрываем доступ к водоему. Прокуратура провела проверку и нарушений не нашла».

После расстрела в отношении Павла Калашникова было возбуждено уголовное дело, а прокуратура Рузаевского района стала выяснять правомерность установки забора на участке у пруда. Провести такую проверку потребовали сами жители села Татарский Шебдас. Прокурорские работники установили, что Павел Калашников купил земельный участок, находясь в браке с супругой Еленой. К территории этого участка примыкает ручей Шебдас, который после запруды превратился в настоящий пруд - протяженность водоема составляет 2 км.

С трех сторон по периметру земельного участка Калашникова установлен металлический забор, который с двух сторон пересекает береговую полосу водоема. Соответственно, свободный проход к берегу на территории земельного участка Калашникова из-за установленного забора невозможен. Вдоль забора проход к водному объекту имеется, но в связи с тем, что там растет кустарник, пройти к пруду затруднительно.

В итоге Рузаевский межрайонный прокурор обратился в суд с иском к Калашникову о сносе металлического забора, установленного в береговой полосе пруда с западной и восточной сторон от его земельного участка. Также прокурор потребовал привести берег в пригодное для использования состояние в связи с нормами водного законодательства.

На судебное заседание Павел Калашников по понятным причинам не явился, сейчас он находится в следственном изоляторе. Однако в суд не пришла и его супруга Елена, также являвшаяся ответчиком по этому делу. Интересы Калашниковых представляла саранский адвокат Светлана Крючкова. В судебном заседании она заявила, что ее доверитель Павел Калашников исковые требования не признает. По его мнению, забор не подлежит сносу, поскольку земельный участок с 2012 года находится у него и его супруги Елены в собственности, и они как владельцы имеют право огородить земельный участок, независимо от его фактического местоположения.

Во время судебного заседания прокуратура отказалась от части заявленных требований, а именно - об обязании ответчиков привести береговую полосу пруда в пригодное для использование состояние. В остальном прокуратура требовала удовлетворить заявленный иск.

Вынося решение, суд посчитал, что представителем супругов Калашниковых не было представлено доказательств разрешения на возведение забора, являющегося предметом спора, и отвода земельного участка для этих целей в пределах береговой полосы. В связи с этим суд посчитал, что забор препятствует свободному доступу граждан к водному объекту с берега и должен быть снесен. Решение суда в законную силу не вступило.

Калашников полгода ожидает суда в СИЗО

Расследование расстрела на свадьбе продолжается уже полгода. Напомним, что изначально дело в отношении Павла Калашникова было возбуждено по статье «Хулиганство», а затем к этой статье добавилась более тяжкая - «Покушение на убийство двух и более лиц».

По информации, озвученной заместителем начальника отдела ММО МВД России «Рузаевский» Алексеем Овчинниковым, 29 июля в селе Татарский Шебдас отмечали свадьбу местные молодожены Елена и Алексей Ведяшкины. Вечером гости отправились на пруд, чтобы искупаться. Там произошел конфликт между гостями свадьбы и дачником из Саранска Павлом Калашниковым. Он открыл огонь по людям и ранил четырех человек. 23-летняя невеста Елена Ведяшкина получила ранения в ногу, в нее угодило 13 дробин, у 22-летней девушки брата жениха Олеси Лапаевой врачи зафиксировали ранения грудной клетки и обеих ног, 43-летний дядя жениха Артур Аникин был ранен в лоб и челюсть, две дробины угодили и в мать жениха, 54-летнюю Татьяну Ведяшкину. Женщина была ранена в тот момент, когда уводила из-под огня раненую невесту. Всех пострадавших тогда госпитализировали в Рузаевскую больницу.

Поскольку Калашников был вооружен, вел себя агрессивно и забаррикадировался в доме, личный состав Рузаевского отдела полиции был поднят по тревоге, экипирован в бронежилеты и направлен в село Татарский Шебдас.

С приездом полицейских выходить из дома Калашников наотрез отказался, более того, светил прожектором в сторону сотрудников полиции. Прилегающий к дому Калашникова район был оцеплен, жители эвакуированы. Стрелок попытался уйти из блокированного дома, выбежал на улицу в одних трусах и пытался скрыться огородами. Однако был задержан сотрудниками полиции. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения - это было установлено во время медицинского освидетельствования.

Ранее к уголовной ответственности Павел Калашников не привлекался. А по жителям села он стрелял из двуствольного ружья, зарегистрированного на его имя. Во время осмотра места происшествия это оружие было изъято, также были найдены пневматическая винтовка, различные боеприпасы, охотничий нож (напомним, что Калашников руководил магазином «Охот-Актив»).

«Свадьбу запомним на всю жизнь»

«Хотели отметить свадьбу скромно, по-тихому, но оказалось, что события того дня мы запомним на всю жизнь, - вспоминает невеста Елена Ведяшкина. - В субботу был жаркий день, гости пошли купаться на пруд. Я сказала мужу, что тоже хотела бы пойти на водоем. Мы пошли переодеваться. Минут через 10 прибежал родственник и сказал: «Там стреляют, вызывайте полицию!». Мы побежали в сторону пруда выяснить, что происходит. Стрельбу вел дачник из Саранска Павел Калашников. Он стрелял с веранды собственного дома и матерился отборным матом. Судя по всему, он был пьян. Калашников кричал: «Я вас сейчас всех убью». Наши в ответ кричали: «Прекрати стрелять, положи ружье и выходи, поговорим!». Я видела только силуэт Калашникова, мне казалось, до него было метров 100.

Ни на какие слова Калашников не реагировал, а только продолжал палить по людям. Он выстрелил в мою сторону и попал в ногу. Я побежала назад, в сторону забора, и легла на землю. Затем еще один выстрел, и снова он попал мне в ногу. Ранил в пятку, колено, голень. Рядом со мной находилась Олеся. Ее тоже ранило в грудь и ногу. Потом нас увели из-под огня.

Врачи насчитали 13 дробин. Пока извлекли только две дробины. Медики объяснили, что остальные извлекать не будут. Сказали, что организм должен сам отторгнуть инородные тела, постепенно дробины сами выйдут. В интернете я прочитала, что мы якобы были на его земле. Это неправда! Вы ездили на место происшествия и видели, что участок огорожен здоровенным забором. Конфликт произошел из-за воды. Наш родственник подплыл к мостику, тут вышел Калашников и ударил его по лицу. Стали собираться наши родственники, и дачник открыл огонь из ружья».

«У нас на пляже собралась толпа пьяных мужчин»

По другой версии, выдвинутой второй стороной конфликта, местные стали угрожать семье, и мужчина вынужден был схватиться за ружье, чтобы защитить близких. «У нас на пляже собралась толпа пьяных мужчин, - высказала свою точку зрения супруга Калашникова Елена. - Я подошла к ним и спросила: «Мужчины, вы что здесь делаете? Это частная территория. Зачем вы сюда пришли? Покиньте, пожалуйста, наш пляж!». На мой взгляд, они пришли на нашу территорию не плавать, люди, видимо, изначально искали, с кем бы поконфликтовать и получить какой-то адреналин.

У меня с ними случилась ссора. Высокий толстый мужчина стал меня толкать. Потом перелез еще один, подошел ко мне и сказал: «Я тебя запомнил, ночью мы придем и спалим ваш дом!». Муж увидел, как меня толкнули, подошел и в ответ пихнул толстого мужчину. Тот упал, они собрались и ушли. Однако через некоторое время они вернулись. Сколько было времени, сказать не могу, но было уже темно. Гости свадьбы полезли на нашу территорию через забор и пляж, их было человек двадцать. Тогда муж сходил за ружьем…».

Алексей Николаев



