Аварийность своими руками, или ветхость по-студенчески

Редкая «мэрская суббота» обходится без выяснения, кто прав и кто виноват. Жители, как водится, обвиняют коммунальщиков во всех существующих неурядицах, те, в свою очередь, стараются исправить ситуацию в лучшую сторону. Главное в этих обсуждениях сторонам не перегнуть палку и прийти к выгодному всем компромиссу. У жителей общежития № 11 по улице Студенческой претензий много, и высказывают они их уже на протяжении долгого времени. И, с одной стороны, их можно понять… Жизнь в общежитии - дело малоприятное. Но, с другой стороны, мы живем в обществе, которое существует по установленным законам. И игнорировать их - значит нарушить.

Каждая из сторон в минувшую субботу приводила вполне весомые аргументы. Решения судов - довод, который городская власть игнорировать не может. Однако жители, как это часто бывает, не совсем согласны с решением судебного органа либо трактуют его так, как им хотелось бы.

Снежным субботним утром на улице Студенческой Петра Тултаева ждали с нетерпением. Видимо, возлагая на него главные надежды в разрешении своего вопроса. Суть его в том, что состояние общежития 1971 года постройки, мягко говоря, не совсем хорошее. В особо плачевном состоянии находится одна из стен здания. При этом законных оснований для признания его аварийным нет. Износ, установленный межведомственной комиссией в ходе обследования, составляет 65%. Для признания требуется 70%. При этом жители общежития всеми правдами и неправдами добиваются признания дома аварийным, возможно, даже создавая для этого некоторые условия. Иначе как назвать то, что они категорически препятствуют проведению в здании текущего ремонта, который суд обязал администрацию города провести.

Общение с мэром началось с обсуждения решений судов. Жители ссылались на некое призрачное решение Верховного суда Мордовии, которое гласило признать строение аварийным. На деле же в этом решении говорилось, что необходимо провести межведомственную комиссию по признанию дома аварийным, которая в сентябре минувшего года и установила процент износа, не позволяющий дому получить такой статус. Последнее же судебное заседание проходило в декабре в Октябрьском суде Саранска, который вновь не удовлетворил ряд требований собственников.

Разбирательство судебных постановлений могло бы продолжаться до бесконечности и не привести ни к чему, кроме обоюдных обвинений. Глава Саранска остановил этот процесс, вынеся решение о создании еще одной комиссии и обследовании дома.

«Мы не ругаться с вами пришли, а решить эту проблему! Поэтому пусть в комиссию будут включены не только специалисты, но и представители вашего дома, - предложил Петр Тултаев. - Давайте привлечем экспертов университета. Это потребует большего времени, но, думаю, вы согласитесь, что спешить в этом вопросе нельзя. Никаких действий мы не предпримем, пока не будет результатов экспертизы. Однако хочу вас предупредить, что, если ваш дом будет признан аварийным, вы будете 57-ми в списке уже признанных и ожидающих расселения».

После того как было обозначено время первого визита экспертной комиссии по обследованию МКД, Петр Тултаев и его подчиненные отправились осматривать общежитие. Оценив внешнее состояние строения, мэрская делегация направилась внутрь. В сопровождении домкома Галины Насыбулловой, которая и является идейным вдохновителем затеи с признанием строения аварийным, осмотр начался с помещения, где установлены общедомовые приборы учета энергии. Потом стройными рядами городские коммунальщики посетили все места общего пользования общежития с первого по пятый этаж. При этом по неизвестным причинам практически каждое из них находилось под замком и открывалось отдельным ключом. Как туда при необходимости попадали жители комнат, остается загадкой. В каждом из этих помещений Галина Умяровна сообщала, что находиться здесь опасно, потому как здание того и гляди рухнет.

В одной из душевых комнат Петр Тултаев возмутился отсутствию освещения. Оказалось, что для замены лампочек сотрудников домоуправления жители сюда попросту не пускают, как и для проведения других ремонтных работ в жилом доме.

«Как же люди здесь моются! - удивился градоначальник и обратился к Насыбулловой как к официальному представителю собственников жилья, без остановки сыпавшей обвинениями в бездействии в сторону управляющей компании. - Дайте специалистам сделать элементарное - ввернуть лампочку и заменить проводку!».

На все предложения, поступавшие от мэра, Галина Умяровна повторяла как мантру: «Этого делать нельзя! Дом аварийный, на грани обрушения».

При этом в помещениях, где установлены умывальники, было видно, что жители самовольно оборудовали в полу сливы для воды. Соответственно, в этих помещениях стирали и мылись, а воду сливали прямо на пол. Естественно, из-за отсутствия изоляции она просачивалась в трещины и швы между плитами, тем самым разрушая строение изнутри из-за постоянной влаги. Аналогичная ситуация складывается в душевых и туалетных комнатах, где сантехника находится в ужасающем состоянии.

Глава Саранска в очередной раз предложил провести ремонт в этих помещениях и заменить унитазы. Директор ГУК Октябрьского района Владимир Сайгашкин подчеркнул, что сантехника для этого общежития была уже закуплена, но доступа в помещения жители так и не предоставили.

«Компакты здесь ставить нельзя ни в коем случае. Это негигиенично!» - вновь внушала мэрской делегации или себе Галина Насыбуллова. Вопрос только в том, задумывается ли кто-нибудь о гигиеничности, когда посещает туалетные комнаты в сегодняшнем их состоянии. Здесь также сочится вода, которая проникает с этажа на этаж, медленно подписывая приговор жилому строению. А жесткий отказ домкома от ремонта только подтверждает стойкое впечатление, что жители не хотят поддерживать нормальное состояние дома совершенно не случайно…

Путешествие по этажам общежития вскрыло еще несколько интересных фактов. Например, нарушения требований пожарной безопасности обнаружили сотрудники МЧС, а в одной из комнат жители оборудовали душевую кабину. Не секрет, что все это противоречит требованиям, установленным к подобным строениям.

Не в лучшем состоянии оказались и кухни. Большинство плит совершенно устарели или и вовсе не работают. От их замены жители также отказываются, несмотря на то что необходимое оборудование у управляющей компании есть.

«Нам нужны только плиты марки «Идэль». А духовки в общежитиях вообще устанавливать не положено», - владела достоверной информацией домком.

«Как не положено?! - не сдержал удивления и возмущения Петр Тултаев. - Мы во всех общежитиях меняем плиты на современные, с духовыми шкафами! К тому же у них есть определенный срок эксплуатации». Но никакие доводы не могли убедить Галину Насыбуллову разрешить коммунальщикам хоть немного улучшить положение жителей общежития.

Осмотрев все до последнего захламленного закутка, Глава Саранска вновь попал в плотное кольцо местных жителей в холле первого этажа. Здесь он еще раз предложил жителям помощь и выразил желание хоть как-то исправить положение людей.

«Давайте хотя бы сделаем элементарное: заменим плиты и проводку, ввернем лампочки в душевых. Для этого вы должны предоставить доступ в места общего пользования. И я предлагаю вам все-таки провести ремонт сантехники в душевых и туалетах. Для начала можно отремонтировать один туалет. Все расходы по ремонту мы возьмем на себя. Вместе с этим будет вестись обследование дома и работать комиссия, которая придет к вам уже в четверг, - в основном тщетно убеждал собравшихся мэр. - Мы очень заинтересованы в том, чтобы люди жили хорошо, но сам я принять решение о признании вашего дома аварийным и расселить его при всем желании не могу. Поэтому начнем с чистого листа».

Никакие уговоры не убедили жителей дома № 11 по ул. Студенческой начать ремонтные работы. Все, на что они согласились, - это обновить электропроводку. Устранить имеющиеся нарушения правил пожарной безопасности призвал сотрудник МЧС, а представитель службы судебных приставов пообещал, что до завершения очередного обследования свою работу они приостановят. Зато в доме начнется активная борьба с должниками за ЖКУ, долг которых составляет около 4 млн рублей, а также выявление незарегистрированных квартирантов.

«Хватит на сегодня. Вы нас и так уже зарядили нормально. Бесконечно обвинять друг друга нельзя, нужно искать выход из этой ситуации. К сожалению, такого жилья, как ваше, в Саранске очень много. 3 февраля мы придем снова с предварительными результатами экспертизы», - подвел итог Петр Тултаев.

«Мы вас давно ждали, Петр Николаевич! Будем надеяться, что правда будет на нашей стороне», - с надеждой и в предвкушении нового витка обследования дома выдохнули жители.