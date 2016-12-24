Житель Мордовии получил два условных года за распространение порнографии

8714 рублей на первенца
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Рузаевский районный суд вынес приговор 30-летнему жителю города железнодорожников. Он обвинялся в распространении порнографической продукции. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Как было установлено в ходе судебного процесса, мужчина разместил на своей странице в социальной сети порнографический ролик. Видеозапись была доступна для просмотра всем желающим в течение года. Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
Такая сумма в качестве ежемесячной выплаты будет перечисляться в Мордовии родителям при рождении (усыновлении) первого ребенка в 2018 году
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