Заблудившиеся дети провели в лесу 10 часов

В Темниковском районе школьники, возвращавшиеся с занятий из соседнего села, заблудились в лесу. 9-летний Арсений и 6-летний Кирилл 10 часов перемещались по крупному лесному массиву, пройдя таким образом около 20 км.

Когда ребята уже собирались заночевать в чаще, на них наткнулись добровольцы, отправившиеся на поиски пропавших школьников. Все эта история могла закончиться печально - ребята могли бы запросто замерзнуть в лесу, но, к счастью, их удалось вовремя найти. Арсений и Кирилл несколько дней после своего лесного похода провели в больнице с переохлаждением, но сейчас с ними уже все в порядке, оба находятся дома.

В селе Семеновка своей школы нет, в населенном пункте осталось всего пять жилых домов, а дети и вовсе в одной семье - Максаковых (фамилия изменена). Всего у многодетных Максаковых девять детей. В начальную школу в соседнем селе Алексеевка ходят только двое, те, кто постарше, отправляются в школу в Старом Городе, от Семеновки она находится еще дальше. Учитывая, что дорога между Семеновкой и Алексеевкой грунтовая, да и учеников всего два, школьный автобус между населенными пунктами не курсирует. Дети вынуждены ежедневно ходить за знаниями в любую непогоду в соседнее село. Путь неблизкий - около 3 км в одну сторону, и дорога в основном проходит через лес.

Утром 17 января родители собрали Арсения и Кирилла в школу. Уроки закончились в 12.30, учительница попрощалась с ребятами и увидела, как они отправились в сторону Семеновки. От школы за детьми увязался бродячий пес по кличке Джек, собачонка часто ходила вместе с детьми от одного села до другого. Когда до Семеновки оставался примерно один километр, ребята встретили Ирину Максакову - маму Арсения и бабушку Кирилла. Женщина направлялась в Алексеевку по делам, провожать детей она не стала, поскольку до села оставалось недалеко. Но мальчики до дома в тот вечер так и не дошли.

Четверолапый друг Джек рванул в глубь леса. Младший Кирилл кинулся за ним, Арсений не мог бросить племянника и отправился следом. Животное завело детей в такие дебри, что ребята растерялись и не сразу поняли, куда идти дальше. В первое время они звали на помощь и даже плакали, но никто их не услышал. Тогда школьники решили идти куда глаза глядят и не останавливаться - так они надеялись выбраться из леса. Мобильная связь в лесу не ловит, а потому звонить родным было бесполезно. Вскоре стемнело, но выйти из леса Арсению и Кириллу так и не удалось. Голодные, замерзшие и промокшие школьники плутали по ночной чаще. Ребята прошли около 20 км, судя по всему, они ходили по лесу кругами. Мальчикам повезло, что на их пути не встретились дикие животные.

Изначально родственники решили искать детей своими силами, но спустя пару часов поняли, что без помощи не обойтись. Родные школьников обратились в полицию. К пропаже детей в Темниковском отделе полиции отнеслись со всей серьезностью. О ЧП были оповещены все коллеги по правоохранительному блоку и МЧС.

В отделе полиции оперативно был создан штаб по поискам школьников. В поисковых мероприятиях помимо полицейских приняли участие сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона, Росгвардии, Следственного комитета, ФСБ, работники Санаксарского монастыря и просто неравнодушные жители района. Всего около 150 человек. Также на помощь им выдвинулись подразделения спасателей из Саранска. Было создано несколько поисковых групп, в одну из них вошли двое работников монастыря - Евгений Учваткин и Николай Моисеев - и взрослый брат Арсения. Они пошли по следам детей. Мужчины признались, что идти по лесу было непросто - несколько раз приходилось преодолевать настоящие непролазные дебри.

Тем временем Арсений и Кирилл настолько устали, что ноги стали неметь. Ребята решили остановиться, бросили школьные рюкзаки на снег и легли на них, чтобы поспать. Выход из леса они решили искать утром, когда станет светло. Около 23 часов Арсений услышал лай Джека и голос старшего брата. Их нашли!!! На тот момент школьники находились примерно в 14 километрах от дома. До прихода спасателей мужчины развели костер, чтобы отогреть замерзших детей. Ребята держались довольно стойко и не плакали. Радости родителей не было предела. «Я не ожидала, что столько людей откликнется на помощь. Всем спасибо!» - призналась Ирина Максакова.

Вскоре Арсения и Кирилла на машине «скорой помощи» отвезли в Темниковскую республиканскую больницу. «Дети поступили к нам с диагнозом - переохлаждение, - говорит педиатр Галина Згилёва. - Но у них все в норме. Температуры нет, анализы хорошие, неплохой аппетит и сон». Через пару дней маленькие «путешественники» были уже дома.

Историей с пропажей и поисками детей заинтересовались сотрудники Следственного комитета РФ по РМ. Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.