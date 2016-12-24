Как проверить сведения о приобретаемой недвижимости?

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Кадастровая палата по Республике Мордовия напоминает, что перед покупкой квартиры или земельного участка следует проверить данные о приобретаемой недвижимости.
Сведения по объекту недвижимости можно получить, запросив официальный документ в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) посредством портала Росреестра (https://rosreestr.ru), либо в офисе многофункционального центра (МФЦ).
В случае возникновения спорной ситуации выписка из ЕГРН позволит защитить интересы покупателя недвижимости. В ней содержатся актуальные на дату подготовки такой выписки сведения, которые заверяются сотрудниками органа регистрации прав и кадастрового учета и имеют юридическую силу.
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