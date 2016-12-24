Как проверить сведения о приобретаемой недвижимости?

Социум

Кадастровая палата по Республике Мордовия напоминает, что перед покупкой квартиры или земельного участка следует проверить данные о приобретаемой недвижимости.  

Сведения по объекту недвижимости можно получить, запросив официальный документ в виде выписки из Единого  государственного  реестра  недвижимости  (ЕГРН)  посредством  портала  Росреестра (https://rosreestr.ru), либо в офисе многофункционального центра (МФЦ).

В  случае  возникновения  спорной  ситуации  выписка  из  ЕГРН  позволит  защитить  интересы  покупателя недвижимости.  В  ней  содержатся  актуальные  на  дату  подготовки  такой  выписки  сведения,  которые заверяются сотрудниками органа регистрации прав и кадастрового учета и имеют юридическую силу.

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