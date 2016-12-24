В Саранске адвоката повторно лишили статуса за появление в суде в бандане

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Верховный суд Мордовии отменил решение Ленинского суда Саранска о восстановлении адвокатского статуса саранского юриста Сергея Наумова. Напомним, в мае прошлого года Сергей Наумов пришел на судебное заседание в шортах и бандане. Решением адвокатской палаты РМ он был лишен статуса адвоката.
Сергей Наумов обжаловал это решение в Ленинском районном суде и добился восстановления статуса. Однако это решение в свою очередь обжаловала Адвокатская палата РМ. Вчера Верховный суд отменил решение Ленинского районного суда и повторно лишил адвокатского статуса Сергея Наумова. Сам он намерен обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.
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