В Саранске свела счеты с жизнью 20-летняя студентка

Репортер

Следственный комитет Мордовии проводит проверку по факту смерти 20-летней жительницы Саранска Софии Русяевой. По предварительной информации, девушка свела счеты с жизнью.

Как стало известно «ВС», тело девушки было обнаружено 23 января на балконе общежития по улице Ворошилова в Саранске. По словам жильцов общежития, девушка весь день находилась дома одна. Родители отсутствовали. Весь день они пытались дозвониться до дочери, но она не отвечала. А ближе к вечеру ее тело было обнаружено на балконе. Точная причина смерти пока неизвестна. Люди, знавшие девушку, говорят, что она была замкнутой. Высказываются версии, что причиной самоубийства могло стать расставание с молодым человеком.  

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