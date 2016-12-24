Житель Мордовии погиб в перевернувшейся легковушке

В Мордовии выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб человек. Инцидент произошел сегодня утром в Лямбирском районе республики.

Как поясняют в МЧС, на девятом километре трассы Саранск-Большое Игнатово вылетел с дороги автомобиль «ВАЗ». Водитель погиб на месте.

Причины, по которым произошло опрокидывание, пока не установлены. Сейчас этим занимаются сотрудники ГИБДД.