Житель Мордовии погиб в перевернувшейся легковушке

Жилищные услуги подорожали
На последней в 2017 году сессии саранского горсовета был утвержден новый размер платы за жилое помещение для муниципальных квартир. Теперь...
В Мордовии выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб человек. Инцидент произошел сегодня утром в Лямбирском районе республики.
Как поясняют в МЧС, на девятом километре трассы Саранск-Большое Игнатово вылетел с дороги автомобиль «ВАЗ». Водитель погиб на месте.
Причины, по которым произошло опрокидывание, пока не установлены. Сейчас этим занимаются сотрудники ГИБДД.
На последней в 2017 году сессии саранского горсовета был утвержден новый размер платы за жилое помещение для муниципальных квартир. Теперь...
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