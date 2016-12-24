Стрелок из «Ремстроя» получил 12 лет колонии

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор Владимиру Бесхмельнову, обвиняемому в убийстве и покушении на убийство.

Как было установлено в ходе судебного процесса, вечером 7 марта 2017 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения приехал в административное здание ПАО «Ремстрой» в Саранске. Между ним и находившимися в одном из кабинетов ранее ему знакомыми пятерыми мужчинами произошла ссора, в ходе которой его попросили покинуть помещение. Бесхмельнов вернулся к себе домой, взял охотничий карабин и вновь приехал в «Ремстрой». Подойдя к кабинету и, убедившись, что мужчины находятся там, он выстрелил через дверь в их строну. В результате 61-летнему Виктору Жуткину было причинено сквозное огнестрельное ранение живота. После этого Бесхмельнов попытался произвести еще выстрелы, но находившимся в кабинете мужчинам удалось его обезоружить, при этом еще прогремел еще один выстрел, но пуля ушла в потолок. После этого стрелок скрылся. Задержали его в пригороде Саранска у знакомого. Пострадавшего на «скорой помощи» доставили в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался через несколько дней.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемый (до задержания он работал в должности водителя Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по РМ) незаконно без соответствующего разрешения приобрел автоматные патроны и патроны с трассирующей пулей, которые хранил в сейфе дома.

Приговором суда Владимиру Бесхмельнову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.