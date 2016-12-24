Лучшее новогоднее оформление - на Юго-Западе

Основные зимние праздники уже позади. На этой неделе православные будут отмечать только Крещение Господне. В связи с этим Петр Тултаев распорядился начать снимать новогоднюю иллюминацию 21 января. С площадей микрорайонов уберут елки и различные праздничные конструкции. Лишится новогоднего убранства и общественный транспорт.

Тем временем в горадминистрации подвели итоги голосования на самое эффектное новогоднее оформление микрорайона. Принять участие в опросе мог каждый житель столицы Мордовии, проголосовав на сайте горадминистрации. Надо отметить активность жителей Саранска. Даже в первых числах января на сайте голосование проходило оживленно: за районы отдавали свои голоса по 700-800 жителей в день. Всего в опросе приняли участие 37226 человек. Итак, первое место с результатом почти 34% (12577 голосов) у Юго-Запада. На втором месте с 33% (12342 голоса) Химмаш, на третьем с 32% (12166 голосов) - Светотехстрой. За Центр проголосовал всего лишь 141 человек (0,38%). Справедливости ради отметим, что центр Саранска был украшен ничуть не хуже остальных районов, но вот активность жителей при голосовании была минимальной.

- Работа по украшению города к Новому году была проделана большая, - отметил Петр Тултаев. - Предлагаю главам районов еще раз объехать вверенные территории и посмотреть, где какие есть недоработки, чтобы учесть их при оформлении города к следующему празднику. Тем более время летит быстро, и то, что вчера было хорошо, сегодня уже не актуально. Не надо забывать, что план ГОЭЛРО и лампы Ильича - прошлый день. В этом году разрыв между районами небольшой. Это хороший показатель. Нужно учиться друг у друга. Особое внимание при новогоднем оформлении надо уделять также селам и поселкам городского округа.