Сергея Александрова официально представили в качестве председателя Арбитражного суда Мордовии

В минувший понедельник в Доме Республики состоялось официальное представление председателя Арбитражного суда Мордовии Сергея Александрова, назначенного на должность Указом Президента РФ от 1 января 2018 года. В мероприятии приняли участие Глава Мордовии Владимир Волков, руководители правоохранительных и надзорных ведомств.

Специально для оглашения указа Президента РФ и вручения удостоверения в этот день в Мордовию прибыл председатель Арбитражного суда Волго-Вятского округа Андрей Толмачев. «Для меня большая честь представить вам нового председателя Арбитражного суда Республики Мордовия Сергея Васильевича Александрова, - обратился к присутствующим Андрей Толмачев. - Это радостное событие не только для суда республики, но и для арбитражной системы всего Волго-Вятского округа. Хотелось бы отметить важную роль, которую играют арбитражные суды не только в судебной системе Российской Федерации, но и в экономической жизни всей страны, и Мордовии в частности. В современных условиях экономической, судебной и правовой реформы в Российской Федерации роль арбитражных судов окончательно определена. Мы как система состоялись, и стоящие перед нами задачи важны и актуальны. Руководство округа и страны в целом возлагает большие надежды на арбитражные суды, которые должны способствовать обеспечению здорового экономического климата».

Также председатель Арбитражного суда Волго-Вятского округа отметил опыт, профессионализм и деловые качества Сергея Александрова и пожелал ему удачи. «Уверен, что Сергей Васильевич справится с поставленными перед ним задачами, и с новым руководителем ведомство, как и раньше, будет входить в тройку лучших арбитражных судов нашего округа», - подчеркнул Андрей Толмачев.

Глава республики Владимир Волков поздравил Сергея Александрова с вступлением в новую должность и выразил надежду на совместную плодотворную работу по укреплению экономического потенциала региона. «В республике по итогам прошедшего года отмечен рост производства по всем отраслям экономики, - акцентировал внимание Глава Мордовии. - Эффективная работа арбитражного суда очень важна для обеспечения благоприятного инвестиционного климата».

Также Владимир Волков выразил благодарность ушедшему в почетную отставку прежнему руководителю Арбитражного суда РМ Вячеславу Коровкину, проработавшему на этом посту 12 лет, отметил его вклад в развитие судебной системы региона. Полномочия Вячеслава Коровкина были прекращены в связи с истечением срока пребывания в должности. Владимир Волков сообщил, что подписал указ о его назначении на должность старшего советника Главы Республики Мордовия.

В cвоем слове новый председатель Арбитражного суда РМ поблагодарил Президента России и присутствующих за оказанное доверие, а также заверил, что приложит все свои знания и опыт, чтобы повысить эффективность работы ведомства и авторитет в судейском сообществе.

СПРАВКА «ВС»

Сергей Александров родился 1 июня 1961 года в поселке Чамзинка Мордовской АССР. В 1985 году с отличием окончил юридический факультет МГУ им. Н.П. Огарева. С августа того же года работал следователем прокуратуры Атюрьевского, Лямбирского районов, прокурором Ардатовского района Мордовии.

В 1993 г. был избран заместителем Председателя Конституционного суда РМ, а после его ликвидации в апреле 1994 г. работал прокурором отдела прокуратуры Республики Мордовия. С 1995 г. - начальник управления по вопросам законодательства и правовой экспертизы Администрации Главы Республики Мордовия. В феврале 1998 г. Сергей Александров назначен судьей, а в декабре 2000 г. - заместителем председателя Верховного суда Республики Мордовия. С июня 2014 г. - заместитель председателя Арбитражного суда Республики Мордовия.

Сергею Александрову присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Мордовия». Имеет первый квалификационный класс судьи и ученую степень кандидата юридических наук.