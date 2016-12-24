«Путин мне приятен и как человек, и как политик»

12 января Центризбирком страны утвердил список доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина. Всего в нем 259 фамилий. Однако, по словам представителей избирательного штаба, перечень этот еще пополнится - по закону у кандидата может быть до 600 доверенных лиц.

Как и следовало ожидать, в первой части списка оказалось немало медийных персон. В их числе телеведущие Леонид Якубович и Александр Масляков, пародист Владимир Винокур, актер Михаил Боярский, певец Лев Лещенко, композитор и продюсер Игорь Крутой, бывший солист балета Большого театра Николай Цискаридзе, руководитель «Мосфильма» Карен Шахназаров, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, хирург Лео Бокерия, главные редакторы «Московского комсомольца» Павел Гусев и телеканала «Russia Today» Маргарита Симоньян…

В список доверенных лиц Владимира Путина также вошли 3 представителя Мордовии - Людмила Нарбекова, Николай Кручинкин и Олег Каштанов.

Живописец, график, модельер и педагог Людмила Нарбекова является членом Союза художников России. А с 2004 года - возглавляет Мордовский республиканский музей изобразительных искусств, где собрана самая большая коллекция работ знаменитого скульптора Степана Эрьзи и живописца Федота Сычкова.

Ее коллега - директор Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг., председатель региональной организации «Поискового движения России» Николай Кручинкин - ведет активную поисковую работу, разыскивает родственников погибших воинов, занимается патриотическим воспитанием молодёжи. Так, во многом благодаря ему Мордовия на протяжении уже трех десятков лет участвует во Всероссийской «Вахте памяти».

В общественной жизни республики активно участвует главный редактор газеты «Известия Мордовии» Олег Каштанов. Он является сопредседателем регионального штаба Общероссийского народного фронта и Общественной палаты РМ. Примечательно, что в 2012 году он уже являлся доверенным лицом В.В. Путина.

Также стоит отметить, что в упомянутом списке есть уроженцы Мордовии, ныне работающие в других регионах страны. К ним можно отнести, например, Виктора Гришина - ректора Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. В 1990-е годы он, напомним, был министром экономики республики, заместителем Председателя Правительства РМ, а впоследствии - и депутатом Государственной думы страны.

Нынешний председатель Центрального совета Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» Юлия Оглоблина тоже имеет мордовские корни. Она родилась в Торбеевском районе республики. Получив высшее образование, стала работать в РССМ, Центральном штабе ОНФ и в Общественной палате страны.

С регионом-13 связан и народный артист России Игорь Бутман. Руководитель Московского джазового оркестра остается бессменным худруком международного фестиваля «Вейсэ-джаз». А с недавних пор является и послом Саранска как города-организатора чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Я принял предложение войти в число доверенных лиц, потому что доверяю нашему Президенту, равно как и он доверяет мне, - сказал прославленный саксофонист в одном из недавних интервью. - Меня устраивает его политика в области культуры, он неравнодушен ко многим аспектам нашей жизни. Мне кажется, на сегодняшний момент не надо ничего менять, резких движений нельзя делать. Развиваться надо поступательно, и для этого есть возможности. Поэтому я и поддерживаю кандидата Владимира Путина. Конечно, мы знакомы с ним. Нас объединяют теплые чувства друг к другу. Путин мне приятен и как человек, и как политик».