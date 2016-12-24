«Виртуоз» из Берлина

Учителя музыки из столицы Германии обвиняют в убийстве в саранском клубе «Эсмеральда»

В Ленинском районном суде Саранска идет рассмотрение уголовного дела в отношении 39-летнего учителя музыки из Берлина, уроженца Ардатова Дениса Горшенина. Он обвиняется в убийстве 21-летнего Алексея Юдина в саранском ночном клубе «Эсмеральда» в 2001 году. На очередном заседании друзья убитого рассказали о том, как у них на глазах погиб Алексей.

Убийство

Ночью 1 января 2001 года Денис Горшенин с друзьями - братьями Валерием и Владимиром Ильиными - пришел в клуб «Эсмеральда». В заведении за соседним столиком отдыхала компания - это были Алексей Юдин, его приятели Журавлев и Демкин вместе с супругами. По версии следствия, один из братьев Ильиных стал оказывать определенные знаки внимания жене Журавлева. Вскоре между молодыми людьми началась перепалка. Парни вышли из зала, чтобы разобраться, и на лестнице между ними произошла драка.

Вскоре подоспели охранники клуба, разняли дерущихся и вывели на улицу Горшенина с братьями Ильиными как зачинщиков потасовки. Парни сели в машину и укатили. Однако несколько часов спустя Владимир Ильин и Денис Горшенин снова подъехали к клубу на машине и стали ждать выхода оппонентов. Алексей Юдин появился в дверях «Эсмеральды» около 2 часов ночи. Он направился мимо машины «мстителей», в этот момент Горшенин окрикнул Юдина и с близкого расстояния выстрелил ему в грудь. Стрелок с приятелем тут же рванули с места на авто. Друзья повезли раненого Алексея в больницу, но по дороге он скончался.

Позже правоохранители нашли автомобиль стрелявших, а Горшенин и Ильин были объявлены в розыск. Следователи установили, что Алексей Юдин был убит из пистолета ТТ.

Музыкальный багаж

Долгие годы стрелку Горшенину удавалось скрываться от правосудия. Известно, что в 2008 году он переехал в Германию и поселился в Берлине. Уроженец Ардатова устроился в столице Германии по весьма респектабельному профилю - стал преподавать музыку. Стоит сказать, что в школе Денис Горшенин был среди отличников, а учителя отмечали его бесспорные музыкальные таланты. Он регулярно выступал на всевозможных концертах - от районного до республиканского уровня. Так что мордовский музыкальный багаж в Германии ему явно пригодился.

Информация, что разыскиваемый за убийство Алексея Юдина Денис Горшенин скрывается в Германии, поступила к сотрудникам уголовного розыска МВД по РМ в прошлом году. Кстати, мордовского беглеца искали и по каналам Интерпола. В результате оперативных мероприятий Горшенина задержали в Берлине и доставили в Москву. Пока от показаний он отказывается, пользуясь своим конституционным правом. Правда, при этом заявил, что даст показания в конце судебного следствия.

Сестра убитого Алексея Юдина - Наталья - была признана судом потерпевшей. Женщина потребовала для Дениса Горшенина самого сурового наказания - пожизненного лишения свободы. По словам девушки, убийца лишил ее не только брата, но и отца. После убийства родитель Алексея не смог пережить гибель сына и пытался уйти из жизни, наглотавшись таблеток. Его удалось спасти, но продолжать жить отец Алексея так и не захотел - через некоторое время он повесился. Спустя несколько лет после трагедии мать и дочь Юдины продали в Саранске квартиру и переехали в Подмосковье. На первом заседании Наталья Юдина заявила, что потребует, чтобы Горшенин возместил ей моральный вред в размере 2 миллионов рублей.

«На стоянке была только одна машина - «десятка»

Одним из очевидцев убийства Алексея Юдина был приятель Юрий Байшев. Мужчина пришел в суд, чтобы рассказать, как все произошло 17 лет назад:

- С Алексеем Юдиным мы были в хороших отношениях, нас познакомил общий друг Алексей Макаров. Я в то время работал экспедитором в магазине «Автолюбитель», а Юдин учился в университете. Периодически мы ездили с ним на охоту, на рыбалку.

- Вы помните, что происходило 1 января 2001 года?

- Новый год мы с Алексеем Юдиным и большой компанией отмечали в кафе «Лукоморье» на проспекте Ленина. Под утро разбрелись по домам спать. Вечером созвонились, Юдин сказал, что находится в ночном клубе «Эсмеральда», и предложил мне и другим друзьям присоединиться. Около 21-22 часов я приехал в клуб. Перед входом в заведение мне попался мужчина с разбитым лицом, он пытался пройти внутрь, но охранники его не пускали. В заведении в тот вечер собралось много друзей и знакомых. Там были Юдин, Макаров, девушки, еще один мой друг Черышев, знакомые Денисов и Фомичев. Основной столик, где располагалась компания, находился на втором этаже. Но на месте мало кто сидел. Юдин, например, много времени проводил на первом этаже в казино. Он был заядлым игроком. Я с приятелями играл на бильярде, девчонки танцевали на дискотеке, Макаров большую часть времени проводил с ними.

Никаких конфликтов в заведении при мне не происходило. Около двух ночи клуб опустел, мы уже собирались домой, но никак не могли забрать Юдина, его невозможно было вытащить из казино. Мы с Олегом Денисовым и Алексеем Фомичевым уже оделись и стояли на крыльце клуба, ждали Юдина. В этот момент из «Эсмеральды» вышли наши девушки, они отправились к основной дороге по улице Коммунистической, чтобы поймать такси. Следом за ними выбежал Макаров. Втроем они стояли у дороги. Юдин узнал, что девушки собираются уезжать, вышел на улицу без верхней одежды и стал кричать Макарову: «Леха, не уезжай, подожди меня!».

Он отправился к дороге, где стояли девушки и Макаров. На стоянке у гостиницы «Саранск» в тот момент была только одна машина - «десятка» темно-зеленого или темно-синего цвета с номерами 63-го региона. От нас авто находилось в 15-20 метрах. Двери машины были открыты, рядом стояли двое мужчин, один - со стороны водительской двери, другой - со стороны передней пассажирской. На стоянке было темно, разглядеть их я не мог. Когда Юдин проходил мимо машины, парень, стоявший рядом с водительской дверью, окрикнул Алексея. Тот обернулся, водитель «десятки» обнял Юдина за шею, а через мгновенье раздался выстрел. Юдин стал оседать, пытался схватиться за дверь «десятки».

Мы с друзьями побежали в сторону машины, но тут прозвучал еще один выстрел, и кто-то крикнул: «Стоять!». Мы остановились. Рядом на крыльце стояли охранники. Мы сказали им: «Сделайте что-нибудь!». Тем временем дверцы «десятки» резко закрылись, и авто сорвалось с места. Охранники несколько раз выстрелили вслед уезжающей «десятке». Машина пронеслась мимо нас и уехала по улице Л. Толстого в сторону Верховного суда.

«В больнице нам даже дверь не открыли!»

- Мы с друзьями подбежали к Алексею Юдину. Оказалось, что он был ранен в грудь, - продолжает Юрий Байшев. - Макаров с девушками тем временем поймал такси. Мы отнесли Алексея в машину и повезли в больницу. Он был в сознании. Я ему тогда сказал: «Держись, все будет хорошо!». А он ответил что-то вроде: «Все, хана мне!». Мы повезли Алексея в ближайшую больницу - третью городскую. Дорогой Алексей что-то бормотал, но уже невнятно. Подъехали к приемному покою, постучались и стали объяснять, что привезли парня с огнестрельным ранением. А нам даже дверь не открыли! Сказали: «Езжайте в четвертую городскую, они сегодня дежурят, а мы никого не принимаем!». Поехали на Юго-Запад, около магазина «Чайка» Юдин перестал подавать какие-либо признаки жизни. Привезли в больницу, врач осмотрел Алексея и констатировал смерть.

- Позднее вам рассказывали, из-за чего произошел конфликт в «Эсмеральде»?

- Я слышал, что конфликт произошел из-за жены Журавлева, которого знал Юдин. Якобы парни за соседним столиком оказывали ей знаки внимания. Из-за этого началось выяснение отношений.

- А вы видели оружие в руках водителя «десятки»?

- Нет, не видел, было темно.

- А когда вас опрашивали сразу после случившегося, в своих показаниях вы заявили, что видели предмет, похожий на оружие?

- Да, мы тогда пьяны были, не знаю, что я там мог увидеть.

- Хорошо, но через три недели вас допрашивали уже в прокуратуре, и вы снова сказали, что видели оружие?

- Ну, наверное, тогда я лучше помнил, а сейчас по прошествии 17 лет про пистолет уже не помню.

- Горшенин, встаньте, - просит судья.

- Водитель «десятки» был примерно такого же роста или выше, ниже?

- Примерно похожего.

- А тот, что стоял рядом с пассажирской дверью?

- Они были примерно одного роста с водителем.

- Можете кого-то опознать из трех людей, представленных на фото (на одном - Горшенин 17-летней давности)?

- Нет, никого из них не знаю.

«Членами группировки «Юго-Запад» мы не являлись»

Другой приятель погибшего Алексей Макаров рассказал, что у погибшего Алексея Юдина имелся зарегистрированный газовый пистолет, который он носил с собой.

- Зачем Юдину был нужен пистолет? - спрашивает свидетеля адвокат Горшенина.

- Тогда была мода иметь газовый пистолет. И у меня он был.

- Был ли пистолет у Юдина в тот вечер?

- Не могу сказать. Обычно, когда он собирался пить, он его с собой не брал.

- Были ли у Юдина враги?

- Не слышал об этом.

- Непонятно, что вас всех связывало. Вы разного возраста, жили в разных местах, работали, Юдин учился, но у вас были пистолеты, может быть, вы являлись членами преступной группировки «Юго-Запад»? - интересуется адвокат.

- Нет, не являлись.

- Юдин был конфликтным человеком?

- Нет, он никогда не конфликтовал. Он всегда был душой компании, девчонкам нравился.

- После убийства Юдина вы приходили в его дом, общались с родителями.

- Приходил как-то на поминки. Но потом отец Алексея не вынес потери сына и повесился, а сестра и мать продали в Саранске квартиру и переехали в Подмосковье.

- Как вы считаете, почему же убили Юдина?

- Понятия не имею.

- Про драку в «Эсмеральде» вам потом рассказывали? Из-за чего она произошла?

- Охранники что-то говорили. По их словам, все произошло из-за жены Журавлева. Подробнее вам лучше сами охранники расскажут.

«Шансов выжить у Юдина не было»

В суде также был допрошен врач Александр Вилков, осматривавший тело Алексея Юдина:

- Ночью 2 января я как дежурный хирург был на смене в четвертой городской больнице. Ночью на попутке молодые люди привезли парня. Я осмотрел его, сердце уже не билось. В области левого легкого виднелось сквозное огнестрельное ранение. Я констатировал смерть.

Судья предъявил на опознание врачу фотографию трупа Алексея Юдина.

- Да, очевидно, это он.

- Часто к вам трупы доставляли?

- В 90-е часто.

- Можно ли было спасти парня при таком ранении, если бы ему экстренно была оказана помощь?

- Шансов, скорее всего, не было, даже если бы помощь оказали сразу.