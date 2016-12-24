Момент истины Бородачева

На минувшей неделе премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности руководителя «Госфильмофонда» России Николая Бородачева. Его место занял Вячеслав Тельнов, возглавлявший до этого департамент кинематографии Министерства культуры. А уже на следующий день в организацию с проверкой пришли сотрудники Генеральной прокуратуры. Не исключено, что по результатам проверки в отношении уроженца Мордовии будут приняты не только кадровые решения. О причинах увольнения лучшего друга Жерара Депардье рассказывает корреспондент «ВС».



Все против одного

Как следует из размещенного на официальном портале правовой информации документа, Николай Бородачев освобожден от занимаемой должности в соответствии со вторым пунктом 278-й статьи Трудового кодекса РФ. Для справки поясним, что ничего криминального ни в этом пункте, ни в самой статье нет. Однако само увольнение Бородачева сюрпризом никак не назовешь. После декабрьского обращения к Дмитрию Медведеву более тридцати российских кинематографистов скорую отставку главы «Госфильмофонда» не прогнозировал только ленивый. Хотя сам Николай Бородачев не раз заявлял, что покидать свой пост не собирается. Но что же заставило видных деятелей отечественного кино обратиться к премьер-министру с просьбой уволить Николая Бородачева и назначить на его место Вячеслава Тельнова?

По официальной версии, кинематографисты оказались крайне недовольны уровнем взаимодействия с архивом. Так, по их словам, «в последнее время руководство «Госфильмофонда» постоянно и справедливо подвергается критике общественности за отсутствие конструктивного диалога с кинематографистами и потерю ключевых научных специалистов». Авторы обращения, в числе которых значатся такие видные фигуры отечественного кино, как Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Федор Бондарчук, Владимир Бортко, Алексей Учитель и Владимир Хотиненко, упрекали Бородачева в финансировании «дорогостоящих проектов, не связанных с выполнением основных задач «Госфильмофонда», а также в «категорическом неприятии современных технологий».

Примечательно и название документа, направленного на имя Дмитрия Медведева, - «Момент истины настал». Однако сам Николай Бородачев, комментируя обращение кинематографистов к премьер-министру, заявил, что «их интерес более прозаичен». По его словам, на сегодняшний день «Госфильмофонд» - единственная отечественная киноорганизация, имеющая стабильное положение, не зависящее от конъюнктуры, а также территорию площадью 150 га в перспективном и развивающемся районе Подмосковья. Как пояснил Николай Бородачев, речь идет о территории в Домодедовском районе Московской области, где базируется организация, - микрорайоне Белые Столбы города Домодедово.

- 150 га - это земли, находящиеся в ведении «Госфильмофонда», которые являются при этом государственной собственностью, 88,9 га занимает наша организация. Прилегающие территории - это так называемые зоны чистого воздуха. В этом году мы планируем начать здесь возведение хранилища для цифровых носителей. Но очень много желающих эти земли «прихватизировать», чтобы изменить их назначение, построить жилые дома. Я с этим борюсь в последние десять лет, - заявил Николай Бородачев.

Впрочем, эксперты рынка недвижимости считают, что земельный участок, о котором говорил Николай Бородачев, вряд ли сможет заинтересовать потенциальных инвесторов. Дело в том, что эти земли расположены довольно далеко от МКАД и вдобавок окружены садоводческими товариществами. Заработать на возможном строительстве и последующей продаже жилых помещений здесь вряд ли получится.

Теория заговора

Согласно еще одной версии, которую активно продвигал в СМИ Николай Бородачев, истинная причина его увольнения кроется в неком заговоре против «Госфильмофонда». Параллельно с этим руководитель киноархива позволял себе чересчур резкие высказывания в адрес руководства Министерства культуры РФ. К примеру, незадолго до обращения кинематографистов к Дмитрию Медведеву Николай Бородачев в одном из интервью заявил, что «по сравнению с советским Министерством культуры или Госкино разница велика» и «сейчас в министерстве приходится ставить только вопросы, касающиеся финансов». В том же интервью Николай Бородачев посетовал на то, что за девять месяцев в возглавляемой им организации прошли сразу пятнадцать проверок. Понастрадалась от Николая Бородачева и легендарная отечественная киностудия «Союзмультфильм». Как известно, права на коллекцию киностудии принадлежат «Госфильмофонду». Так вот руководство этой организации Николай Бородачев частенько обвинял в финансовой нечистоплотности. По его словам, в последнее время на киностудии постоянно появлялись новые директора, им выделялось финансирование, а потом эти люди исчезали.

Однако и в адрес самого Николая Бородачева сыпались нешуточные упреки. Ему, к примеру, ставили в вину тот факт, что он, по сути, уничтожил научную жизнь главного киноархива страны, уволив руководителя научной работой, феноменально одаренного в специфической области киноархивистики молодого ученого Петра Багрова. Как пишут федеральные СМИ, Николай Бородачев пожалел шестьдесят пять тысяч рублей, которые нужно было ежемесячно выплачивать из бюджета «Госфильмофонда» за съемную квартиру, на которой проживал Петр Багров. Разумеется, на этом фоне тут же всплыла история с саранской пропиской Жерара Депардье.

Кроме того, Николая Бородачева активно обвиняли в так называемом кумовстве. По данным федеральных СМИ, руководитель «Госфильмофонда» облагодетельствовал высокими должностями в возглавляемой им организации практически всю свою родню. К примеру, директорами подведомственного «Госфильмофонду» кинотеатра «Иллюзион» в разное время были его сын, зять и дочь Жанна.

Не прошла бесследно для Николая Бородачева и история с сыном Михаилом. В прошлом году он с подельником был осужден за мошенничество, совершенное организованной группой. Речь в уголовном деле шла о махинациях с субсидиями от государства. Да и самого Николая Бородачева частенько обвиняли в чрезмерно активной трате государственных средств на различные сомнительные проекты, в то время как обещание построить цифровое хранилище так и осталось лишь обещанием. Как, впрочем, и развитие цифровых технологий, а также реставрация и восстановление архивных материалов. Не простили федеральные СМИ главе «Госфильмофонда» и дорогостоящие реконструкции кинотеатров в регионах.

Необходимо отметить, что тратить в «Госфильмофонде» действительно было что. Как следует из отчета организации, только в 2016 году доходы киноархива превысили 1,4 млрд рублей, расходы составили почти 719 млн рублей, что дало 696 млн рублей чистого операционного результата. В 2017-м «Госфильмофонд» планировал получить около 835 млн рублей дохода, из них 622 млн рублей - из федерального бюджета, 213 млн рублей - за счет оказания платных услуг. Запланированные на этот год расходы оценивались в 843 млн рублей.

Нафестивалил

Есть и еще одно немаловажное обстоятельство. Дело в том, что «Госфильмофонд» является особо ценным объектом культурного наследия. Финансируется он из федерального бюджета. При этом значительная часть выделяемых средств уходит на проведение фестивалей. Но и в этой связи к Николаю Бородачеву возникло немало вопросов. Руководство киноархива любило проводить смотры в Ницце, Вене, Греции. На одном из последних фестивалей показывали «Чапаева», «Время первых» и «Матильду». У многих знатоков и кинокритиков уже тогда возник вопрос: «А что это, собственно, было: архивный кинопоказ или обычная неделя российского кино?». А тут еще Николай Бородачев заявил, что планирует проводить в Ницце свой фестиваль параллельно с Каннским. Да еще и название придумал как бы уместное - «Альтернатива». При этом финансировать проект планировалось из средств «Госфильмофонда» и инвесторов, которых еще необходимо было найти. Но спонсоров эта идея так и не привлекла, и в итоге от нее все-таки отказались. Но осадок-то остался.

Несмотря на то что новый руководитель «Госфильмофонда» Вячеслав Тельнов уже заявил, что в проверке Генеральной прокуратуры нет ничего необычного, многие поспешили заметить, что одним только увольнением с занимаемой должности эта история для Николая Бородачева не окончится. Злые языки не исключают, что лучшего друга Жерара Депардье может постигнуть участь руководителя московского театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова, который не смог отчитаться о расходовании бюджетных средств.

***

Государственный фонд кинофильмов России

Является государственным учреждением культуры - хранителем коллекции фильмов и других киноматериалов, осуществляющим собирательскую, творческо-производственную, культурно-просветительскую, научно-исследовательскую, методическую и информационную деятельность в сфере кинематографии.

«Госфильмофонд» располагает большой по объёму коллекцией фильмов, насчитывающей свыше 65 тысяч наименований, от немых фильмов братьев Люмьер до современных российских и зарубежных картин. В том числе в архивах фонда хранятся эталонные копии российских и советских фильмов. Также в архивах фонда хранятся документации к кинофильмам (сценарии, монтажные листы и т.п.), фотографии, киноплакаты, иные материалы по истории кино.

В 1993 году указом Президента РФ «Госфильмофонд» включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Справка «ВС»

Бородачев Николай Михайлович родился 22 июня 1948 г. в деревне Бриловка Темниковского района Мордовской АССР (ныне деревня Октябрь Ельниковского района Республики Мордовия). Окончил Душанбинский педагогический институт им. Шевченко. Работал заместителем председателя Государственного комитета по кинематографии Таджикской ССР, заместителем директора Республиканского кинопроката Республики Таджикистан. С 1995 г. - директор московского кинотеатра «Иллюзион», затем заместитель генерального директора Госфильмофонда РФ. С 2001 года по 10.01.2018 - генеральный директор Госфильмофонда РФ.