Цены на арендуемое жилье: лучше синица в руках, чем журавль в небе

Предстоящий чемпионат мира по футболу - уникальная возможность для жителей Саранска продемонстрировать гостеприимство мордовской земли, показать свое радушие всем гостям, которые приедут в столицу Мордовии. Подготовка к мундиалю идет полным ходом во всех сферах и по всем направлениям городского хозяйства.

По поручению Главы городского округа Саранск Петра Тултаева с апреля 2017 года начали формировать «банк данных» комнат, квартир, собственники которых захотят сдать внаем фанатам во время футбольного турнира на своих условиях. Формирование реестра поручено Жилищному управлению Администрации городского округа Саранск совместно с Казенным учреждением «Городское жилищное агентство».

В декабре минувшего года стали известны команды, которые сыграют на стадионе «Мордовия-Арена». И, конечно, вырос спрос на жилье. На отдельных сайтах появилась информация о сдаче жилья в Саранске по баснословным ценам. Так, в некоторых случаях цены за сутки проживания достигали шестизначных цифр! «Предприимчивость» хозяев квартир понятна, однако спекулировать собственникам в данном случае не стоит.

«Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2016 года № 89 установлена максимальная стоимость гостиничного обслуживания для регионов, где состоятся игры чемпионата мира по футболу. Для муниципальных образований Республики Мордовия она составляет от 2600 до 26400 рублей за сутки проживания. Стоимость гостиничного номера зависит от категории гостиницы («без звезд», «одна звезда», «пять звезд»). Стоимость предлагаемых гражданами частных жилых помещений также должна зависеть от уровня комфортности проживания. Во внимание берутся такие показатели, как количество мест для размещения, наличие бытовой техники (кондиционер, телевизор, холодильник, стиральная машина, утюг, микроволновая печь, кофемашина и др.), приближенность к стадиону, включено ли питание, отдельное или совместное проживание с посторонними людьми, бесплатная точка доступа Wi-Fi и т.д. Цена на жилье может варьироваться и в зависимости от перечня предоставляемых услуг, входящих в сферу гостиничного обслуживания: трансфера, смены постельного белья т.п.», - поясняет начальник Жилищного управления администрации Саранска Татьяна Карасева.

Между тем анализ представленных объявлений на популярных сайтах бронирования отелей показал, что в большинстве случаев запрашиваемая цена на квартиры не отвечает заявленным услугам. Как отмечает Татьяна Карасева, на данный момент собственники сами принимают решение, по какой цене сдавать квартиру, не беря во внимание стоимость номеров в гостиницах: «Мы мониторим цены на жилье на различных популярных сайтах. В последнее время наметилась тенденция к снижению стоимости проживания - она стала реальнее по сравнению с той, которая запрашивалась сразу после проведения жеребьевки. Причем жители Саранска, которые хотели сдавать квартиры почти за полмиллиона в сутки, не осознают того, что болельщики могут снять жилье в других близлежащих городах, а в дни матчей приехать в Саранск. Мы провели сравнительный анализ цен на жилье на одинаковые даты в дни чемпионата в Саранске и Пензе. Оказалось, что снять жилье в Пензе значительно дешевле. А ведь нас разделяют всего полтора-два часа езды по хорошей дороге. Для болельщика расстояние примерно в 150 км ничего не значит! Кроме этого, в Саранске для болельщиков будет организован достаточно большой палаточный городок со всеми удобствами в непосредственной близости от стадиона. Поэтому, выставляя цену за квартиру, собственнику нужно помнить: лучше синица в руках, чем журавль в небе. Хозяевам, конечно, хочется заработать, но цены должны быть адекватными.

В зависимости от уровня комфортности и перечня предоставляемых услуг расценки на сдаваемое внаем жилье за одни сутки проживания мы рекомендуем установить следующие: коттедж: 15000-20000 рублей, при повышенном уровне комфортности до 50000 рублей; трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры: 7000-15000 рублей, при повышенном уровне комфортности до 26500 рублей; двухкомнатные квартиры: 5000-15000 рублей, при повышенном уровне комфортности до 26500 рублей; однокомнатные квартиры: 3000-10000 рублей, при повышенном уровне комфортности до 16400 рублей; комнаты: 2000-3000 рублей, при повышенном уровне комфортности до 10000 рублей; койко-место: от 1000 до 2500 рублей».

Между тем в Саранске продолжается создание «банка данных» квартир, комнат, собственники которых желают сдать их болельщикам во время чемпионата мира по футболу в 2018 году на своих условиях. Все желающие разместить болельщиков в своей квартире или доме могут обратиться в КУ городского округа Саранск «Городское жилищное агентство» по адресу: г. Саранск, ул. Полежаева, 161 либо получить интересующую информацию по телефонам: 24-83-15, 24-19-03. Напомним, в столице республики пройдут четыре игры: 16 июня сыграют Перу и Дания (начало матча в 19.00), 19 июня - Колумбия и Япония (начало матча в 18.00), 25 июня - Иран и Португалия (начало матча в 21.00), 28 июня - Панама и Тунис (начало матча в 21.00).