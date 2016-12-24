Что благоустраивать будем?

Программа «Формирование комфортной городской среды» позволила благоустроить в Cаранске в прошлом году 63 дворовые территории и проспект Российской армии. В 2018-м работа будет продолжена. Однако если с выбором дворов все достаточно просто, то определить, какую общественную территорию следует благоустраивать, необходимо путем голосования горожан.

В администрации города выбрали 24 территории, нуждающиеся в благоустройстве. В Ленинском районе это сквер «Павшим борцам революции» по ул. Московской, площадка у кинотеатра «Россия», парк Ленинского района, театральный сквер на пересечении улиц Советской и Пролетарской, а также участок ул. Пролетарской от пересечения с ул. Советской до площади перед памятником А.И. Полежаеву.

В Пролетарском районе в благоустройстве нуждаются три бульвара - по проспекту 60 лет Октября, бульвары Цаплина и братьев Веденяпиных.

Больше всего в списке на благоустройство объектов из Октябрьского района, причем сюда вошли общественные территории не только Химмаша, но и рабочих поселков: парк 70-летия Победы по ул. Ярославской, сквер по ул. Гожувской, площадь по ул. Гожувской около ФОК и сквер около администрации Октябрьского района, сквер по улице Лихачева и сквер около ГТС по ул. Косарева, сквер по пр. 70 лет Октября от ул. Севастопольской до ул. Короленко, сквер по ул. Сущинского с фасадной стороны домов №№ 18/2 и 18/3, сквер около детской школы по ул. Вакеева в п. ТЭЦ-2, Березовая роща по ул. Ульянова, сквер Подольских курсантов по ул. Гагарина - Комарова, парк Победы в р.п. Ялга и набережная пруда по ул. Пионерской, сквер по ул. Мичурина в р.п. Ялга (вечный огонь, ярмарочная площадь, березовая роща), сквер по ул. Рабочей в р.п. Луховка (Ремзавод) в районе детского сада, сквер около памятника Пугачеву, набережная Луховского пруда, парк по ул. Т. Бибиной в районе пруда и здания ресторана «Огни Саранска», сквер в р.п. Озерный вокруг стадиона по ул. Тепличная - Молодежная.

Голосование будет проходить в два этапа. Сначала из этого большого списка необходимо выбрать тройку самых популярных объектов благоустройства. Отдать свой голос за ту или иную общественную территорию горожанин может несколькими способами. Например, заполнить форму, определенную приложением 12 к постановлению Администрации городского округа Саранск от 08.12.2017 № 2793 «О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа Саранск в 2018-2022 годах» (размещено на официальном сайте Администрации городского округа Саранск www.adm-saransk.ru во вкладке «Формирование комфортной городской среды»), и направить в электронном виде на электронную почту dgha@adm-saransk.ru с пометкой «Предложение по общественной территории на 2018 год» либо в письменном виде по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 34, каб. 305.

Кроме того, с 15 января в зданиях Администрации городского округа Саранск (ул. Советская, 30), администраций районов городского округа Саранск (ул. Пролетарская, 21, ул. Гожувская, 40, ул. Коваленко, 20а) дополнительно будут организованы пункты сбора предложений путем установки урн для приема предложений. На данных пунктах любой желающий горожанин сможет получить специальный бюллетень и выбрать не более трех территорий, которые, по его мнению, должны быть благоустроены.

Проголосовать за общественную территорию, которую необходимо благоустроить в первоочередном порядке в 2018 году, можно и на сайте Администрации городского округа Саранск. На главной странице сайта справа размещена ссылка, пройдя по которой вы окажетесь на странице для голосования (http://adm-saransk.ru/public_poll/asv/bgustr.php?clear_cache=Y).

Первый этап отбора закончится 9 февраля. Затем в течение пяти рабочих дней Администрацией городского округа Саранск будет утвержден и официально опубликован перечень общественных территорий, сформированный для проведения дальнейшего голосования. Заключительный этап голосования состоится 18 марта 2018 года в помещениях избирательных участков, где будут проходить выборы Президента Российской Федерации.

- Конечно, велика вероятность того, что люди будут голосовать за благоустройство общественных территорий в своем районе, - заметил Глава Саранска Петр Тултаев. - Однако здесь все прозрачно. В первую очередь под благоустройство попадет то место, за которое большинство жителей Саранска отдаст свой голос.