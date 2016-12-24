За год в Мордовии в ДТП погибли 117 человек

Момент истины Бородачева
Уроженец Мордовии уволен с поста руководителя «Госфильмофонда»
12 января в Управлении Госавтоинспекции Мордовии прошло оперативное совещание, на котором сотрудники ведомства подвели итоги работы в минувшем году. В республиканском УГИБДД отметили, что в 2017 году снизились все основные показатели аварийности.
На дорогах Мордовии в 2017-м произошло 1068 ДТП (меньше, чем в прошлом году, на 5,9%). В авариях погибли 117 и получили травмы 1425 человек (эти показатели уменьшились на 9%). Снизилась аварийность по вине пешеходов на 8%, в таких ДТП на 40% меньше стало погибать людей. Сократилось количество аварий из-за недостатков транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети. Также в Мордовии по сравнению с прошлым годом отмечается снижение показателей аварийности по вине пьяных водителей: по количеству ДТП - на 18,1%, по числу погибших в них людей - на 44%, получивших травмы - на 24,8%.
Среди проблемных вопросов по итогам года остаются рост показателей аварийности с участием детей (за год погибли 3 ребенка), увеличение числа ДТП по вине водителей пассажирского транспорта и участившиеся наезды на пешеходов.
В ходе проведения работ по оптимизации системы автоматизированного контроля за дорожной обстановкой в Мордовии создано 119 рубежей, на которых размещено 210 комплексов фотовидеофиксации нарушений в области безопасности дорожного движения. На рубежах контроля установлен и функционирует программный модуль «Поток плюс», позволяющий распознавать и фиксировать государственные регистрационные знаки всего проходящего транспорта. За 2017 год было обработано свыше 1 миллиона фотоматериалов, возбуждено свыше 554 тысяч дел об административных правонарушениях по результатам работы комплексов фотовидеофиксации. В этом году активная работа в этом направлении будет продолжена.
На совещании также обсудили задачи для подразделений дорожно-патрульной службы на период подготовки к чемпионату мира по футболу ФИФА-2018, в рамках которого в Саранске состоятся несколько матчей.
Уроженец Мордовии уволен с поста руководителя «Госфильмофонда»
В Саранске выбрали лучшие сувениры
9 января в Ленинском суде Саранска стартовал громкий процесс в отношении двух руководителей известной в республике фирмы «Русский...
Из-за потерянного билета пенсионерку ссадили с поезда в Рузаевке. Родственники искали ее по всему городу больше суток
В Мордовии принят бюджет 2018 года
Бывшего главного судебного пристава Мордовии 53-летнего Сергея Перова обвиняют в служебном подлоге ради получения льготных путевок
За суточный наем квартиры в Саранске в дни чемпионата просят до 225 тысяч рублей!
На последней в 2017 году сессии саранского горсовета был утвержден новый размер платы за жилое помещение для муниципальных квартир. Теперь...
Готовящийся к переезду в Мордовию Алексей Улюкаев поднял тему о «поборах за все» в системе исполнения наказаний
Накануне новогодних праздников в региональном отделении Пенсионного фонда прошла пресс-конференция. Управляющий ОПФР по РМ Владимир Василькин...