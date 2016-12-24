«Растерявшуюся женщину просто бросили на произвол судьбы»

Случай, который произошёл в эти выходные в республике, можно считать не только крайне неудачным стечением обстоятельств, но и своеобразным индикатором отношения людей друг к другу. 13 января саранская пенсионерка Валентина Ширманова отправилась повидать родственников в Самарскую область в город Тольятти. Дочь приобрела маме билет по интернету. На железнодорожный вокзал в Саранске Валентину Александровну привёз муж. Она зарегистрировала билет и, предъявив его вместе с паспортом проводнице, заняла своё место.

Как правило, при посадке контролёры лишь проверяют билеты, затем во время движения собирают их у пассажиров, а также считывают электронный код с интернет-квитанций. И когда при повторной проверке Валентина Ширманова собралась предъявить билет - его не оказалось. Второпях пенсионерка просто не смогла найти его среди многочисленной поклажи.

Проводница, вместо того чтобы помочь в поисках, прилепила пассажирке ярлык «безбилетницы» (хотя сама впустила её в вагон при посадке) и потребовала, чтобы женщина покинула поезд на следующей станции.

Валентину Ширманову ссадили с поезда в Рузаевке. Пожилая женщина с тяжёлыми сумками заторопилась, пока её поезд не ушёл, к начальнику станции. Тот посоветовал обратиться в кассу и ещё раз зарегистрировать электронный билет. Но так как к тому времени уже миновала полночь, а билет формально был куплен прошлым днем, женщине предложили приобрести новый билет. Она вновь обратилась к начальнику станции и уже вместе с ним пошла убеждать проводников, что при её поездке никаких нарушений нет и она должна продолжить путь. Действительно, в таких ситуациях билет может выписать главный проводник, но, к сожалению, поезд уже отошёл от станции.

«Я пришла встретить маму на вокзал, - рассказывает живущая в Тольятти дочь Валентины Александровны Ольга, - но из вагона она так и не вышла. Я обратилась к проводнице, но та ответила, что ссадила её в Рузаевке по причине отсутствия билета на руках. От дальнейших объяснений контролёр отказалась. Я тут же набрала номер мамы, но услышала лишь длинные гудки - никто не отвечал. Тогда я позвонила отцу в Саранск. Он сказал, что сам посадил маму в поезд. Тут я просто запаниковала…».

Муж Валентины Ширмановой ринулся в Рузаевку на поиски. Разговор с дежурившими на станции полицейскими результатов не дал - те лишь рассказали, что действительно видели на вокзале похожую по описаниям женщину, но через некоторое время, когда поезд ушёл, она покинула здание вокзала, и куда направилась, они не знают.

«Я просто поражаюсь тому, как проводник и сотрудники полиции себя повели, - говорит Ольга. - Даже если пассажира ссаживают, то можно по крайней мере передать его полиции, дабы полицейские впоследствии проследили, чтобы человек не потерялся, и помогли в случае чего. Тут же растерявшуюся женщину просто бросили на произвол судьбы, откровенно наплевав на то, что с ней может произойти».

В то время когда родственники из Саранска обшаривали каждый закоулок около станции Рузаевка в тщетных попытках найти Валентину Ширманову, её дочь Ольга обратилась к волонтёрам по поиску людей. Они отнеслись к просьбе серьёзно и предложили помощь в координации поисков.

В интернете было размещено объявление о пропаже человека. Была скоординирована работа с милицией, районы Рузаевки поделили между родственниками и волонтёрами для осуществления более организованного поиска. Одна из жительниц города железнодорожников по описанию в объявлении узнала Валентину Александровну и указала её местонахождение. И только следующей ночью родственники обнаружили женщину на скамейке остановки «Рузхиммаш» в Рузаевке. С того момента, как её высадили, прошло без малого полтора суток.

«У моей мамы больное сердце, часто возникают проблемы с давлением, - объясняет Ольга. - А тут ещё такая ситуация. Она так растерялась, что просто забыла о том, что у неё есть телефон и деньги. На вокзале вся эта беготня с сумками от кассы к поезду, потом к начальнику станции и обратно так её вымотала, что она пошла куда глаза глядят. Она не стала обращаться к милиционерам, только рассказала, что просила помощи у таксистов, которые дежурили у вокзала. Но поняла, что, пока бегала за билетами, где-то оставила сумки, а в них лежали телефон, деньги и документы. Куда она их поставила, из-за стресса вспомнить не смогла. Таксисты же, узнав, что у клиентки нет с собой наличных, везти её куда-либо отказались, что тоже многое говорит об их отношении к людям, попавшим в сложную ситуацию. Единственно, кому я могла бы сказать спасибо, - это волонтёрам, которые быстро скоординировали нас в поисках и поддерживали, пока мы не нашли маму».

К сожалению, такие случаи, когда человека по ошибке или из-за формальных оснований бросают на произвол судьбы, встречаются не так уж и редко. В ноябре 2017 года кондуктор из Екатеринбурга высадил на мороз 15-летнего школьника-инвалида, который отказался повторно приобретать билет. Мальчик объяснил, что уже расплатился проездной картой, но кондуктор не поверил и заставил его выйти. Годом ранее также в Екатеринбурге было возбуждено уголовное дело на кондуктора, которая высадила из автобуса в 30-градусный мороз девятилетнюю девочку, потерявшую проездной абонемент.

Совершенно дикий случай произошел в конце 2012 года в Алтайском крае. Инвалид детства Виталий Седухинский не успел выйти из автобуса на остановке вслед за матерью и остался в салоне. Кондуктор и водитель высадили его на конечной остановке. Из-за того, что он не мог говорить, Виталию пришлось провести на морозе почти полдня. Молодой человек получил сильное обморожение рук, в результате их пришлось ампутировать. А еще через две недели он скончался.

Ольга рассказывает, что уже подала две жалобы на работу проводника поезда Санкт-Петербург - Тольятти. Одну на «горячую линию» РЖД, другую на имя генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозёрова. Но для неё самой главное, что её мама Валентина Ширманова сейчас дома и ей ничто не угрожает. Хотя все могло закончиться скверно: в воскресенье столбик термометра опустился ниже -10 градусов, и женщина, одиноко сидящая на остановке, могла просто не пережить ночь, в которую по счастливому стечению обстоятельств её всё-таки отыскали.

Но, если задуматься, всей этой истории могло бы и не быть. Если бы проводница не отправила пассажирку в кассу за новым билетом, а сразу обратилась к начальнику поезда. Если бы полицейские обратили внимание на пенсионерку, которая пребывала в явной растерянности. Если бы таксисты согласились отвезти её до дома, не требуя денег вперёд. Если бы…

Александр РУЧИНСКИЙ