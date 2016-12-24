Санаторно-курортный обман

В Ленинском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главного судебного пристава Мордовии, 53-летнего Сергея Перова. Прокуратура считает, что бывший руководитель Управления службы судебных приставов по РМ пошел на служебный подлог ради получения льготных путевок на отдых для себя и бывшей супруги. Перов вины не признает и просит его оправдать.



Снять арест со счетов

Очередное заседание стартовало с ходатайства Сергея Перова. В нем он просил суд снять арест с его счетов в банке. По его словам, арест был наложен в тот момент, когда в отношении его было возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Мошенничество». Позже дела по этим статьям были прекращены, а арест в качестве обеспечения возмещения ущерба так и остался.

«По делу, в котором меня обвиняют в служебном подлоге, в качестве гражданского ответчика я не привлекался, а гражданский иск мне не предъявлялся, - заявил Сергей Перов. - В связи с этим считаю, что мои права были нарушены. Прошу суд принять решение о снятии ареста с моих расчетных счетов».

Но все ходатайства стороны защиты на этом заседании были отклонены. Меж тем известно, что под арестом у бывшего главного судебного пристава находятся счета, на которых лежит 188 тысяч рублей.

Общий ущерб государству составил около 160 тысяч рублей

Далее слово на процессе было предоставлено прокурору:

- В 2012 году Сергей Перов возглавил Управление Федеральной службы судебных приставов по РМ. В июне 2012 года из корыстной заинтересованности он дал указание подчиненному Ромашкину выдать справку о составе семьи с ложными сведениями о том, что бывшая супруга Перова Светлана является его женой. Впоследствии ей была предоставлена льгота в размере 34 тысяч рублей на приобретение путевки санаторно-курортного лечения… Таким образом, Перов обвиняется в служебном подлоге из корыстной заинтересованности.

По версии обвинения, Перов еще трижды давал указание подчиненному из отдела кадров подготовить ему справки для получения льготных путевок в санаторий. По каждому из эпизодов главный судебный пристав брал льготные путевки на бывшую супругу, еще в одном случае на дочь Дарью. По приказу ФССП по России льготные путевки положены сотрудникам ведомства и членам их семей, в том числе детям, не достигшим 18 лет и 23 лет, обучающимся в учебных заведениях. По одному из эпизодов дочери Перова уже исполнилось 24 года, а значит, она потеряла право на льготную путевку. Таким образом, общий ущерб государству составил около 160 тысяч рублей.

«Я наивно полагал, что живу с женой. Но по паспорту мы разведены»

- Перов, вы желаете выразить свое мнение по поводу предъявленного обвинения? - спрашивает подсудимого судья.

- По постановлению правительства в ведомственном санатории могут отдыхать сотрудники ФССП и члены их семей. ФССП через ведомственные приказы уже сузило круг лиц, которые имеют право отдыхать по льготным путевкам. Хорошо, выходит такой приказ, но так случилось, что я не был с ним ознакомлен. Я был в отпуске и не ознакомился. Где-то в уголовном деле есть фраза о том, что каждый госслужащий должен знать свои приказы. Должен. И я их знал. Но по своей основной деятельности. Приказ об отдыхе в санатории явно относится к второстепенной деятельности.

Я напомню, что ФССП не является органом, который имеет право на самостоятельное издание нормативно-правовых документов. Почему управление делами ФССП решило выпустить этот приказ? Наверное, подумали, что судебные приставы так хорошо живут, что отбоя от желающих в санатории не будет. Однако этот санаторий никогда не заполнялся на 100%. Путевки даже по льготам не самые дешевые, а зарплата у приставов не такая большая.

Что же произошло со мной? Как родилось это уголовное дело? Почему я такой-сякой сделал какие-то справки и свою жену, которая не жена, повез отдыхать? Я наивно полагал, что живу с женой. Но по паспорту мы разведены. Фактически мы жили с ней вместе, вели совместное хозяйство, воспитывали ребенка, в санатории живем в одном номере. Моей дочери исполнилось 24 года за месяц до поездки.

Я никогда не скрывал, что в разводе, все документы находились в центральном аппарате ФССП России. Когда я просил путевки у управления кадров, не предполагал, что они не знают, что я в разводе. Я просил путевки для членов своей семьи, в чем моя ложь? В санаторий я и члены моей семьи приезжали с паспортами, а там были все отметки, что мы с супругой в разводе. При этих обстоятельствах центральный аппарат согласовывал мне выделение путевок. Какие ко мне вопросы?

Какой ущерб я нанес государству? Может быть, мне нанесен больший ущерб тем, что в отношении меня уголовное дело расследуется на протяжении уже двух лет? Злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в отношении меня возбуждают, все проверяют как под рентгеном. Потом дело по этим статьям прекращают, в итоге мне вменяют подлог, якобы я дал указание сделать справку. Я с самого начала говорил - никакого указания не давал, была просьба. Ваша честь, я не согласен с доводами обвинения, выводами следствия, я не виновен и буду доказывать это в любых судебных инстанциях!

Решение о выделении путевок принимает комиссия

Затем суд перешел к допросу представителя потерпевшей стороны - заместителя начальника правового управления ФССП России Валентины Ефимовой, прибывшей на процесс.

- Поясните, пожалуйста, порядок выделения льготных путевок сотрудникам ФССП, - предлагает прокурор.

- Выделение путевок предусмотрено двумя приказами № 316 и № 500. В соответствии с ними льготы положены сотрудникам ФССП, родственникам сотрудников - супруге, супругу, состоящим в зарегистрированном браке; детям: от 3 до 18 лет, от 18 до 23 лет, обучающимся очно в образовательных учреждениях и не состоящим в браке. Никто из семьи подсудимого не попадал в этот список, кроме него. Перов возил на отдых бывшую супругу и дочь, когда ей исполнилось 24 года.

- Кто выдает справки о составе семьи?

- Справки выдает отдел кадров из личного дела.

- А кто должен выдавать такую справку главному судебному приставу по региону?

- Скорее всего, Министерство юстиции, поскольку личные дела главных судебных приставов ранее хранились там, но точно сказать не могу.

- При отсутствии личного дела Перова в отделе кадров УФССП по РМ правомерно ли ему выдавалась справка о составе семьи?

- Если не было личного дела, как они могли выдать такую справку? Не могу ответить на этот вопрос.

- Решение о выделении путевок кем принимается?

- Специально созданной комиссией, коллегиально.

- Из доводов Перова следует, что он согласовывал выделение ему путевок с руководителем управления делами ФССП России. Нужно ли в таком случае было согласовывать выделение путевок с комиссией?

- Мог ли рассмотреть такой вопрос руководитель управления делами ФССП? Вообще по приказу должна была рассматривать комиссия.

- В нарушение требований приказа путевки кому-то выделялись?

- Мне такие факты неизвестны.

- В качестве стимулирования могли наградить путевкой?

- Никогда такого не было.

- За чей счет компенсировались льготные путевки?

- За счет бюджетного финансирования.

- По мнению Перова, путевки ему выделялись за рамками этих приказов. Так ли это?

- Этот вопрос нужно уточнить у управляющего делами.

- Справка о составе семьи является официальным документом?

- Это дискуссионный вопрос. Для санатория, наверное, будет официальным.

- Сотрудники санатория должны были устанавливать родственные отношения отдыхающих?

- Нет, поскольку решение о выделении путевок принимала комиссия.

На этом все примечательные детали судебного разбирательства были исчерпаны.

Алексей Николаев