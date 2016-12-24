Шелудякову сделали «скидку» на 16,5 миллиона рублей

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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Мордовии оставила в силе решение Зубово-Полянского суда о снижении вдвое штрафа бывшему начальнику УГИБДД по РМ Александру Шелудякову. Таким образом, с момента вынесения приговора суд уже во второй раз смягчает наказание для бывшего руководителя республиканской госавтоинспекции.
Приговор о коррупции в руководстве УГИБДД по РМ был вынесен Пролетарским судом в июле 2015 года. Бывшему начальнику ведомства Александру Шелудякову и его подельникам - комбату ДПС Владимиру Астунину и экс-начальнику Ковылкинского отдела ГАИ Рустаму Исякаеву - инкриминировалось 12 эпизодов преступлений. Только Шелудякову было предъявлено обвинение в получении взяток на сумму 1 миллион 110 тысяч рублей. Изначально суд приговорил главного гаишника Мордовии к 10 годам колонии и назначил 35 миллионов рублей штрафа. Тогда же он был лишен специального звания «полковник полиции» и различных государственных наград, среди которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, медаль «За отличие в охране общественного порядка», почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» и т.д. Суд также оставил в силе арест на деньги, находящиеся на счетах Шелудякова, на земельный участок площадью 1148 кв. м и жилой дом в 429,6 кв. м, расположенные в Тольятти Самарской области. Под арестом оказалась и 4-комнатная квартира площадью 103,1 кв. м по ул. Демократической в Саранске.
Спустя полгода после вынесения приговора Александр Шелудяков обжаловал решение в Верховном суде РМ. Вышестоящая инстанция смягчила ему наказание до 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать в правоохранительных органах должности сроком на 2 года. Кроме того, по приговору Фемиды штраф для Шелудякова уменьшился до 33 миллионов рублей. В остальной части приговор не изменился.
И уже в 2017 году Александр Шелудяков, отбывающий наказание в колонии поселка Леплей, обратился в Зубово-Полянский суд с ходатайством о смягчении наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу. Кроме того, бывший главный гаишник ссылался на тяжелое материальное положение.
Постановлением районного суда ходатайство осужденного было удовлетворено. Дополнительное наказание в виде штрафа было снижено до 16,5 миллиона рублей. На минувшей неделе Верховный суд Мордовии оставил это решение без изменения.
Другие фигуранты громкого дела - Владимир Астунин и Рустам Исякаев - освободились из колонии еще в августе 2016 года. Они отбывали наказание в Кировской области. Решение об условно-досрочном освобождении Исякаева и Астунина принял Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области.
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