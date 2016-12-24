Любой запрет за ваши деньги!

В Федеральной службе исполнения наказаний грянул очередной коррупционный скандал. Оказавшийся в московском СИЗО «Матросская тишина» экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев неожиданно для себя столкнулся с поборами со стороны администрации тюрьмы. По сообщениям правозащитников, в столичном следственном изоляторе на протяжении долгих лет процветает самое настоящее вымогательство. Этим, кстати, уже заинтересовался Следственный комитет, но проблема в том, что аналогичную картину можно наблюдать практически во всех исправительных учреждениях страны. За что приходится платить заключенным - об этом «ВС» рассказал человек, отсидевший в российских тюрьмах много лет.



200 тысяч за нормальную компанию

Но для начала вернемся к Алексею Улюкаеву. Ведь именно благодаря его появлению за решеткой широкая общественность узнала о том, что сегодня там происходит. Ситуация оказалась настолько плачевной, что серьезно взгрустнул даже бывший федеральный министр. По настоянию правозащитников сейчас с ним работает психолог. Кроме того, чтобы сберечь его ранимую психику, экс-министру подобрали психологически подходящих сокамерников. Их двое. Оба они моложе Алексея Улюкаева. Один обвиняется в получении взятки, другой - в мошенничестве.

Но чем же так обескуражила высокопоставленного заключенного российская тюремная действительность?! Источники федеральных СМИ утверждают, что в первое время попавшему в следственный изолятор Алексею Улюкаеву даже туалетную бумагу не выдавали. Как оказалось, за мало-мальски приличные условия в тюрьме нужно платить. Причем много. К примеру, за перевод в нормальную камеру необходимо выложить один миллион рублей. За эти деньги богатому арестанту оказываются доступными те услуги, предоставлять которые заключенным законодательно запрещено. Речь, в первую очередь, идет о средствах связи, продуктах питания, дорогих сигаретах, алкоголе, горячие головы говорят даже о наркотиках и проститутках.

Кроме того, для любого нормального человека большое значение имеет камерное общество. Проще говоря, тебя могут посадить в одну камеру с туберкулезниками, а могут подобрать вполне приличную компанию. Правда, за это по расценкам СИЗО «Матросская тишина» необходимо заплатить двести тысяч рублей. Тех заключенных, которые пытаются отстаивать свои законные права, «пускают под пресс» - подсаживают к ним блатных, которые в присущей им манере объясняют, что жаловаться на гражданина начальника неправильно. Зачем это нужно блатным? За помощь в «воспитании» заключенного они получают от администрации те же послабления, за которые с обычного арестанта требуют деньги. Разумеется, любой заключенный не входит в камеру с карманами, набитыми деньгами. Значит, в этом процессе появляются другие участники. Как правило, деньги сотрудникам исправительного учреждения передают родственники заключенного. Причем личный контакт для этого совершенно не обязателен. Практика последних лет показывает, что сотрудники СИЗО и колоний отдают предпочтение банковским картам. Перевел необходимую сумму на указанный счет - и живи спокойно.

Стоит отметить, что, когда вся эта грязь вылилась наружу, в изоляторе была проведена комплексная проверка. Ее результатом стали увольнение заместителя начальника СИЗО по оперативной работе и привлечение к дисциплинарной ответственности еще двух сотрудников рангом пониже. Но если кто-то думает, что на этом поборам с заключенных пришел конец, он, мягко говоря, сильно ошибается.

«Мы покупали свиданки!»

Увы, но то, что так шокировало Алексея Улюкаева, уже давно является нормой для десятков тысяч российских заключенных. «ВС» удалось найти одного из таких людей. Он согласился на этот разговор при условии, что его имя не будет названо. Поэтому мы представим его просто Сергеем. Скажем лишь, что за решеткой он провел достаточно много времени, чтобы говорить о тюремных порядках со знанием дела.

- Поборы с заключенных в колониях и следственных изоляторах существуют давно, - говорит Сергей. - К примеру, когда я отбывал наказание в одной из колоний, мы платили деньги только за то, чтобы тебя поставили в очередь на длительное свидание с родственниками. При этом уплата определенной суммы вовсе не гарантирует, что тебе предоставят это свидание. Перед приездом в колонию родственников тебя могут закрыть в изолятор. И свидание в этом случае тебе уже не положено. А если ты сидишь в изоляторе, тебе не положены и передачи. В итоге родственникам, которые приехали тебя навестить, приходится платить за то, чтобы передачу пропустили. Но от этой передачи заключенному достанется в лучшем случае треть. Все остальное заберут себе контролеры.

«У Печникова в камере был компьютер»

- Сейчас много говорят о том, что заключенные практически свободно пользуются мобильными телефонами, - продолжает Сергей. - Но неужели вы думаете, что оперативники в колонии об этом не знают?! Знают! Просто заключенные приплачивают операм, а те, в свою очередь, дают команду контролерам, чтобы их не шмонали. Вот, к примеру, сидел у нас несколько лет назад в тюрьме на Рабочей такой Печников. Так у него в камере было все: и мобильный телефон, и компьютер, и телевизор. Ну телевизор, в принципе, это не запрет. А вот компьютер… Хотя и насчет телевизоров в камерах не все так просто. По закону, телевизор в камере должен быть. Но ты не можешь принести в камеру простой старый телевизор. Его просто не примут. Телевизор обязательно должен быть новым и с документами. И примут его только в том случае, если родственники или друзья заключенного напишут заявление, что они дарят этот телевизор в фонд тюрьмы. Вот и представьте, сколько там в этом тюремном фонде. А ФСИН все время жалуется, что денег нет! Да вы просто посмотрите, сколько стоят сигареты в саранской тюрьме на Рабочей. Цена на них значительно выше, чем в обычных магазинах. В итоге, чтобы собрать самую простую передачу из нескольких блоков сигарет, чая и конфет, родственники должны десятку отдать! Можно, конечно, купить сигареты в другом месте, но тогда контролеры под видом проверки просто превратят их в махорку - и все!

«Вологодский конвой как будто с голоду дохнет»

- Понимаете, с деньгами везде хорошо, - вздыхает Сергей. - В Мордовии ситуация в этом плане серьезно изменилась в середине 90-х годов прошлого века. К примеру, тогда в наших колониях простой мужик мог откупиться от контролера пачкой «Примы». Все испортили москвичи, которых начали массово перевозить из Коми в Мордовию. Они уже откупались от контролеров пачкой «Мальборо». Соответственно, «Прима» уже не котировалась. В общем, изломали всю зону, исковеркали… Простые мужики-работяги в зоне живут от лабаза до лабаза или от посылки до посылки. Они практически не представляют никакого интереса ни для ментов, ни для блатных, ни для «козлов» (заключенные, сотрудничающие с администрацией, - прим. авт.). Сами подумайте, зачем кому-то нужен человек, с которого взять нечего?! Но в колониях все равно больше возможностей решить какой-то вопрос, чем в тюрьмах. Если что-то нельзя решить через ментов, это можно решить через роту охраны. Но и в следственных изоляторах богатые люди не бедствуют. Вот я сидел, например, во Владимире, так вы бы видели, как там воры в камерах гуляют! Еще раз повторю, за деньги в тюрьме можно все. Если хорошо заплатишь, тебе и позвонить дадут, и проституток в камеру приведут. Отдаешь определенную сумму сотруднику и определенную сумму самой девочке - и пользуешься. Еще проще с этим дело обстоит на этапах. Ведь заключенных мужчин и женщин перевозят в одних вагонах. Договориться не трудно. В этом случае платить приходится только конвоирам, изголодавшиеся зэчки-то и без денег согласятся. А конвоиры вообще очень падки на подношения от зэков. Особенно это касается вологодского конвоя. Такое впечатление, что они вообще с голоду дохнут.

«Заключенных заставляют делать ремонт»

- Железных фактов поборов с заключенных лично у меня нет, - говорит саранский правозащитник Сергей Марьин. - Да их и не может быть до тех пор, пока они не будут установлены правоохранительными органами. Но разговоров на эту тему очень много. Заключенные, к примеру, часто рассказывают, что представители администрации заставляют их за свой счет делать ремонт в помещениях колонии. Однажды я своими глазами видел, как люди, приехавшие в колонию на свидание, заносили на территорию исправительного учреждения строительные материалы. Но понимаете, в чем дело: тем, кто отбывает наказание, невыгодно рассказывать о поборах. Ведь это может напрямую отразиться на их существовании в колонии. Поэтому все предпочитают молчать. В какой-то мере эта ситуация выгодна всем. Заключенные за деньги получают определенные послабления, а сотрудники администрации исправительных учреждений - дополнительный заработок.

По оценкам правозащитников одной из наиболее популярных статей нелегального дохода в системе исполнения наказаний является торговля условно-досрочным освобождением. В интернете есть даже четкие расценки на этот счет. Согласно им самое дешевое условно-досрочное освобождение именно в колониях Мордовии и Чувашии - сто тысяч рублей за год. Для сравнения, по данным правозащитников, в колониях Твери и Владимира аналогичная услуга стоит уже триста тысяч рублей за год. Дороже всего УДО стоит в московском СИЗО «Печатники» - порядка миллиона двухсот тысяч рублей за год.

Милости просим

Юристы и правозащитники всерьез рассчитывают на то, что после скандала с Алексеем Улюкаевым поборы с заключенных если не исчезнут полностью, то хотя бы на время прекратятся. Тем временем сам Алексей Улюкаев готовится к переезду из следственного изолятора в колонию строгого режима. Практически сразу после вынесения приговора экс-министру экономического развития РФ представители юридического сообщества предположили, что его, скорее всего, отправят именно в Мордовию.

- Там сидит весь «свет», очень много известных людей, в том числе чиновников, - прокомментировала ситуацию московский адвокат Оксана Михалкина.

Если ее предсказание сбудется, Алексею Улюкаеву придется, судя по всему, сделать для себя еще много открытий.

Алексей Константинов