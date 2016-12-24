В Саранске будут судить бизнесмена, скрывшего от налоговой пять миллионов рублей

Репортер

Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора коммерческой организации. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как было установлено в ходе следствия, директор организации, осуществляя предпринимательскую деятельность по производству общестроительных работ, представил в налоговый орган декларации  по налогу  на добавленную стоимость (НДС) за 4 квартал 2014 и 1-3 кварталы 2015 года, в которых указал заведомо ложные сведения. В результате ушлый товарищ уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 5,5 миллионов рублей.

Как подчеркивают в СКР, в качестве обеспечительных мер судом по ходатайству следствия наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше трех миллионов рублей.

По данному факту собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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