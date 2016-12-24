Жилищные услуги подорожали

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На последней в 2017 году сессии саранского горсовета был утвержден новый размер платы за жилое помещение для муниципальных квартир. Теперь наниматели станут платить 7,67 руб./кв.м.
По действующему законодательству юридические и физические лица, занимающие помещения в многоквартирном доме, обязаны нести расходы на содержание принадлежащих им помещений, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество.
- Надо сказать, что собственники жилых помещений, которые приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, плату за жилое помещение устанавливают самостоятельно, - напомнила начальник Управления анализа и тарифного регулирования Администрации Саранска Галина Плаксина. - Этим правом воспользовались 66,7% собственников (1460 многоквартирных домов).
Для оставшихся домов тариф на жилищные услуги установит орган местного самоуправления.
Итак, с 1 января 2018-го увеличение платы за содержание общедомового имущества составит 3,1%; за текущий ремонт общедомового имущества - 2,0%; за услуги и работы по управлению многоквартирным домом - 4,2%.
Надо отметить, что для лиц, проживающих на первых и вторых этажах в многоквартирных домах, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не включает плату за пользование лифтом. В то же время плата за содержание общего имущества в многоквартирном доме не учитывает плату за услугу по вывозу твердых бытовых отходов.
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