10 лет неволи за педофилию

В Мордовии вынесен приговор 43-летнему жителю чамзинского села Алексеевка Александру Бояркину. Он обвинялся в особо тяжком преступлении - изнасиловании 12-летней школьницы.

19 июля минувшего года Александр Бояркин разъезжал по окрестностям села на отцовской машине. В какой-то момент он заприметил 12-летнюю девочку, остановился, познакомился, взял номер телефона. Бояркин, видимо, знал, что школьница воспитывалась без отца, а потому полагал, что в случае чего заступиться за нее будет некому.

Как сообщили в МВД по РМ, позже мужчина предложил проводить школьницу до дома, а потом посадил ее в свой автомобиль. Однако, вместо того чтобы отвезти девочку домой, мужчина увез ее из поселка и надругался. Стоит отметить, что предварительно мужчина заставил девочку выпить спиртное. Через несколько часов педофил привез школьницу домой. Она рассказала матери о том, что творил с ней дядя Саша, и родительница сразу же обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Подозреваемый был задержан полицейскими в тот момент, когда пытался «полюбовно» урегулировать «конфликт» с матерью девочки.

Известно, что Александр Бояркин ранее уже имел проблемы с законом, в частности был судим за кражи и изнасилование. За групповое изнасилование Бояркин отвечал более двадцати лет назад, тогда вместе с приятелем они также надругались над 14-летней школьницей. В то время суд приговорил педофила к 5 годам и 6 месяцам неволи.

Освободившись в очередной раз из колонии, Александр женился, супруга родила ему двоих дочерей. Однако семейная жизнь не сложилась, и около года назад Бояркин развелся. Бывшая жена взяла с собой детей и переехала жить в другой город.

В последний раз Александр Бояркин отбывал срок в колонии-поселении. На свободу вышел условно-досрочно в конце 2015 года и периодически ездил на заработки в Москву.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год. В качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшей с него взыскано 150 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.