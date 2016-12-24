Тараканы в хлебе и мыши в молоке

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Ленинский районный суд Саранска оштрафовал акционерное общество «Хлебозавод» на 12 тысяч рублей за обнаруженного в хлебе таракана. Как следует из материалов дела об административном правонарушении, в сентябре 2017 года Управлением Роспотребнадзора по Республике Мордовия в отношении АО «Хлебозавод» был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений».
Поводом для составления протокола послужило обращение жительницы Саранска, из которого следовало, что внутри приобретенного ею хлеба «Мокшанский» производства «Хлебозавода» был обнаружен запеченный таракан.
Во время проведения санитарно-эпидемиологического обследования хлебного цеха «Хлебозавода» было выявлено наличие синантропных членистоногих, что не соответствует требованиям, предусмотренным нормами СанПиН. Установленными клеевыми ловушками было поймано 35 тараканов!
В судебном заседании представители «Хлебозавода» не оспаривали факта наличия нарушений санитарно-эпидемиологических требований, вину признали полностью и выплатили штраф добровольно.
Помимо тараканов в хлебе житель Инсара выложил в социальной сети в группе «Подслушано Инсар» фотографию пакета с молоком, внутри которого оказалась мышь. «Вот молочка решил попить, и на Новый год туда ещё шоколадную мышку положили», - написал пользователь. В комментариях парень написал, что сделал фото через 5-6 часов после открытия пакета.
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