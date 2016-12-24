В Мордовии в ДТП погиб Герой Советского Союза

Страшное ДТП произошло 3 января в Дубенском районе Мордовии. Герой Советского Союза вертолетчик Николай Малышев с женой попали в аварию, в которой не выжил никто.

ДТП произошло в 6.50 на автодороге сообщением Саранск - Сурское - Ульяновск. 69-летний Николай Малышев с супругой Анной ехали на «Мицубиси Паджеро Спорт» по территории Дубенского района. За рулем джипа находился мужчина. Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, на ремонтируемом участке автодороги водитель «Мицубиси» не рассчитал безопасную скорость движения, проявил невнимательность, съехал с проезжей части и врезался в кучу строительного песка. В результате Николай Малышев и супруга скончались на месте дорожно-транспортного происшествия.

Полковник Николай Малышев родился в 1949 году в Амурской области. В 1974 году окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. В 1982-1983 и 1985-1986 гг. выполнял боевые задачи в Афганистане. Занимал должность заместителя командира вертолетной эскадрильи 40-й армии по политической части. Совершил 780 боевых вылетов, общий налет - более 820 часов. Благодаря его действиям была спасена от полного уничтожения колонна, следовавшая из Газни в Мазари-Шариф: после атаки колонны моджахедами Николай Малышев огнем сдерживал противника до прилета двух самолетов МиГ-17. В этом бою было уничтожено около 400 моджахедов. Помимо звезды Героя Советского Союза Николай Малышев был награжден орденом Красной Звезды и медалями. В последнее время проживал в Воронеже.