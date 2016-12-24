Адвокат устроил стрельбу в «Раздолье»

Адвоката Краснослободского юридического центра Адвокатской палаты республики Романа Куравина подозревают в расстреле посетителя темниковского кафе «Раздолье» Игоря Жосана. Правоохранители считают, что юрист открыл огонь по оппоненту из травматического пистолета в ночь на 1 января.

По предварительной версии следствия, в новогоднюю ночь адвокат Роман Куравин со знакомыми проводил время в кафе «Раздолье» в городе Темникове. Около 4 часов утра возле кафе между ним и местным жителем Игорем Жосаном, отдыхавшим в том же заведении, произошла ссора. В результате адвокат выстрелил в мужчину из принадлежащего ему травматического пистолета. С огнестрельным ранением брюшной полости Жосан был госпитализирован в больницу. Сам Куравин скрылся, однако через некоторое время самостоятельно явился в правоохранительные органы.

Поскольку адвокат является специальным субъектом, уголовное дело в отношении его по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбудил руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по РМ Анатолий Ситников.

Правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием будут установлены свидетели и очевидцы конфликта, которых подробно допросят о причинах случившегося. Для определения тяжести причиненного вреда здоровью будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.