Обещала условный приговор за 200 тысяч рублей

В производство Ленинского районного суда Саранска поступило уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской конторы Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы 39-летней Людмилы Азыркиной. Дама защищала интересы известного саранского риелтора Евгения Проткина, который кинул полтора десятка своих клиентов на 2,5 миллиона рублей. Представляя интересы подзащитного, дама сама умудрилась совершить покушение на мошенничество.

В конце июня прошлого года предварительное следствие по уголовному делу в отношении Евгения Проткина было завершено и направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Саранска. Людмила Азыркина знала, что за совершенные преступления её подзащитному может быть назначено наказание, как связанное с лишением свободы, так и без такового. А потому решила использовать это обстоятельство в своих интересах и вытянуть у клиента побольше денег.

В доверительной беседе адвокат сообщила Проткину, что по роду деятельности хорошо знакома с судьями и может за каких-то 200 тысяч рублей решить вопрос о назначении подсудимому наказания, не связанного с лишением свободы. Проткин согласился, но адвокату не поверил и сообщил о предложении Азыркиной в УФСБ России по Республике Мордовия.

В середине июля риелтор отдал адвокатессе 200 тысяч рублей якобы для передачи их судье. После получения денег Людмила Азыркина была задержана сотрудниками регионального УФСБ. На предварительном следствии адвокат вину признала полностью, согласилась с предъявленным обвинением и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Тем временем Октябрьский суд признал подзащитного Азыркиной Евгения Проткина виновным в 15 эпизодах мошенничества, связанного с продажей жилья. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.