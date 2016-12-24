Рабочих насмерть завалило землей

Следственный комитет по РМ продолжает расследование страшной трагедии, произошедшей в последние дни уходящего 2017 года. Днём 30 декабря на улице Ворошилова возле строящегося здания завалило землей двух рабочих. Выбраться самостоятельно из земляной ловушки мужчинам не удалось. Оба были погребены заживо.

По данным МЧС по РМ, сообщение о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 11.30. На улице Ворошилова напротив дома № 4 при проведении работ по прокладке труб возле строящегося студенческого общежития на 530 мест МГУ имени Огарева произошел обвал грунта. В результате под завалом оказались два человека - сотрудники проводившей работы компании - 48-летний прораб Валерий Канаев и 56-летний монтажник Владимир Абросов.

На место происшествия выехали подразделения различных служб РСЧС. В том числе от МЧС были задействованы подразделения Саранского поисково-спасательного отряда, Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы и двух пожарно-спасательных частей, а также оперативная группа ЦУКС. Всего 22 человека и 5 единиц техники. Силами сотрудников МЧС оба мужчины были извлечены из-под завала. Однако признаков жизни они не подавали. Медики констатировали смерть.

По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Саранска СК РФ по РМ возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

По одной из версий, ЧП могло произойти из-за отсутствия укрепления грунта в траншее.