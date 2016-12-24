«Да здравствуют люди, живущие в этот прекрасный век!»

Накануне Нового года в Саранске был раскрыт секрет полувековой давности. Горожане наконец-то прочли «письмо из прошлого» - адресованное им послание, хранившееся в стене здания горадминистрации. О содержимом капсулы, замурованной в кирпичной нише, мы доселе могли только догадываться. Ведь черновики, как поговаривают, были предусмотрительно уничтожены. А оставшиеся в живых свидетели и участники тех событий едва ли способны восстановить в памяти каждую деталь.



Работать на совесть

Шар, традиционно выполненный в форме первого искусственного спутника Земли, был изготовлен и запечатан на совесть. Находящаяся сверху крышка поддалась не сразу. Бумага чуть посерела от времени, но все буквы легко читались - свиток наши предки заботливо упаковали в полиэтиленовый пакет.

Право извлечения и вскрытия капсулы было предоставлено участнику событий 1967 года А.П. Батюнину, а также представителям молодёжи - руководителю творческого направления Ассоциации студенческих объединений Михаилу Ломову, чемпиону мира среди юношей по пауэрлифтингу Сергею Чижикову и победительнице 11 предметных олимпиад Арине Оськиной.

«Тогда, в 1967 году, в Саранске проживали всего-то 90 тысяч человек, а сейчас - 300 тысяч, - обратился к собравшимся Алексей Батюнин. - За 50 лет наш город преобразился, он радует и нас, и многочисленных гостей. Горжусь, что задачи, некогда поставленные нами, выполнены».

Сам текст послания оказался весьма объемным - в три колонки на длинном листе. «Жители Саранска, празднующие 100-летие Великой Октябрьской революции! - сказано в нем. - 50 лет разделяют нас с вами - для нашего поколения не изведанные, для вас - уже пройденные. Многих из нас не будет на вашем торжестве, но представьте, что мы - вместе с вами».

О единении поколений речь шла и дальше: «Было время, когда Родина лежала в руинах, было холодно и голодно. Но сегодня наша страна идет впереди всего цивилизованного мира. Мы отразили натиск врагов, с которым не сталкивалась ни одна держава. Отдайте же и вы низкий земной поклон людям богатырского века, отдавшим свои жизни за нас с вами… Мы уверены, что вы с благодарностью отзоветесь о наших делах. Вспомните о нас, людях 1960-х гг., о тех, кто заложил для вас основы лучезарного будущего, и завещайте память о нас вашим потомкам. Да здравствуют люди, живущие в этот прекрасный век!».



Общие ценности

Выступивший на церемонии Глава Мордовии Владимир Волков произнес слова - торжественные и одновременно трогательные, искренние: «В этот исторический и уникальный момент мы особенно остро чувствуем связь времён, вспоминаем и гордимся достижениями наших предшественников, отдаем дань уважения их идеалам. Нынешние поколения всегда будут помнить тех, кто заложил фундамент нашей жизни, создавая промышленность и развивая сельское хозяйство Мордовии. До неузнаваемости преобразились наши города, райцентры и сёла, построены новые жилые микрорайоны, дороги, сформирована прекрасная социальная инфраструктура. Вместе с тем мы не утратили главного. Как и 50 лет назад, мы горячо любим нашу Родину, нашу республику и наш город, делаем всё возможное, чтобы мир вокруг нас стал добрее и лучше».

Самым главным и самым важным заветом, дошедшим до нас, Глава назвал память о трудовых и ратных подвигах дедов, отцов, бабушек, матерей - всех тех, кто привил нам любовь к труду и своему народу. «Нам завещано строить промышленность, села и города. Многое уже сделано: Саранск стал одним из лучших городов России, здесь созданы прекрасные условия для комфортной жизни. И не случайно именно ему доверено стать центром крупнейшего спортивного праздника - чемпионата мира по футболу. Полвека назад горожане не могли о таком даже мечтать!».

«Приятно видеть здесь много молодых людей, - продолжил Владимир Волков. - Ради вас мы вкладываем столько сил и средств в развитие региона. Хочу сказать, что у нас растёт отличное поколение, талантливое и перспективное. И мы спокойны за завтрашний день, верим в будущее, верим в нашу молодёжь! У нас с вами одно прошлое и единое будущее. Вместе мы сила, которую нельзя сокрушить!».



Время - вперед!

Сам текст послания 1967 года отныне будет храниться в Республиканском краеведческом музее имени И.Д. Воронина, где его могут увидеть все желающие. Однако и ниша в стене здания горадминистрации не останется пустой. Туда вновь поместили капсулу с обращением к жителям мордовской столицы 2050 года. Содержание его не раскрывается. Известно только, что в составлении письма потомкам приняли участие граждане самых разных возрастов, социальных групп, вероисповеданий и идеологических предпочтений. Табличку по понятным причинам тоже решено было обновить. Ее изготовили из пластика.

Добавим, что наши потомки увидят «послание из прошлого», возможно, несколько раньше остальных. Несмотря на то что церемонии перезакладки капсул прошли и в других городах страны, вскрыть их все же предполагается не через 32 года, как у нас, а к 150-летию Октябрьской революции.



«Дорогие потомки!»

При всем желании саранскую «капсулу времени» все-таки трудно назвать уникальной. В год 50-летия Октябрьской революции тогдашние советские люди отправляли нам весточки чуть ли не в массовом порядке. Писали в основном о достигнутых успехах в социалистическом строительстве, о покорении космоса, о достижениях советской науки... А попутно желали нам жить так, «чтобы потом не было мучительно больно».

Как и завещалось, спустя еще 50 лет письма потомкам начали вскрывать по всей стране. И мы узнали, например, о том, что казанские моторостроители ударно трудились в ту пору аж 50 недель кряду. Победу в социалистическом соревновании одержал 35-й цех, коллектив которого, состоявший, между прочим, из 800 человек, получил право запечатать капсулу с обращением к потомкам. Там же, к слову, находились и ноябрьский номер журнала «Партийная жизнь», датированный 1967 годом, три почетные грамоты, полный список работников передового цеха и фотографии всех участников церемонии закладки капсулы.

В Мурманске подобную сферу распечатали за месяц до юбилея Великого Октября, в День города. Сделать это было совсем не просто: ее замуровали в бетонный блок, погребенный под двумя каменными плитами.

Студенты технологического техникума Красноярска адресовали письмо всей сегодняшней молодежи. Они описали свое учебное заведение, созданные здесь условия, поведали о любимых предметах и проводимых мероприятиях. А 35 лучших студентов пригласили на торжества по случаю празднования… 100-летия СССР. «Мы не хотим, чтобы у вас сложилось о нас впечатление как о роботах. Нас волнуют многие вопросы. Мы стремимся стать интересными, полноценными людьми», - отмечается в письме.

В послании потомкам, распечатанном в Архангельске, авторы расхваливали стройку, в которой им посчастливилось принять участие. - «Вам уже не придется увидеть деревянные кварталы и мостовые Архангельска. Наше поколение сегодня преображает город».

А вот второй по величине город Мордовии оказался чуть ли не кладезем артефактов. Сначала там во время ремонта памятника В.И. Ленину, находящегося на центральной площади, нашли предположительно дубликат обращения к жителям города 2031 года (оригинал, судя по всему, хранится в специальной нише, выбитой в стене здания администрации). А чуть позже бойцы местного гражданско-патриотического отряда «Бронепоезд» извлекли рукопись, в которой говорится о силе и доблести нашего народа плюс содержится напутствие преумножать славу отцов, продолжать славные традиции города железнодорожников. Сей уникальный документ ныне хранится в музее Центра гражданско-патриотического воспитания.



Другие идеалы

Большая часть послания нынешним жителям Новосибирска была посвящена описанию города полувековой давности. Авторы с гордостью рассказали о происшедших за годы советской власти преобразованиях - о строительстве новых заводов, школ и даже институтов. При этом целая страница была отдана под наказы хранить верность делу Ленина и любимой партии. «Мы строим коммунизм, вы живете при коммунизме. Мы верим, что вы превосходно оборудовали нашу прекрасную голубую планету Земля, освоили Луну и высадились на Марсе, что вы продолжаете штурм космоса»… Правда, к ноябрю 2017-го никого из участников церемонии закладки капсулы в Новосибирске уже не осталось в живых.

В «курском» сообщении из прошлого много внимания уделялось успехам в добыче железной руды и прочих полезных ископаемых. Предметом особой гордости стала повальная грамотность населения - ведь 97 процентов жителей дореволюционной губернии не умели ни читать, ни писать. Содержалось в напутствии и прямое указание «быть с коммунистической партией всегда, до самого последнего вздоха. Мы твердо убеждены: ваш путь будет еще блистательнее».

Случались, впрочем, и казусы иного рода. В соседней Пензе, скажем, были извлечены две капсулы, заложенные в 1967 и 1977 годах. Тексты посланий, написанных представителями трех поколений, держались в тайне до 7 ноября 2017-го. Изначально предполагалось, что на церемонии горожане прослушают аудиозапись одного из писем. Вот только магнитная пленка восстановлению уже не подлежала. К счастью, авторы продублировали свои обращения на прорезиненной бумаге, которая отменно сохранилась до наших дней.



Потерянные во времени

И это только цветочки. В приморском городе Кавалерово бумага с текстом рассыпалась на мелкие кусочки сразу же после извлечения из оболочки.

В Биробиджане, столице Еврейской автономной области, и вовсе вышел целый скандал: письмо, как выяснилось, по указанию какого-то начальника было еще в 2000 году передано на хранение в краеведческий музей, где и благополучно затерялось. Причем на обстоятельство это обратили внимание… в ходе церемонии вскрытия капсулы на глазах сотен зрителей.

Сразу в нескольких городах в замурованных нишах и тайниках так ничего и не удалось обнаружить. Звучали предположения, что сферы, изготовленные из меди, бронзы и прочих ценных металлов, давно сданы в утиль.

Андрей КРИВОВ