Преображение дворов

В 2017 году в Саранске в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» были благоустроены 63 двора и 1 общественная территория. В конце декабря на заседании общественной комиссии оценили итоги проделанной работы.



Фирменный стиль Ленинского района

- Мы с членами комиссии неоднократно выезжали на места благоустройства, смотрели за ходом работ, - начал заседание заместитель директора Департамента городского хозяйства Администрации г.о. Саранск Александр Арянов. - Причем каждый раз внимательно выслушивали мнения людей, шли навстречу их пожеланиям. Так что это максимально открытый проект.

- Хочу отметить, что мы уже 5 лет работаем по благоустройству дворов, - отметил глава Ленинского района Александр Юткин. - Мы также проводили собрание жителей, составляли протоколы. Например, на ул. Республиканской, 39 мы занимались благоустройством 5 лет назад. В то время во дворе дома была огромная лужа, причем придомовая дорога была как проезжая часть. Петр Николаевич Тултаев пошел навстречу жителям, сейчас там установлен шлагбаум. Так что мы всегда прислушивались к людям, но программа «Городская среда» сделала благоустройство дворов гораздо масштабнее. Всего в нашем районе в этом году мы сделали 39 дворовых территорий, 13 дворов - по программе дорожного фонда из местного бюджета, 26 дворов - в рамках программы «Городская среда». В начале года планировалось благоустроить 25 дворов, но, поскольку нам удалось сэкономить на торгах, дополнительно благоустроили еще один двор. У нас работали 5 подрядных организаций, все работы должны были завершиться к 1 сентября. Многое зависит от подрядчика, бывает, что попадаются, скажем так, нерадивые, у которых один инструмент - лопата. Но в этом году устроило все - и качество работ, и их стоимость. Хочу привести такие цифры: мы положили 10 км поребрика и бордюра, расширили парковочные места на 182 машино-места, заменили 14 световых опор, установили 138 новых скамеек и 82 урны! Во дворах теперь могут разъехаться две машины, да и зимой техника без проблем сможет заниматься уборкой.

Конечно, если сравнить дворы до и после благоустройства - разница очевидна. Вместо убитых дорог - хорошее асфальтовое покрытие, зоны отдыха, бельевые, новые скамейки у подъездов и урны. Особенно эффектно смотрятся желто-зеленые бордюры во всех благоустроенных дворовых территориях. Желто-зеленые бордюры - фирменный стиль Ленинского района. Мы подсмотрели эту идею, когда были в командировке в Москве, нам она понравилась, и мы взяли ее на вооружение.

Также глава Ленинского района напомнил, что участие в программе по благоустройству дворовых территорий во многом зависит от жителей.

- Приведу такой пример, - продолжил Александр Юткин. - Изначально мы планировали благоустроить двор по ул. Комарова, 1. Однако на собрание от этого дома пришли 2 человека. Мимо проходили люди из соседнего дома, поинтересовались, по какому поводу собрание. Мы рассказали, что хотели с жильцами обсудить программу «Городская среда», но людей нет! Тогда жильцы соседнего дома пригласили к себе, во двор дома № 3 по ул. Комарова. Тут люди быстро организовались, вышли на собрание, в итоге с ними мы и начали работать, а дом № 1 отодвинули в запас.



«Городская среда» - благо не только для городов, но и для рабочих поселков

- В 2017 году в нашем районе в рамках программы благоустроили 18 дворов, - сообщил Сергей Мальченков, глава Октябрьского района. - При работе нами, как и в Ленинском районе, использовался комплексный подход. Мы старались выбирать такие дворы для благоустройства, которые объединяют сразу несколько многоэтажных домов.

Подрядчиками была проделана большая работа - сделаны пешеходные дорожки вдоль жилых домов, тротуары, поставлены 116 новых скамеек, 58 урн, установлено 6 опор наружного освещения, осуществлен ремонт внутридворовых проездов с расширением парковочных мест. Теперь в районе стало на 206 парковочных мест больше! Полный комплекс работ завершен по всем адресам. Что касается небольших недоработок по ул. Косарева, 41, мы обязательно все исправим весной следующего года.

Кстати, работы велись не только на Химмаше, но и в Ялге, и в Луховке. В той же Луховке асфальта около домов просто не было никогда! Мы там не ремонтировали тротуар, а делали заново! «Городская среда» - благо не только для городов, но и для рабочих поселков.



Преодолеть сложности

Больше всего сложностей в 2017 году выпало на долю Пролетарского района.

- У нас при реализации программы возникла проблема - отмена аукциона, это привело к более позднему старту работ на полтора месяца, - разъясняет ситуацию Александр Кузьмин, глава Пролетарского района. - Все проблемы мы старались решать оперативно. В программу благоустройства попал 21 двор нашего района. Подход у нас был простой: где хуже - там и надо делать. Мы положили почти 21000 кв. м асфальта и 10 км бордюра, делали дорожки вдоль домов, чтобы отделить движение транспорта от пешеходов. В рамках проекта были заменены 11 световых опор, установлены 61 лавочка и столько же урн.

Рассказал Александр Кузьмин и о разъяснительной работе при реализации программы:

- По одному из домов у нас прошло собрание жильцов по вопросу благоустройства, все согласовали, определили виды работ, и тут выходит женщина и говорит, что не хочет никакого расширения дороги и парковка ей не нужна. Стали вести беседу. Оказалось, что у нее машины нет, зато к ней на своем авто приезжает в гости сын. Так что приходилось много вести разъяснительной работы, и это при том, что все было согласовано! Искали компромисс.



Новый асфальт прошел независимую экспертизу

При благоустройстве дворов учитывались интересы маломобильных групп населения, в том числе родителей с колясками. Причем особое внимание обращалось не только на скошенные бордюры, но и на заезды в подъезды. Если что-то было не так - подрядчик исправлял недоработки (на ул. Косарева, 41 крутой спуск переделают весной будущего года).

Программа благоустройства в этом году не включала установку малых архитектурных форм, но мэр Саранска Петр Тултаев поддержал глав районов, и за счет городских финансов в некоторых дворах, где проводились работы по программе, устанавливали малые архитектурные формы. «Формирование комфортной городской среды» - это партийный проект «Единой России», и представители партии также тщательно следили за качеством работ. Кстати, в каждом благоустроенном дворе асфальт проверяли при помощи независимой экспертизы. Так вот результаты показали, что все СНИПы и ГОСТы подрядчиками выдержаны!



Проспект Российской армии участвует в конкурсе

Напомним, что проект «Формирование комфортной городской среды» предполагает благоустройство не только дворовых, но и общественных территорий. В этом году городская комиссия решила, что в первую очередь необходимо благоустроить проспект в микрорайоне Юбилейный, ведь именно там в дни чемпионата мира по футболу будут гулять тысячи футбольных болельщиков из разных стран мира. И проспект Российской армии вышел просто на загляденье. Здесь были установлены детские игровые комплексы, спортивные тренажеры, оборудованы специальные дорожки для катания на роликовых коньках, установлены скамейки, разбиты клумбы. Этот проект Саранск направил на конкурс лучших муниципальных практик.



Нюансы программы 2018 года

Заместитель начальника управления по вопросам городского хозяйства Азат Багапов рассказал собравшимся, какие новшества внесены в программу на следующий год.

- Критерии отбора дворов абсолютно прозрачны, - начал Азат Багапов. - При отборе учитывались сразу несколько факторов - степень износа дворовой территории, финансовая дисциплина собственников и капитальный ремонт. Появилось единственное новое условие - обязательное трудовое участие жителей в мероприятиях по благоустройству.

Смысл трудового участия в том, чтобы не повторялись ситуации, подобные той, что произошла по адресу: ул. Попова, 55. Здесь жители, чтобы показать, что новые скамейки не закреплены, просто опрокинули их в грязь. Если же люди будут сами принимать посильное участие в благоустройстве, они будут бережнее относиться к вещам. Формы участия могут быть различными: земляные работы по подготовке дворовых территорий к благоустройству, уборка мусора на дворовой территории, демонтаж старого оборудования, озеленение дворовой территории. В принципе ничего страшного тут нет.

При этом жильцы могут выбрать как один вид работ, так и все пять. Мы вообще хотим приурочить эти работы к акции «Чистый город», которая проходит каждой весной, к тем же субботникам. Причем все это люди будут делать не где-то далеко, а у себя во дворе. Второе условие - трудовое участие должно быть не менее 5 часов, при условии если трудятся 33% жителей. Если выйдут 66% заинтересованных людей - трудиться придется 2,5 часа. Люди должны будут сами определить форму и размер трудового участия, если хотят попасть со своим домом в программу «Городская среда». Отчитаться жильцы должны будут не позднее 30 апреля, причем на подтверждающем документе должны стоять подписи представителя управляющей компании и администрации района. Люди сначала возмущались, но потом согласились с этим условием.

Что касается общественных территорий, здесь резко поменяли правила отбора. Сейчас мы должны сделать отбор общественных территорий, которые претендуют на благоустройство. А какие именно следует благоустраивать - должны решить жители Саранска путем голосования бюллетенями. Причем принять участие в голосовании может каждый совершеннолетний житель с российским паспортом. Вопрос, как это все сделать на практике, находится в стадии обсуждения.

Людмила АНЮТИНА