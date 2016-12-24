9 января в Ленинском суде Саранска стартовал громкий процесс в отношении двух руководителей известной в республике фирмы «Русский проект». Компания собрала с клиентов десятки миллионов рублей на строительство частных домов из бруса, но в итоге люди не увидели ни новых жилищ, ни денег. Отвечать за многомиллионную махинацию будут генеральный директор фирмы 43-летний Алексей Денисов и единственный учредитель - 33-летний Олег Захаров. Следствие считает, что жертвами ушлых бизнесменов стали более 60 человек, руководители «Русского проекта» похитили у них порядка 27,6 млн рублей.



«Вины не признаю»

Первым в зале суда появился Алексей Денисов.

- Вы признаете свою вину? - поинтересовался журналист «ВС» у подсудимого.

- Нет, не признаю!

- Поясните свою позицию?

- В ходе судебного разбирательства я все поясню.

- Возможно, вы считаете, что во всем виноват Захаров?

- Я не уполномочен комментировать действия Захарова.

- Поскольку вины своей вы не признаете, значит, и возмещать ущерб клиентам тоже не собираетесь?

- Нет, поскольку вины не признаю.

Захаров, находящийся под домашним арестом, появился в зале суда позднее. Следом за ним зашли несколько десятков человек потерпевших. Среди них как пожилые люди, так и молодежь. Одна из девушек и вовсе явилась в суд уже на последних сроках беременности. Зал суда едва вместил всех потерпевших по делу. По отношению к подсудимым люди были настроены агрессивно. Было видно, что толпа готова был порвать обидчиков. Эмоции в зале суда, пока в нем не появилась судья, явно зашкаливали.



«Они кинули не только нас, но и наших детей!»

- Они кинули не только нас, но и наших детей! Фактически оставили их на улице, - возмущается одна из женщин. - Я продала двухкомнатную квартиру, купила землю в Берсеневке и заказала в «Русском проекте» дом. Но теперь я осталась без крыши над головой, у меня есть только земельный участок. У меня теперь ничего нет, меня кинули с двумя детьми. У нас вся семья осталась на улице. Вот в этой папке с бумагами мое будущее - здесь договор на строительство дома (показывает на папку). Мое будущее рухнуло в один миг. Я не знаю, как мне теперь жить.

- Кому-нибудь из потерпевших Денисов и Захаров что-то возместили? - интересуются у людей журналисты.

- Да вы что, смеетесь, что ли? Кто нам что возместит? Если бы они хотели это сделать, то хотя бы позвонили нам, поговорили. Нет, они говорят, что вины не признают и возвращать ничего не будут. Если бы пытались возместить, был бы другой разговор!

- Они вон теперь ходят, улыбаются, а мы вынуждены вчетвером в одной комнатке ютиться, - говорит другая жертва махинации. - У них даже сердце не екнуло, когда от переживаний на почве этой аферы от инсульта умер один из клиентов!

- А у меня муж стал инвалидом, после того как от переживаний слег с инфарктом! - негодует еще одна потерпевшая.

- Удивляюсь, как адвокаты вообще могут защищать таких людей?! Кого вы защищаете? Эти люди обманули несколько десятков человек, оставили их без жилья.

- Как вы думаете, куда Денисов и Захаров потратили ваши деньги? - спрашивают у пострадавших журналисты.

- Куда? Да они себе дома настроили, машины дорогие накупили, прогуляли, проели!

- А у нас ситуация еще хуже, - говорит Светлана Григорьева. - На нас Министерство сельского хозяйства в суд подало и требует вернуть выделенную ранее субсидию на строительство дома. По программе «Устойчивое развитие сельских поселений» мне как работнику сельского хозяйства государство выделило деньги на строительство жилья в селе Атемар. Вместе со мной из потерпевших такие субсидии получили еще восемь человек. Минсельхоз считает, что мы не выполнили условие программы - на выделенные деньги не построили дом. А мы этих денег даже не видели. Как только их перевели, мы тут же перечислили средства в «Русский проект». Размер субсидии составил чуть больше 1 млн рублей. В итоге я осталась виноватой! Почему требуют с меня, а не с Денисова и Захарова? Это они взяли деньги и не построили дом. Представители Минсельхоза говорят: «Да, мы понимаем, что есть уголовное дело. Но деньги перечислили вам, значит, вам их и возвращать». У меня зарплата очень маленькая, как я буду возвращать эти деньги?

- Когда они уже знали, что закроются, и выносили мебель из офиса, все равно продолжали заключать договоры на строительство домов. «Проходите, сейчас все быстро оформим», - заявили мне за день до закрытия их фирмы, - говорит возмущенный мужчина. - Остап Бендер по сравнению с ними отдыхает».



Подсудимые

Заседание начинается со стандартной процедуры представления подсудимых. Первым встает Денисов:

- Зарегистрирован в поселке Плодопитомнический Рузаевского района, проживаю в Саранске. Образование среднее, разведен, от брака трое несовершеннолетних детей 5, 11 и 17 лет. Работаю в АПК «Прогресс» главным инженером. Не судим.

- Проживаю в Саранске, - представляется Захаров. - Образование неоконченное высшее, жена, дочери 11 лет. Работаю учредителем в «Русском проекте». Судим в ноябре прошлого года за нетрезвое вождение. Под домашним арестом нахожусь с 13 января прошлого года.

Процесс по делу, учитывая большое количество потерпевших и свидетелей, судя по всему, растянется надолго.

На рекламу денег не жалели

Строительная компания «Русский проект» была зарегистрирована в налоговой в апреле 2014 года. Единственным учредителем этого общества являлся брат известного в Мордовии мотогонщика Максима Захарова - Олег. Поначалу именно он был генеральным директором компании, которая специализировалась на возведении каркасных домов, бань, жилья из бруса, бытовок, дачных строений и т.п. Надо сказать, что Олег Захаров занимался этим бизнесом еще с 2007 года, только в качестве индивидуального предпринимателя.

С течением времени Захаров назначил генеральным директором своего знакомого Алексея Денисова, а сам остался учредителем фирмы. Вскоре компания переехала из не очень престижного офиса на улице Лесной в офис рядом с храмом Ушакова на улицу Советская, 50, корп. 1. На рекламу своего бизнеса коммерсанты денег не жалели. Вскоре у «Русского проекта» сложился обширный круг клиентов с договорами на строительство частных домов. Казалось, что компания крепко стоит на ногах и активно развивается. Однако так представлялось только со стороны.



Временные финансовые трудности

Нешуточный скандал, связанный с «Русским проектом», разгорелся осенью 2015 года. В УМВД по Саранску заявили, что в полицию обратились клиенты фирмы с заявлениями о мошенничестве. Они уверяли, что внесли авансом крупные суммы в счет строительства домов, однако так и не дождались, когда жилье будет построено. Деньги клиентам назад компания также не возвратила. В «Русском проекте» на все вопросы клиентов ссылались на временные финансовые трудности.

Вскоре по интернету стала активно циркулировать информация, что «Русский проект» обанкротился и клиентам не стоит рассчитывать на возврат внесенных предоплатой денег. Пострадали десятки заказчиков фирмы - жители не только Мордовии, но и соседней Нижегородской области. Все потерпевшие обратились в правоохранительные органы с заявлениями о мошенничестве.



«450 тысяч мне так и не вернули»

Вот что рассказала одна из потерпевших по делу «Русского проекта» Нина Яркина (фамилии клиентов фирмы изменены): «В конце марта 2015 года я заключила договор строительного подряда с фирмой ООО «СК «Русский проект», генеральным директором которого являлся Алексей Денисов. Компания обязалась построить для меня жилой деревянный дом на земельном участке в саранском садоводческом массиве «Зеленый друг». По договору стоимость двухэтажного дома составила почти 900 тысяч рублей.

По условиям договора я внесла в кассу компании «Русский проект» задаток в размере 444450 рублей. Второй этап оплаты в сумме 453260 рублей должен быть осуществлен за счет сертификата на материнский капитал. Срок начала работ был установлен на 17 июля 2015 года, а срок их окончания - через 60 рабочих дней после начала строительства.

Позже районная администрация отказала мне в использовании сертификата на материнский капитал в связи с тем, что через мой участок должна была пройти дорога, соединяющая северо-восточную и юго-западную части города. По этой причине 15 июля 2015 года с «СК «Русский проект» я заключила дополнительное соглашение об изменении стоимости договора подряда, в котором указан следующий порядок расчетов: задаток в сумме 444450 рублей - 50%, завоз материала и прибытие бригады в сумме 267000 рублей - 30%, окончание работ в сумме 177450 рублей - 20%.

Поскольку в предусмотренный договором строительного подряда срок строительство дома не началось, я расторгла договор. Фирма должна была вернуть предоплату в сумме 444450 рублей в течение 60 рабочих дней. По истечении этого времени я вновь пришла в офис «Русского проекта», однако сотрудников не оказалось. Неоднократные попытки связаться с представителями «Русского проекта» по телефону были безуспешны. От прораба компании я узнала, что общество прекратило свою деятельность, а генеральный директор Денисов уволен. В итоге преступные действия Денисова и Захарова причинили мне ущерб в сумме 444450 рублей, который является для меня значительным».



«В качестве аванса я перечислила 50% от всей суммы»

Другая потерпевшая, Мария Нарусова, рассказала, что заключила с «Русским проектом» договор на строительство деревянного дома в селе Судосево в Большеберезниковском районе и потеряла на этом почти полмиллиона рублей. «Договор с «Русским проектом» я заключила 3 мая 2015 года. Компания обязалась построить двухэтажный жилой дом стоимостью 645800 рублей. В качестве аванса я перечислила 50% от всей суммы. Второй транш - 193 тысячи рублей - я должна была оплатить после завоза материала и прибытия бригады на земельный участок, а третий - 129 тысяч рублей - после окончания работ.

По договору срок начала работ был установлен на 23 июля 2015 года, а срок их окончания - через 40 рабочих дней после начала строительства. 23 июля с компанией мы заключили дополнительное соглашение к договору подряда на изменение планировки, фронтонов и размера дома. В итоге стоимость проекта увеличилась на 87900 рублей. Эту сумму я внесла в кассу «Русского проекта».

7 августа 2015 года я заключила еще одно дополнительное соглашение с компанией уже на уменьшение стоимости договора на 119 тысяч рублей. Мы отказались от установления фундамента силами «Русского проекта». Мой родственник собственными силами с нанятыми строителями установил свайно-винтовой фундамент».

Поскольку срок начала строительства, предусмотренный договором, прошел, а строительство дома «Русский проект» так и не начал, родственник Марии Нарусовой обратился в офис компании с требованием завезти строительные материалы.

«Генеральный директор Алексей Денисов пообещал, что строительство начнется в ближайшее время, - говорит родственник Марии. - В конце августа 2015 года строители «Русского проекта» завезли на участок часть строительного материала. Привезенный материал был израсходован строителями в полном объеме, после чего работники уехали, в дальнейшем строительные работы «Русский проект» не производил, а строительный материал не завозился».

«В середине сентября я приехала в Саранск и узнала о том, что «Русский проект» больше не функционирует, - продолжает Мария Нарусова. - Осенью 2015 года я сама приобрела строительные материалы, и до весны 2016 года нанятые мной строители возвели дом с переделкой работ, выполненных строителями «Русского проекта». Полмиллиона рублей мне так и не вернули».



Потерпевшими по делу «Русского проекта» проходит 61 человек

Все истории потерпевших по делу похожи друг на друга. Клиенты, клюнув на разрекламированные услуги, шли в фирму, заключали договоры на строительство жилых домов, а затем переводили задаток коммерсантам. Как сообщили в МВД по РМ, суммы задатка варьировались от 200 тысяч до 1 миллиона 600 тысяч рублей. У некоторых потерпевших работы на земельных участках были приостановлены на начальном этапе, у других строительство и вовсе не начиналось. Следствие считает, что у Денисова и Захарова не было намерений и возможности исполнять взятые на себя обязательства. Авансовые платежи, которые они получали в счет оплаты строительства от заказчиков, просто похищались.

Своими действиями обвиняемые причинили 61 клиенту ущерб на сумму более 27,6 миллиона рублей. Для возмещения этого ущерба, а также для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий следствие наложило арест на недвижимое имущество и транспортные средства, принадлежащие обвиняемым и строительной компании, на сумму более 7,3 млн рублей.



Захаров умудрился продать арестованное имущество

Как выяснится в дальнейшем, еще весной 2015 года компания «Русский проект» взяла кредит в 5 миллионов рублей в одном из местных банков под залог деревообрабатывающих станков, ленточных пилорам, другого оборудования и автомобиля Захарова Land Rover. Сам Олег Захаров выступил поручителем по кредиту. И уже через полгода «Русский проект» перестал выплачивать деньги по кредиту. Сотрудники банка решили проверить заложенное имущество, но обнаружить его не смогли. Кредиторы обратились в суд с иском о взыскании задолженности. Иск был удовлетворен.

Позже, уже по уголовному делу, следователи наложили арест на имущество Олега Захарова - дом, два земельных участка и два автомобиля. Однако Захаров умудрился продать арестованное имущество. В итоге против него было возбуждено еще одно уголовное дело - по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту». Свои действия Олег Захаров объяснил просто - он находился на мели, и деньги ему требовались, чтобы хоть как-то существовать и покупать продукты.

А ведь когда клиенты с заказами толпой шли в «Русский проект», Захаров и Денисов ни в чем себе не отказывали. Ездили на хороших машинах, питались в дорогих ресторанах, отдыхали в престижных отелях. По словам правоохранителей, руководители строительной компании сорили деньгами налево и направо. При этом средства они брали из тех денег, которые заказчики вносили в качестве предоплаты за строительство домов. На что они собирались строить дома и чем расплачиваться с рабочими, судя по всему, особо никто не задумывался.



Один из клиентов скончался от инсульта

«Люди сами несли нам деньги, зачем было от них отказываться», - заявил следователю один из фигурантов дела. Сейчас Захаров и Денисов свой вины не признают. Оба валят друг на друга. По словам Денисова, Захаров, будучи учредителем компании, приходил каждый месяц и брал из сейфа по 150 тысяч рублей. При этом он говорил, что забирает свою зарплату за месяц. Это были деньги клиентов, предназначенные на выполнение обязательств по договору.

Ряд заказчиков отдавал «Русскому проекту» все свои сбережения, которые они копили на протяжении нескольких лет. А когда фирма всех кинула, не смогли пережить такого удара. С одним из клиентов на почве нервного расстройства случился инсульт, от которого он скончался. Другой потерпевший угодил на больничную койку и едва не распрощался с жизнью.



Нападение на жену Захарова

Осенью 2015 года, когда «Русский проект» уже перестал выполнять свои обязательства перед клиентами, супругу Олега Захарова Ирину поколотили, выбросили из машины «Мерседес МL 350» и угнали авто. «15 октября моя супруга Ирина на машине привезла ко мне на работу дочь и уехала по своим делам, - рассказывал тогда Олег Захаров. - Около 18 часов она возвращалась из магазина к машине, это было рядом с магазином «Сэлф» по улице Полежаева. Не успела она сесть в авто, как подбежали два человека. Один открыл водительскую дверь и стал бить Ирину по голове и лицу. Второй открыл пассажирскую дверь, сел в салон, схватил супругу за волосы и перетащил на заднее сиденье, где продолжил избивать. Незнакомцы были без масок, но в перчатках. Нападение произошло средь бела дня, есть свидетели - продавец одного из магазинов.

Первый налетчик сел за руль и сорвался с места. Нападавшие отвезли Ирину на улицу Строительную, где находятся промышленная зона и склады. Там, где начинается болото, ее просто выкинули в бессознательном состоянии и уехали. Все время, пока они ехали, жену били и говорили: «Передай привет мужу! Это все из-за него!». В дороге они, кстати, взяли телефон Ирины и пытались мне дозвониться, но в тот момент я находился вне зоны доступа сети.

Спасибо проходившей мимо пожилой женщине, она нашла мою жену, привела в чувство, поймала такси и посадила в машину. Таксист хотел отвезти Ирину в больницу, но она просила отвезти ее ко мне на работу. Водитель помог занести ее в офис. На жену было страшно смотреть, вся избитая, перепуганная. Врачи зафиксировали у нее вывих плеча, сотрясение мозга и перелом ребра. Ирина находится на лечении, у ее палаты дежурит охрана. Сейчас ее состояние здоровья улучшилось, она начала вставать, я планирую в скором времени отправить ее в санаторий.

Как выяснилось по информации с камер видеонаблюдения, за машиной супруги четыре дня следила черная иномарка. Наверное, в лице моей жены налетчики нашли слабое место, может быть, хотели напасть на меня, но не смогли подобраться.

Супруга рассказала, что, когда ее били в машине, у нее начались судороги. Тогда один сказал: «Олег, у нее судороги, что делать?». Позже я показал жене фотографии предполагаемого налетчика по имени Олег. Ирина узнала в нем одного из своих обидчиков. Раньше у меня были свои казино, этот человек приходил туда играть, полгода назад пытался устроиться на работу, но человек он ненадежный, поэтому я его не взял. Насколько я знаю, он сейчас пропал из города.

Из-за чего все произошло? Фирма у меня в Саранске известная, мы строим дома, дела идут хорошо, возможно, причиной всему зависть. После этого случая я принял дополнительные меры безопасности, купил бронированную машину «Шевроле Тахо», сегодня в офисе заменят обычное стекло на пуленепробиваемое. Повесили дополнительные камеры видеонаблюдения возле дома, офиса, на производстве».

Алексей Николаев