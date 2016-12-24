Прокурор запросил 16 лет колонии расстрелявшему людей в «Ремстрое»

В Ленинском районном суде на финишную прямую вышло рассмотрение дела о стрельбе на предприятии «Ремстрой», в ходе которой погиб один человек. Обвиняемый в этом преступлении Владимир Бесхмельнов выступил с последним словом. Он заявил, что умысла на убийство у него не было. Как сообщает пресс-служба суда, государственный обвинитель потребовал отправить Владимира Бесхмельнова в колонию на 16 лет.





Напомним, бойня в офисе ООО «Ремстрой» произошла 7 марта прошлого года. Бесхмельнов с приятелем выпили водки и отправились к своим знакомым на предприятие «Ремстрой». В тот вечер в одном из кабинетов административного здания собралась компания старых знакомых во главе с директором предприятия Александром Щемеровым. Мужчины играли в карты.

Пришедшему Бесхмельнову мужчины оказались не рады. Когда-то Владимир работал водителем у директора «Ремстроя», но бывший начальник при встрече даже отказался пожать ему руку. Мужчины стали выпроваживать нежданного гостя домой и, если верить Бесхмельнову, фактически вытолкали его взашей. Многих в компании Владимир знал не один год, с кем-то даже дружил, и вдруг такое отношение. Обиженный Бесхмельнов отправился домой, взял охотничий карабин, и вернулся в офис. В здании он подошел к кабинету, где сидела компания, направил карабин на приоткрытую дверь и выстрелил. Пуля насквозь прошила живот Виктора Жуткина, одного из друзей стрелка. Затем Бесхмельнов вышиб ногой дверь и вошел в кабинет, но один из присутствующих - бывший сотрудник правоохранительных органов - применил прием рукопашного боя и выбил оружие из рук мстителя. Однако второй выстрел все же прозвучал, правда, пуля ушла в потолок. Мужчины совместными усилиями повалили Бесхмельнова на пол. Когда все немного успокоились, ему удалось скрыться. Задержали мужчину лишь на следующий день. Виктор Жуткин через несколько дней скончался в больнице.