Житель Мордовии погиб в ночном ДТП

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Сегодня ночью в Мордовии произошла авария, в результате которой один человек погиб, и один получил серьезные травмы. Об этом сообщает ГИБДД по РМ.
Как стало известно «ВС», авария произошла в половине первого ночи на 84-м километре трассы Саранск-Сурское-Ульяновск. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Кроме того, серьезные повреждения получил пассажир легковушки. Его госпитализировали в Дубенскую районную больницу.
Как отмечают в ГИБДД, место происшествия не является очагом аварийности. Сейчас по факту аварии проводится проверка.
Полиция будет платить гражданам за помощь в раскрытии преступлений
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