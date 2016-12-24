Житель Мордовии погиб в ночном ДТП

Сегодня ночью в Мордовии произошла авария, в результате которой один человек погиб, и один получил серьезные травмы. Об этом сообщает ГИБДД по РМ.

Как стало известно «ВС», авария произошла в половине первого ночи на 84-м километре трассы Саранск-Сурское-Ульяновск. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Кроме того, серьезные повреждения получил пассажир легковушки. Его госпитализировали в Дубенскую районную больницу.

Как отмечают в ГИБДД, место происшествия не является очагом аварийности. Сейчас по факту аварии проводится проверка.