Интервью Главы Саранска Петра Тултаева

«Людям доверяю, но последнее слово - за мной»

Как будет развиваться столица Мордовии в ближайшей перспективе? Когда откроется школа в микрорайоне по ул. Солнечной и как долго будут ремонтировать мост в районе ДСК? Возможна ли у нас реновация и какие благоустроенные места массового отдыха для горожан появятся в скором будущем? Как меняет распорядок жизни работа на посту градоначальника и в чем мэр Саранска находит вдохновение? Об этом и многом другом журналист «ВС» побеседовал с Главой Саранска Петром Тултаевым.



«Маленькие дела очень важны для конкретного человека»

- В 2017 году было очень много работы. Работали, что называется, от зари до зари, - говорит Петр Тултаев. - Понятно, что наша главная задача - подготовка города к чемпионату мира, но порой все так тесно переплетено, что трудно разграничить, где будничные дела, а где подготовка к мундиалю. Не могу одним словом сказать, какая работа принесла удовлетворение. Совсем недавно, например, провели освещение в с. Монастырское. Нам позвонили жители и эмоционально пожаловались на отсутствие освещения. Кто-то скажет, что маленькие дела в целом не так важны для города и республики. Но они очень важны для конкретного человека, для его самочувствия.

Если говорить о более крупных проектах, я очень рад, что мы своими силами создали экопарк. Это была работа для души. И я видел, что люди, которые там трудились, получали удовольствие. Ведь они знали, что такое место отдыха Саранску нужно.

Очень хорошее дело - Детский парк на улице Грузинской, правда, мы его не до конца закончили, все работы будут завершены весной. Хороший парк, пусть и небольшой, сделали на Ремзаводе рядом со школой. Никто не думал, что так преобразится этот уголок. Раньше это был заброшенный медвежий угол с горами мусора. Там собирались не самые лучшие компании, пили, туда небезопасно было заходить. И вдруг это место преобразилось в сад. Причем сад там был изначально, просто за бурьяном его не было видно. Мы все убрали, сделали дорожки, освещение - душа радуется!

Я искренне считаю, что обустройство парковых зон или небольших сквериков - это наиважнейшее дело, по крайней мере муниципальной и городской власти. Именно такие зоны отдыха положительно сказываются на самочувствии людей. Когда люди проводят здесь время, они получают положительную энергетику, становятся добрее друг к другу, поэтому таких мест в Саранске должно быть больше.

В 2019-м мы займемся и дальнейшим благоустройством набережной реки Саранки. Параллельно с этим будем вести благоустройство Блохинского ручья в микрорайоне Солнечный. Сейчас там все в неприглядном виде, но после благоустройства появятся беговые дорожки, лавочки… Мечтаю, чтобы весь город состоял из парков и зон отдыха.



Освещение на ул. Бибиной лучшее в городе

- Много в этом году отремонтировали дорог. В этом плане большое спасибо Главе Республики Мордовия Владимиру Дмитриевичу Волкову за понимание и поддержку. Многострадальная улица Татьяны Бибиной обрела вторую жизнь. Мы сделали великолепную дорогу, хотя мало кто верил, что сдержим свое слово. Может, и сейчас есть недовольные, мы не успели обустроить там пешеходные и велодорожки, но это обязательно будет сделано в следующем году - до чемпионата мира. Новая автомобильная дорога имеет четыре полосы, парковочные места, остановочные заезды - все предусмотрено. И чтобы сделать это, пришлось постараться. Там было огромное количество коммуникаций, причем таких, которые нигде не были обозначены. Но главная проблема - заболоченная местность, из-за чего копать приходилось на глубину до 2 метров. Нам пришлось полностью перекрыть улицу, большинство жителей отнеслись к этому с пониманием. Каждый день мы с подрядчиками, субподрядчиками, проектировщиком собирались и обсуждали текущие вопросы, но некоторые местные советчики и этим были недовольны…

Многие вопросы у нас решаются исключительно в ручном режиме - это особенность нашей страны. Хочу сказать, что если ежедневно утром и вечером не собираться и не обсуждать проблему на месте, глаза в глаза, то для решения какого-либо вопроса один будет писать письмо другому, пока письмо дойдет, пока на него ответят - столько времени пройдет.

Конечно, можно было просто залатать эту дорогу, бросить туда несколько машин асфальта, но от него буквально через пару месяцев ничего бы не осталось. Однако Владимир Дмитриевич поддержал нашу идею полной реконструкции дороги со строительством дренажной системы и ливневой канализации. Весной доделаем заезды во дворы. Надеюсь, дорога долго прослужит людям, ведь мы старались все сделать на совесть! Однажды во время ночных работ выезжали на место, чтобы посмотреть на подземные воды - это были настоящие горные ручьи! Кстати, освещение на этой улице уникальное! Оно светодиодное, и от него не устают глаза.

Микрорайон по ул. Бибиной - это город в городе. Скоро там появится свой торговый центр, а с учетом дальнейших перспектив и сам город будет застраиваться в сторону объездной дороги. В планах на 2018 год у нас строительство детского сада по ул. Т. Бибиной на 250 мест, проект которого уже полностью готов.



Улицы Рабочую и Солнечную ждут реконструкции после чемпионата мира

- Не удалось нам, к сожалению, заняться улицей Рабочей. Мы посчитали и поняли, что финансов нам не хватит, ведь работы здесь надо провести так же основательно, как по ул. Бибиной. Там тоже болотистая местность, а значит, необходимо отвести воду, сделать хорошую дренажную систему и ливневую канализацию, перенести сети. Сейчас ул. Рабочая, пожалуй, самая проблемная.

Расширять дорогу надо и на ул. Солнечной. Планируем, что там будет четырехполосная дорога. В настоящий момент завершается работа над проектно-сметной документацией. Реконструкция будет разделена на несколько этапов. Сначала от Лямбирского шоссе до школы № 10 и от школы - вниз до ул. Пушкина. Первый этап планируем начать после чемпионата мира по футболу. Предварительно же здесь необходимо снести гаражи. Эту работу мы уже ведем. Сразу скажу, не все к этому относятся с пониманием. Но нужно сознавать, что время металлических гаражей прошло, поэтому мы стараемся при строительстве дорог планировать максимальное количество парковочных мест.



Школа в микрорайоне по ул. Солнечной практически готова

- Винюсь перед людьми и за школу в микрорайоне по ул. Солнечной, которую мы планировали открыть в 2017 году. Сейчас ее готовность очень высокая, но в связи с тем, что в середине учебного года не рекомендуется переводить детей из одной школы в другую школу, учебное заведение начнет работать с 1 сентября 2018 года. Конечно, мы сдадим ее раньше, оборудование уже закуплено. Кстати, со сроками мы задержались, в том числе из-за бассейна. Если бы за основу был взят первоначальный вариант реконструкции школы - побелить объект и покрасить, - все давно уже было бы сделано. По сути, школа в микрорайоне по ул. Солнечной - новое строительство. Сейчас для начальной школы там предусмотрен отдельный корпус, поэтому потоки младших и старших классов не пересекаются, новые столовая, стадион, бассейн, спортзал, административный корпус. Кстати, там тоже пришлось переносить много сетей. Желающих ходить в эту школу много. Можно было открыть школу и в минувшем году, как было запланировано, но тогда бы учеба проходила параллельно с завершающими работами. Мы этого решили избежать.



Мост по ул. Титова откроют к июню

- Закрытие моста - вынужденная мера, это очень тяжелое решение. Приятно ленточку разрезать в торжественной обстановке, а закрывать мост приятного мало. Но выбора не было. Кто-то скажет, что мост мог бы еще послужить. Да, мы планировали закрыть его на реконструкцию в сентябре 2018-го. Но речь идет о жизнях людей, и если эксперты утверждают и бьют в набат, что по мосту лучше не ездить, значит, так тому и быть. Сейчас идет демонтаж балок, все тщательно обсуждаем со специалистами и проектировщиками. Ремонт подобного объекта практически равен по стоимости строительству нового.

Мост служил 46 лет! Кого винить в том, что он пришел в негодность? Разве что время. У всего есть свой срок эксплуатации. И раньше за путепроводом внимательно смотрели, обслуживали. Но если сравнивать поток машин сегодня и 10 лет назад, то очевидно, что машин на улицах стало в разы больше. А при проектировке моста несколько десятилетий назад подобное было сложно предвидеть. К тому же дорога была на отшибе, в промышленной зоне. А сейчас этот путепровод очень востребован. Ситуация осложняется и тем, что стоит он в овраге, который подвержен оползням. Мы планируем, что к июню 2018-го все работы по этому мосту будут полностью завершены и будет пущен транспорт. Эта задача, конечно, трудная, но выполнимая.



О подтопляемом мосте

- Скоро в Саранске появится подтопляемый мост. Он отличается от обычного тем, что его ограждающие конструкции (перила) убираются на время паводка. Когда вода поднимется, дорога будет перекрыта, а когда ледоход закончится, мостом вновь можно будет пользоваться. Отмечу, что это строение будет не временным, а постоянным. Строит его специализирующаяся на таких сооружениях организация. Работы сейчас находятся на завершающей стадии. Этот мост очень необходим городу, поскольку сильно разгрузит другие путепроводы и магистрали. То есть те, кто с Химмаша ездит на ул. Рабочую, где находится множество офисов и магазинов, смогут заехать с этого подтопляемого моста. Как только наступит сезон асфальтобетонных работ, то есть в апреле - мае, здесь все будет сделано до конца!



О взаимоотношениях ГУКов и ресурсоснабжающих организаций

- Городские управляющие компании были созданы в конце 2012 года не от хорошей жизни. На тот момент подавляющая часть управляющих компаний или были банкротами, или находились на стадии банкротств, отопительный сезон в Саранске был на грани срыва. Пришлось решать этот непростой вопрос. Мы создали ГУКи, но долги - а это около 355 миллионов рублей (в том числе 269 миллионов перед СаранскТеплоТрансом) - от старых управляющих компаний им пришлось брать на себя. По состоянию на 1 декабря 2017 года из 269 миллионов погашено 228 миллионов, 148 миллионов заплатили ГУКи из собственных средств, остальные - из муниципального бюджета. Сейчас по старым долгам осталось заплатить 19 миллионов. Но есть долги и текущего характера, на 28 декабря долг ГУКов перед СаранскТеплоТрансом - 614 миллионов рублей. Мы составили график реструктуризации между управляющими компаниями и Т Плюс. В свою очередь у Т Плюс есть долги перед Горводоканалом, фирмой Ватт. Что дальше? Мы говорили с руководством Т Плюс - по графику реструктуризации мы должны вовремя рассчитаться за бюджетную сферу, плюс управляющие компании должны рассчитываться за текущие платежи и долги, которые есть. Кстати, имеется задолженность и за населением. С должниками будем судиться, забирать долги и отдавать их ресурсоснабжающей организации.

С нынешнего отопительного сезона, с 1 октября 2017-го, люди платят за тепло и горячую воду напрямую поставщику. Кстати, это не такой уж частый опыт в России. Подобная мера улучшит взаимоотношения управляющих компаний и ресурсников.



О реновации в Саранске и переселении людей из ветхого и аварийного жилья

- Это одна из самых злободневных проблем не только Саранска, но и других городов страны. Такой вывод я сделал из встреч с коллегами из регионов. Федеральная программа, которая была рассчитана до 2018 года, завершена. Надо сказать спасибо за эту программу. В нее вложены большие средства. На федеральном уровне было обещано, что она вновь заработает в 2019 году, но пока окончательного решения по этому вопросу нет. Вполне возможно, что ее перенесут и на 2018-й. Без этой программы страна не обойдется.

Недавно на съезде партии «Единая Россия» в рамках дискуссионной площадки состоялась встреча с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаилом Менем. В один голос все говорили о пользе программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Если же вести речь о Саранске, то у нас на сегодняшний день порядка 100 многоквартирных домов нуждаются в расселении. Сюда относятся практически все двухэтажные дома, зачастую они и строились как временное жилье. Да и многие 3-5-этажные дома тоже можно отнести к этой категории. Причем такие дома есть не только на Ремзаводе и ТЭЦ, много ветхих домов мы снесли в центре, в районе Дворца культуры г.о. Саранск.

Регион может иметь свою программу по переселению из ветхих домов, но финансироваться она будет из собственных средств - как муниципальных, так и республиканских. Нельзя сказать, что работа по переселению людей полностью остановилась, мы строим новое жилье, но уже не в таких объемах. В 2017 году расселили 4 многоквартирных дома. Большой объем нам не под силу. В экстренном порядке мы, конечно, реагируем. Сейчас у нас также есть несколько домов, которые надо расселять срочно. Некоторым мы предоставляем квартиры, другие согласны на денежную компенсацию. Я сам полжизни жил в общежитиях и знаю, что это такое, когда утром не можешь помыться, побриться или в туалет сходить. Приходилось вставать в 5 утра, чтобы успеть принять душ! Так что проблема не только в ветхих домах, но и в общежитиях.

Когда Москва решила проводить программу реновации, я сразу сказал, что подобная программа нужна каждому российскому городу, в котором есть старые дома. Но, к сожалению, подобное невозможно. В прошлом году на ул. Пуркаева мы снесли два ветхих общежития, надо снести еще три. Эти дома подпадают под программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Не могу сказать, что у нас все общежития требуют сноса, поэтому о программе реновации по общежитиям говорить пока рано.



Частные дома по ул. Полежаева начнут сносить

- Какие наши планы на 2018 год? До мирового первенства все наши задачи касаются только чемпионата мира. Больших строек в это время начинать не будем, но благоустройство улиц будет продолжаться, как продолжится и благоустройство дворовых территорий. Будут ремонтироваться фасады зданий. Продолжится преображение набережной р. Саранки.

В 2017-м мы не успели сделать дорогу по улице Сущинского, но в апреле - мае ее обязательно отремонтируем. Планов много, в том числе по строительству жилья. Например, в 2018-м мы должны начать строительство с привлечением инвесторов на ул. Полежаева - от автовокзала по правой стороне. Все частные дома, прилегающие к лесопарковой полосе, постепенно будут сноситься, на их месте вырастут многоэтажки. Да и с левой стороны от автовокзала в дальнейшем частные строения будут сноситься, как и индивидуальные дома по ул. Республиканской.



О чемпионате мира по футболу

- Первоначально был какой-то страх перед этим грандиозным событием. Сейчас страха нет, есть большое волнение. Волнение - это, я считаю, хороший признак. Действительно, к нам приедет в гости много людей разного менталитета. У каждого народа свои культура и традиции.

Саранск - маленький город, и это наше большое преимущество. Здесь можно организовать настоящий футбольный праздник для болельщиков в каждом уголке. В большом городе праздник не очень виден, не очень заметны и болельщики, они просто растворяются на улицах в общей толпе. Я был в Санкт-Петербурге на финальном матче Кубка Конфедераций. Я не почувствовал праздника на улицах. А ведь чемпионат мира - праздник не столько для футболистов, сколько для болельщиков.

За счет чего мы сможем сделать праздник? В первую очередь - за счет гостеприимства и улыбок горожан. Мы - часть России, и мы познакомим гостей с традициями нашей страны и наших народов. У нас будет представлен широкий ряд сувенирной продукции, будем угощать блюдами национальной кухни. Управление потребительского рынка и предпринимательства приглашает всех, кто имеет отношение к общепиту, к сотрудничеству. Распределять места будем на специальных конкурсах. Нашу продукцию можно будет приобрести и в буферных зонах, и в зонах гостеприимства, на площади Тысячелетия, в экопарке, на набережной Саранки. Хотели бы мы провести и фестиваль культур. Например, приедет к нам команда Перу, значит, в один из дней проведем день культуры этой страны. Будут песни, танцы, рассказы о стране. Конечно, мы не сможем полностью рассказать о Перу, но, может, этого и не надо. Ведь туристам будет интересно в первую очередь познакомиться с нашей культурой, отведать национальные блюда. Но, конечно, есть то, что объединяет всех болельщиков мира, - хотдог и пиво! В Саранск приедут очень интересные команды. Наши гости должны увидеть город чистым, уютным, в цветах. Многие центральные улицы в дни матчей будут пешеходными, это также создаст дополнительный антураж.



О работе мэра

- Каждая работа требует полной отдачи, но на посту мэра каждый день - это целая жизнь. Раньше я никогда не думал, что не буду радоваться, когда на улице идет снег. Никогда не знаешь, когда начнется твой рабочий день и когда закончится. Когда ночью идет снег, я даже сквозь сон слышу, вышла техника на уборку или нет. Сразу просыпаюсь, иду проверять. Протекающая кровля, отсутствие воды или нечищеная дорога - день может начаться с решения любого вопроса. Причем в каждый вопрос необходимо вникнуть. Очень хорошо помогает в работе знание людей.

В нашей работе есть место всему, только нет места личной жизни. Расслабиться некогда. На этом посту я более 5 лет. Скажу честно, проще работать тогда, когда не знаешь, что тебя ждет. Наверное, и революцию совершают люди, которые не представляют, что же будет после революции. Порой я поражаюсь смелости тех, кто рвется во власть. Хорошо говорить может каждый, а вот делать все хорошо - очень сложно, особенно если по совести! А мы как раз стараемся работать по совести, чтобы потом не стыдно было.

Каким я стал за эти пять лет? Наверное, более скучным, огрубевшим, жестким, рациональным… Жизнь заставляет! Людям доверяю, но последнее слово - за мной.



О награде Президента

- Объявленная от Президента России Владимира Путина благодарность стала для меня неожиданностью. Но могу сказать, что всегда много и ответственно работал, еще в школе был прилежным пионером. Да, было очень приятно, к тому же я председатель Ассоциации финно-угорских народов России. Работа здесь очень интересная, но сложная и серьезная. Именно она не дает застаиваться, замыливаться глазу, позволяет взглянуть на свой город и работу по-новому. Когда долго находишься в кабинете, начинает казаться, что ты самый умный. Надо чаще выходить из кабинета.



О свободном времени

- Хожу на концерты, в театр. Считаю, что в театр необходимо ходить всем людям, особенно чиновникам. Просто для того, чтобы не зачерстветь. Ведь жизнь не только в проблемах. После театра, кстати, и на проблемы начинаешь смотреть иначе. Желательно читать хорошую литературу. Недавно я прочитал «Обломова», читал долго, осмысленно. Много поучительного. По сравнению со школьным прочтением восприятие совершенно другое. Сейчас начал «Братьев Карамазовых» Достоевского. Но больше всего люблю Чехова, нравятся рассказы Василия Шукшина. Очень надеюсь, что мои подчиненные найдут время и сходят в театр.

Если бываю в Москве и есть время, стараюсь обязательно и там сходить в театр. Из постановок больше люблю классиков. Но мне не нравится, когда Чехова или Островского перекладывают на современный манер, проворачивают через мясорубку. Может, я стар для таких экспериментов, хотя с удовольствием смотрю пьесы современных авторов, нравится современный балет. А вот современную попсу не люблю. Предпочитаю хорошую классическую музыку, по-моему, нам не хватает концертов именно классической музыки. На «Декабрьских дивертисментах» в Театре оперы и балета в зале было много зрителей, люди идут на классику. Но полностью отрываюсь я, конечно, под гармонь. Когда слышу гармонь - забываю обо всем.

Считаю также очень важным выезжать за пределы Мордовии, видеть страну, учиться у других и, может, убеждаться в том, что мы далеко не самые последние во многих вопросах.



Пожелания горожанам

- Всем жителям Саранска желаю в Новом году, чтобы здоровье не подводило, на душе было спокойно, уютно. Желаю жить в гармонии с самим собой, чтобы близкие и друзья были счастливы. Если дома все будет хорошо, то и на работе тоже. Пусть работа клеится, а начальство замечает успехи. Пусть каждый живет полноценной человеческой жизнью. Не забывайте радоваться и доставляйте радость другим людям. Мы часто ворчим, как будто у нас впереди лет сто, не меньше. Но время летит быстро… Давайте находить повод для радости каждый день!

Людмила АНЮТИНА, фото Андрея КОНДРАТЬЕВА