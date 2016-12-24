В Саранске учитель физкультуры умер во время тренировки

Репортер

Утром 7 января на стадионе школы № 40 в Саранске умер 62-летний учитель физкультуры. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.


Как стало известно «ВС», мужчина работал учителем физкультуры и тренировал любительскую футбольную команду. Утром он ушел из дома на очередную тренировку. Однако во время игры на поле мужчине стало плохо. Он упал и умер. Его подопечные вызвали к месту происшествия «скорую», но помощь медиков уже не понадобилась. Как отмечают пользователи социальных сетей, умерший пользовался уважением у детей. Особо подчеркивается, что он не пил и не курил.

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